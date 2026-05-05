УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Збірна України з футболу
11 191 23

Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером, - ЗМІ

Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України з футболу

Збірна України з футболу найближчим часом змінить головного тренера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, пише "Суспільне". 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За наявною інформацією, новим наставником національної команди стане італійський фахівець Андреа Мальдера. Перемовини між сторонами перебувають на фінальному етапі, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Попередній тренер Сергій Ребров залишив посаду наприкінці квітня після невдалого виступу збірної у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Українська команда не змогла подолати стадію плейоф відбору, що стало ключовим фактором кадрових змін.

Читайте: Донецький "Шахтар" програв "Крістал Пелес" 1:3 у першому півфіналі Ліги конференцій

Повернення знайомого обличчя до збірної

Для Андреа Мальдери це призначення не стане першим досвідом роботи в українській команді. Раніше він уже входив до тренерського штабу збірної у період з 2016 до 2021 року, коли команду очолював Андрій Шевченко.

Італійський спеціаліст приєднався до національної команди після роботи в одному з провідних клубів Європи і брав участь у формуванні сучасної ігрової моделі збірної. Після завершення контракту Шевченка він також залишив свою посаду.

Пізніше Мальдера працював у клубному футболі як асистент головного тренера, зокрема у Брайтоні та Марселі, де входив до штабу Роберто Де Дзербі. Останнє місце роботи він залишив у лютому цього року.

Новий виклик і перший досвід самостійної роботи

Очікується, що робота у збірній України стане для Мальдери першим досвідом на посаді головного тренера. До цього він не очолював команди самостійно, працюючи виключно у ролі асистента.

Перед новим наставником стоятиме завдання швидко адаптувати команду та підготувати її до офіційних матчів. Найближчим турніром для збірної стане Ліга націй, яка розглядається як важливий етап підготовки до майбутніх відбіркових кампаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": FIFA збільшить призовий фонд Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Скільки отримають команди?

Також у планах команди проведення товариського матчу в червні. 7 числа збірна України зіграє проти Данії, і саме ця гра може стати дебютною для нового головного тренера.

Автор: 

збірна з футболу (220) тренер (30) футбол (1614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Непогано.
Чувак отримає перший досвід в житті, як це бути головним тренером команди.
За це йому Україна ще й буде платити зарплату (+ він не чужа людина для Шевченка).
А які будуть результати гри збірної України?
Та самим футболістам збірної пох на це!
показати весь коментар
05.05.2026 01:28 Відповісти
+10
це не Збірна України визначилась, це Андрюша Пазік-Королевський балда номер 7 з мультика Квартала 95 "Сказочная Русь" протеже ЗеЄрмачини на президента УАФ собі поставив зручного чувака щоб пиатння не задавав та грошикі не тікали
показати весь коментар
05.05.2026 01:53 Відповісти
+9
та наперепробувались вже українців, не знайшлось!
показати весь коментар
05.05.2026 00:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тху на них і на цього "італійського тренера"...
Українця не знайшлось?
показати весь коментар
05.05.2026 00:40 Відповісти
та наперепробувались вже українців, не знайшлось!
показати весь коментар
05.05.2026 00:57 Відповісти
Українці є Маркевич та Вернидуб.Перший виводив Дніпро у фінал єврокубків другий обігрував Реал на його полі.Але їх не те що ігнорують в упор не бачать бо не динамівці.
показати весь коментар
05.05.2026 08:40 Відповісти
Мироську вывел Днипро? Тот Днипро создал Рамос, а мыроську вовремя подсуетился.
показати весь коментар
05.05.2026 10:27 Відповісти
Воскрешати людей вмієш? то підскажу Тренера - Валерій Васильович Лобановський...
показати весь коментар
05.05.2026 00:59 Відповісти
Навіщ дурню пишеш, аби щось писати?
Цього нашого генія без твоєї підказки усі пам'ятають..
показати весь коментар
05.05.2026 07:01 Відповісти
Особливо шкода що Маркевичу не дали стати тренером,людині вже 75 це особлива помста сурків за його позицію щодо Металіста.
показати весь коментар
05.05.2026 08:41 Відповісти
ну що до Мирона Богдановича згоден...
показати весь коментар
05.05.2026 08:50 Відповісти
Підібрали вчасно безробітного
показати весь коментар
05.05.2026 01:05 Відповісти
Непогано.
Чувак отримає перший досвід в житті, як це бути головним тренером команди.
За це йому Україна ще й буде платити зарплату (+ він не чужа людина для Шевченка).
А які будуть результати гри збірної України?
Та самим футболістам збірної пох на це!
показати весь коментар
05.05.2026 01:28 Відповісти
це не Збірна України визначилась, це Андрюша Пазік-Королевський балда номер 7 з мультика Квартала 95 "Сказочная Русь" протеже ЗеЄрмачини на президента УАФ собі поставив зручного чувака щоб пиатння не задавав та грошикі не тікали
показати весь коментар
05.05.2026 01:53 Відповісти
Назовіть точніше всі сторони перемовин.
Бо, як зазначав сам Ребров, коли його призначали, другою стороною був навіть не очільник УАФ Шевченко; вів переговори Єрмак за дорученням Зеленського...
А у випадку з італійцем - хто виконує доручення Зеленського?
показати весь коментар
05.05.2026 02:15 Відповісти
При приходу в збірну Шева взяв в команду чужоземних фахівців -тактику і фізику визначав іспанець, ГРУ в захисті -Тассотті, Мальдера -футбольну аналітику. Команда заграла. А потім почали вирішувати брати, склад команди визначався тільки під майбутній продаж футболістів.і це тривало при Натискові,Реброва тощо. Деякі з гвардійців братів ще мозолять очі. Та взагалі, які тренери в Україні. Наочний приклад -Сашо Валідол. Гонору ого го. В по справах.?
От вам історія з Степановим. Син відомого в Луцьку футболіста, в геть юному віці відібраний у школу Леверкузенського Байєра. В 17 заграний в основі, а як про нього виразились кишенькові тренер юнацької збірної та блогер -ми не знаємо такого футболіста і не маємо бажання спостерігати за його грою. А причина проста -пройшов мимо сита братів - динамівців. Там принцип простий -не підпишеш контракт, у футболі тебе не буде.і в збірній повинні грати тільки ті, хто на контракті в братів і агентом Шаблій. Там до речі синок Реброва трудиться.
показати весь коментар
05.05.2026 02:18 Відповісти
яка ж маячня... котлети і мухи - все разом маячня.
показати весь коментар
05.05.2026 07:27 Відповісти
По крайней мере это не очередной Динамовский физрук! Выйдет ли у него что-то - увидим!
показати весь коментар
05.05.2026 06:13 Відповісти
Спасибо, что не Газзаев и Семин,у киевлян хватило бы ума притащить этих путинских алкашей учить украинцев играть в футбол.
показати весь коментар
05.05.2026 07:52 Відповісти
Ну Мальдера уже тренировал сборную Украины , именно он а никакой не Шевченко был реальным мозговым центром той команды и была неплохая сборная, в любом случае это лучше чем деревянный Ребров.
показати весь коментар
05.05.2026 08:38 Відповісти
Дуже важлива новина для опублікування і обговорення
показати весь коментар
05.05.2026 09:04 Відповісти
Вірно. Всі футболісти будь-якого рівня (молоді здорові бички) мають служити в ЗСУ.
показати весь коментар
05.05.2026 09:48 Відповісти
Шева опять другана пропихивает. Малдера вообще не работал тренером.
Малдера як тактик особливу увагу приділяє вивченню противника і його гри, вважаючи за краще грати "другим номером", підлаштовуючись під суперника, знаходячи його вразливі місця і жалячи туди, в тому числі й використовуючи "стандарти". Обережність тактичних схем у виборі малюнка гри можна вважати основною домінуючою якістю Малдери-тактика.
показати весь коментар
05.05.2026 10:32 Відповісти
Бл я як завжди...і тут все по-блату,да коли ви виздихаєте курви такі?І ребров був так само.
показати весь коментар
05.05.2026 17:37 Відповісти
шкода але знову боліти не буде за кого.
показати весь коментар
05.05.2026 22:47 Відповісти
 
 