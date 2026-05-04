Убивство трьох цивільних у Херсоні: встановлено заступника командира РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Встановлено особу російського військовослужбовця, причетного до одного з показових воєнних злочинів перших днів окупації Херсону. Йдеться про розстріл цивільного автомобіля з людьми всередині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Розстріл цивільних у Херсоні

Що відомо

Зазначається, що йому заочно повідомлено про підозру 29 квітня у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Підозрюваний - заступник командира групи спецпризначення центру спеціального призначення Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ.

Вчинення злочину

Так, 1 березня 2022 року близько 20:00 на одній із головних вулиць Херсона російські військові відкрили прицільний вогонь по легковому автомобілю, який рухався в їхньому напрямку. У салоні перебували 22-річна жінка і 17-річна дівчина, а також 37-річний чоловік за кермом. Без зброї. Без жодних ознак причетності до бойових дій. Звичайні цивільні, які їхали містом.

Попри очевидність цього, підозрюваний разом з іншими військовими РФ відкрив прицільний вогонь по автомобілю - на ураження. Всі троє загинули.

Упир
04.05.2026 17:01 Відповісти
Ось нахрена викладати таке фото? Журнашлюхи зовсім нас за бидло мають.
04.05.2026 17:19 Відповісти
Що йому підозра їх треба просто всіх знищувати ,ці рашиські істоти не мають права на існування.
04.05.2026 17:26 Відповісти
Я пам'ятаю це фото. Це трапилося по вул . Перекопській навпроти будинку 173. Під час окупаціі , а особливо на іі початку по Херсону було багато таких розстріляних автівок....Часто вранці знаходили такі розстріляні автівки зі слідами крові , але без тіл..... Й досі не відомо що стало з тими людьми і куди вони поділися...Це нелюди , просто скажені дикі тварюки...

