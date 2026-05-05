Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером, - ЗМІ

Збірна України з футболу найближчим часом змінить головного тренера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, пише "Суспільне".

За наявною інформацією, новим наставником національної команди стане італійський фахівець Андреа Мальдера. Перемовини між сторонами перебувають на фінальному етапі, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Попередній тренер Сергій Ребров залишив посаду наприкінці квітня після невдалого виступу збірної у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Українська команда не змогла подолати стадію плейоф відбору, що стало ключовим фактором кадрових змін.

Повернення знайомого обличчя до збірної

Для Андреа Мальдери це призначення не стане першим досвідом роботи в українській команді. Раніше він уже входив до тренерського штабу збірної у період з 2016 до 2021 року, коли команду очолював Андрій Шевченко.

Італійський спеціаліст приєднався до національної команди після роботи в одному з провідних клубів Європи і брав участь у формуванні сучасної ігрової моделі збірної. Після завершення контракту Шевченка він також залишив свою посаду.

Пізніше Мальдера працював у клубному футболі як асистент головного тренера, зокрема у Брайтоні та Марселі, де входив до штабу Роберто Де Дзербі. Останнє місце роботи він залишив у лютому цього року.

Новий виклик і перший досвід самостійної роботи

Очікується, що робота у збірній України стане для Мальдери першим досвідом на посаді головного тренера. До цього він не очолював команди самостійно, працюючи виключно у ролі асистента.

Перед новим наставником стоятиме завдання швидко адаптувати команду та підготувати її до офіційних матчів. Найближчим турніром для збірної стане Ліга націй, яка розглядається як важливий етап підготовки до майбутніх відбіркових кампаній.

Також у планах команди проведення товариського матчу в червні. 7 числа збірна України зіграє проти Данії, і саме ця гра може стати дебютною для нового головного тренера.