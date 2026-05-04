Убивство трьох цивільних у Херсоні: встановлено заступника командира РФ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Встановлено особу російського військовослужбовця, причетного до одного з показових воєнних злочинів перших днів окупації Херсону. Йдеться про розстріл цивільного автомобіля з людьми всередині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що йому заочно повідомлено про підозру 29 квітня у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Підозрюваний - заступник командира групи спецпризначення центру спеціального призначення Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ закатувала 375 полонених українців - передали тіла з ознаками тортур

Вчинення злочину

Так, 1 березня 2022 року близько 20:00 на одній із головних вулиць Херсона російські військові відкрили прицільний вогонь по легковому автомобілю, який рухався в їхньому напрямку. У салоні перебували 22-річна жінка і 17-річна дівчина, а також 37-річний чоловік за кермом. Без зброї. Без жодних ознак причетності до бойових дій. Звичайні цивільні, які їхали містом.

Попри очевидність цього, підозрюваний разом з іншими військовими РФ відкрив прицільний вогонь по автомобілю - на ураження. Всі троє загинули.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російського військового судитимуть за розстріл і підпал авто під Бучею. ВIДЕО