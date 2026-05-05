Сборная Украины по футболу определилась с новым главным тренером, - СМИ
Сборная Украины по футболу в ближайшее время сменит главного тренера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, пишет "Суспільне".
По имеющейся информации, новым наставником национальной команды станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Переговоры между сторонами находятся на финальном этапе, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Предыдущий тренер Сергей Ребров покинул пост в конце апреля после неудачного выступления сборной в отборе к чемпионату мира-2026. Украинская команда не смогла преодолеть стадию плей-офф отбора, что стало ключевым фактором кадровых изменений.
Возвращение знакомого лица в сборную
Для Андреа Мальдеры это назначение не станет первым опытом работы в украинской команде. Ранее он уже входил в тренерский штаб сборной в период с 2016 по 2021 год, когда команду возглавлял Андрей Шевченко.
Итальянский специалист присоединился к национальной команде после работы в одном из ведущих клубов Европы и принимал участие в формировании современной игровой модели сборной. По окончании контракта Шевченко он также покинул свой пост.
Позже Мальдера работал в клубном футболе в качестве ассистента главного тренера, в частности в Брайтоне и Марселе, где входил в штаб Роберто Де Дзерби. Последнее место работы он покинул в феврале этого года.
Новый вызов и первый опыт самостоятельной работы
Ожидается, что работа в сборной Украины станет для Мальдеры первым опытом на посту главного тренера. До этого он не возглавлял команды самостоятельно, работая исключительно в роли ассистента.
Перед новым наставником будет стоять задача быстро адаптировать команду и подготовить ее к официальным матчам. Ближайшим турниром для сборной станет Лига наций, которая рассматривается как важный этап подготовки к будущим отборочным кампаниям.
Также в планах команды проведение товарищеского матча в июне. 7 числа сборная Украины сыграет против Дании, и именно эта игра может стать дебютной для нового главного тренера.
Українця не знайшлось?
Цього нашого генія без твоєї підказки усі пам'ятають..
Чувак отримає перший досвід в житті, як це бути головним тренером команди.
За це йому Україна ще й буде платити зарплату (+ він не чужа людина для Шевченка).
А які будуть результати гри збірної України?
Та самим футболістам збірної пох на це!
Бо, як зазначав сам Ребров, коли його призначали, другою стороною був навіть не очільник УАФ Шевченко; вів переговори Єрмак за дорученням Зеленського...
А у випадку з італійцем - хто виконує доручення Зеленського?
От вам історія з Степановим. Син відомого в Луцьку футболіста, в геть юному віці відібраний у школу Леверкузенського Байєра. В 17 заграний в основі, а як про нього виразились кишенькові тренер юнацької збірної та блогер -ми не знаємо такого футболіста і не маємо бажання спостерігати за його грою. А причина проста -пройшов мимо сита братів - динамівців. Там принцип простий -не підпишеш контракт, у футболі тебе не буде.і в збірній повинні грати тільки ті, хто на контракті в братів і агентом Шаблій. Там до речі синок Реброва трудиться.
Малдера як тактик особливу увагу приділяє вивченню противника і його гри, вважаючи за краще грати "другим номером", підлаштовуючись під суперника, знаходячи його вразливі місця і жалячи туди, в тому числі й використовуючи "стандарти". Обережність тактичних схем у виборі малюнка гри можна вважати основною домінуючою якістю Малдери-тактика.