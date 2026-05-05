РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Сборная Украины по футболу
11 364 23

Сборная Украины по футболу определилась с новым главным тренером, - СМИ

Андреа Мальдера станет новым главным тренером сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу в ближайшее время сменит главного тренера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, пишет "Суспільне". 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По имеющейся информации, новым наставником национальной команды станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Переговоры между сторонами находятся на финальном этапе, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Предыдущий тренер Сергей Ребров покинул пост в конце апреля после неудачного выступления сборной в отборе к чемпионату мира-2026. Украинская команда не смогла преодолеть стадию плей-офф отбора, что стало ключевым фактором кадровых изменений.

Читайте: Донецкий "Шахтер" уступил "Кристал Пэлас" 1:3 в первом полуфинале Лиги конференций

Возвращение знакомого лица в сборную

Для Андреа Мальдеры это назначение не станет первым опытом работы в украинской команде. Ранее он уже входил в тренерский штаб сборной в период с 2016 по 2021 год, когда команду возглавлял Андрей Шевченко.

Итальянский специалист присоединился к национальной команде после работы в одном из ведущих клубов Европы и принимал участие в формировании современной игровой модели сборной. По окончании контракта Шевченко он также покинул свой пост.

Позже Мальдера работал в клубном футболе в качестве ассистента главного тренера, в частности в Брайтоне и Марселе, где входил в штаб Роберто Де Дзерби. Последнее место работы он покинул в феврале этого года.

Новый вызов и первый опыт самостоятельной работы

Ожидается, что работа в сборной Украины станет для Мальдеры первым опытом на посту главного тренера. До этого он не возглавлял команды самостоятельно, работая исключительно в роли ассистента.

Перед новым наставником будет стоять задача быстро адаптировать команду и подготовить ее к официальным матчам. Ближайшим турниром для сборной станет Лига наций, которая рассматривается как важный этап подготовки к будущим отборочным кампаниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": FIFA увеличит призовой фонд Чемпионата мира по футболу 2026 года. Сколько получат команды?

Также в планах команды проведение товарищеского матча в июне. 7 числа сборная Украины сыграет против Дании, и именно эта игра может стать дебютной для нового главного тренера.

Автор: 

сборная по футболу (291) тренер (55) футбол (3523)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Непогано.
Чувак отримає перший досвід в житті, як це бути головним тренером команди.
За це йому Україна ще й буде платити зарплату (+ він не чужа людина для Шевченка).
А які будуть результати гри збірної України?
Та самим футболістам збірної пох на це!
показать весь комментарий
05.05.2026 01:28 Ответить
+10
це не Збірна України визначилась, це Андрюша Пазік-Королевський балда номер 7 з мультика Квартала 95 "Сказочная Русь" протеже ЗеЄрмачини на президента УАФ собі поставив зручного чувака щоб пиатння не задавав та грошикі не тікали
показать весь комментарий
05.05.2026 01:53 Ответить
+9
та наперепробувались вже українців, не знайшлось!
показать весь комментарий
05.05.2026 00:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тху на них і на цього "італійського тренера"...
Українця не знайшлось?
показать весь комментарий
05.05.2026 00:40 Ответить
та наперепробувались вже українців, не знайшлось!
показать весь комментарий
05.05.2026 00:57 Ответить
Українці є Маркевич та Вернидуб.Перший виводив Дніпро у фінал єврокубків другий обігрував Реал на його полі.Але їх не те що ігнорують в упор не бачать бо не динамівці.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:40 Ответить
Мироську вывел Днипро? Тот Днипро создал Рамос, а мыроську вовремя подсуетился.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:27 Ответить
Воскрешати людей вмієш? то підскажу Тренера - Валерій Васильович Лобановський...
показать весь комментарий
05.05.2026 00:59 Ответить
Навіщ дурню пишеш, аби щось писати?
Цього нашого генія без твоєї підказки усі пам'ятають..
показать весь комментарий
05.05.2026 07:01 Ответить
Особливо шкода що Маркевичу не дали стати тренером,людині вже 75 це особлива помста сурків за його позицію щодо Металіста.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:41 Ответить
ну що до Мирона Богдановича згоден...
показать весь комментарий
05.05.2026 08:50 Ответить
Підібрали вчасно безробітного
показать весь комментарий
05.05.2026 01:05 Ответить
Непогано.
Чувак отримає перший досвід в житті, як це бути головним тренером команди.
За це йому Україна ще й буде платити зарплату (+ він не чужа людина для Шевченка).
А які будуть результати гри збірної України?
Та самим футболістам збірної пох на це!
показать весь комментарий
05.05.2026 01:28 Ответить
це не Збірна України визначилась, це Андрюша Пазік-Королевський балда номер 7 з мультика Квартала 95 "Сказочная Русь" протеже ЗеЄрмачини на президента УАФ собі поставив зручного чувака щоб пиатння не задавав та грошикі не тікали
показать весь комментарий
05.05.2026 01:53 Ответить
Назовіть точніше всі сторони перемовин.
Бо, як зазначав сам Ребров, коли його призначали, другою стороною був навіть не очільник УАФ Шевченко; вів переговори Єрмак за дорученням Зеленського...
А у випадку з італійцем - хто виконує доручення Зеленського?
показать весь комментарий
05.05.2026 02:15 Ответить
При приходу в збірну Шева взяв в команду чужоземних фахівців -тактику і фізику визначав іспанець, ГРУ в захисті -Тассотті, Мальдера -футбольну аналітику. Команда заграла. А потім почали вирішувати брати, склад команди визначався тільки під майбутній продаж футболістів.і це тривало при Натискові,Реброва тощо. Деякі з гвардійців братів ще мозолять очі. Та взагалі, які тренери в Україні. Наочний приклад -Сашо Валідол. Гонору ого го. В по справах.?
От вам історія з Степановим. Син відомого в Луцьку футболіста, в геть юному віці відібраний у школу Леверкузенського Байєра. В 17 заграний в основі, а як про нього виразились кишенькові тренер юнацької збірної та блогер -ми не знаємо такого футболіста і не маємо бажання спостерігати за його грою. А причина проста -пройшов мимо сита братів - динамівців. Там принцип простий -не підпишеш контракт, у футболі тебе не буде.і в збірній повинні грати тільки ті, хто на контракті в братів і агентом Шаблій. Там до речі синок Реброва трудиться.
показать весь комментарий
05.05.2026 02:18 Ответить
яка ж маячня... котлети і мухи - все разом маячня.
показать весь комментарий
05.05.2026 07:27 Ответить
По крайней мере это не очередной Динамовский физрук! Выйдет ли у него что-то - увидим!
показать весь комментарий
05.05.2026 06:13 Ответить
Спасибо, что не Газзаев и Семин,у киевлян хватило бы ума притащить этих путинских алкашей учить украинцев играть в футбол.
показать весь комментарий
05.05.2026 07:52 Ответить
Ну Мальдера уже тренировал сборную Украины , именно он а никакой не Шевченко был реальным мозговым центром той команды и была неплохая сборная, в любом случае это лучше чем деревянный Ребров.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:38 Ответить
Дуже важлива новина для опублікування і обговорення
показать весь комментарий
05.05.2026 09:04 Ответить
Вірно. Всі футболісти будь-якого рівня (молоді здорові бички) мають служити в ЗСУ.
показать весь комментарий
05.05.2026 09:48 Ответить
Шева опять другана пропихивает. Малдера вообще не работал тренером.
Малдера як тактик особливу увагу приділяє вивченню противника і його гри, вважаючи за краще грати "другим номером", підлаштовуючись під суперника, знаходячи його вразливі місця і жалячи туди, в тому числі й використовуючи "стандарти". Обережність тактичних схем у виборі малюнка гри можна вважати основною домінуючою якістю Малдери-тактика.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:32 Ответить
Бл я як завжди...і тут все по-блату,да коли ви виздихаєте курви такі?І ребров був так само.
показать весь комментарий
05.05.2026 17:37 Ответить
шкода але знову боліти не буде за кого.
показать весь комментарий
05.05.2026 22:47 Ответить
 
 