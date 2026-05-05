Сборная Украины по футболу определилась с новым главным тренером, - СМИ

Сборная Украины по футболу в ближайшее время сменит главного тренера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, пишет "Суспільне".

По имеющейся информации, новым наставником национальной команды станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Переговоры между сторонами находятся на финальном этапе, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Предыдущий тренер Сергей Ребров покинул пост в конце апреля после неудачного выступления сборной в отборе к чемпионату мира-2026. Украинская команда не смогла преодолеть стадию плей-офф отбора, что стало ключевым фактором кадровых изменений.

Возвращение знакомого лица в сборную

Для Андреа Мальдеры это назначение не станет первым опытом работы в украинской команде. Ранее он уже входил в тренерский штаб сборной в период с 2016 по 2021 год, когда команду возглавлял Андрей Шевченко.

Итальянский специалист присоединился к национальной команде после работы в одном из ведущих клубов Европы и принимал участие в формировании современной игровой модели сборной. По окончании контракта Шевченко он также покинул свой пост.

Позже Мальдера работал в клубном футболе в качестве ассистента главного тренера, в частности в Брайтоне и Марселе, где входил в штаб Роберто Де Дзерби. Последнее место работы он покинул в феврале этого года.

Новый вызов и первый опыт самостоятельной работы

Ожидается, что работа в сборной Украины станет для Мальдеры первым опытом на посту главного тренера. До этого он не возглавлял команды самостоятельно, работая исключительно в роли ассистента.

Перед новым наставником будет стоять задача быстро адаптировать команду и подготовить ее к официальным матчам. Ближайшим турниром для сборной станет Лига наций, которая рассматривается как важный этап подготовки к будущим отборочным кампаниям.

Также в планах команды проведение товарищеского матча в июне. 7 числа сборная Украины сыграет против Дании, и именно эта игра может стать дебютной для нового главного тренера.