Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером, - ЗМІ
Збірна України з футболу найближчим часом змінить головного тренера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, пише "Суспільне".
За наявною інформацією, новим наставником національної команди стане італійський фахівець Андреа Мальдера. Перемовини між сторонами перебувають на фінальному етапі, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.
Попередній тренер Сергій Ребров залишив посаду наприкінці квітня після невдалого виступу збірної у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Українська команда не змогла подолати стадію плейоф відбору, що стало ключовим фактором кадрових змін.
Повернення знайомого обличчя до збірної
Для Андреа Мальдери це призначення не стане першим досвідом роботи в українській команді. Раніше він уже входив до тренерського штабу збірної у період з 2016 до 2021 року, коли команду очолював Андрій Шевченко.
Італійський спеціаліст приєднався до національної команди після роботи в одному з провідних клубів Європи і брав участь у формуванні сучасної ігрової моделі збірної. Після завершення контракту Шевченка він також залишив свою посаду.
Пізніше Мальдера працював у клубному футболі як асистент головного тренера, зокрема у Брайтоні та Марселі, де входив до штабу Роберто Де Дзербі. Останнє місце роботи він залишив у лютому цього року.
Новий виклик і перший досвід самостійної роботи
Очікується, що робота у збірній України стане для Мальдери першим досвідом на посаді головного тренера. До цього він не очолював команди самостійно, працюючи виключно у ролі асистента.
Перед новим наставником стоятиме завдання швидко адаптувати команду та підготувати її до офіційних матчів. Найближчим турніром для збірної стане Ліга націй, яка розглядається як важливий етап підготовки до майбутніх відбіркових кампаній.
Також у планах команди проведення товариського матчу в червні. 7 числа збірна України зіграє проти Данії, і саме ця гра може стати дебютною для нового головного тренера.
Українця не знайшлось?
Цього нашого генія без твоєї підказки усі пам'ятають..
Чувак отримає перший досвід в житті, як це бути головним тренером команди.
За це йому Україна ще й буде платити зарплату (+ він не чужа людина для Шевченка).
А які будуть результати гри збірної України?
Та самим футболістам збірної пох на це!
Бо, як зазначав сам Ребров, коли його призначали, другою стороною був навіть не очільник УАФ Шевченко; вів переговори Єрмак за дорученням Зеленського...
А у випадку з італійцем - хто виконує доручення Зеленського?
От вам історія з Степановим. Син відомого в Луцьку футболіста, в геть юному віці відібраний у школу Леверкузенського Байєра. В 17 заграний в основі, а як про нього виразились кишенькові тренер юнацької збірної та блогер -ми не знаємо такого футболіста і не маємо бажання спостерігати за його грою. А причина проста -пройшов мимо сита братів - динамівців. Там принцип простий -не підпишеш контракт, у футболі тебе не буде.і в збірній повинні грати тільки ті, хто на контракті в братів і агентом Шаблій. Там до речі синок Реброва трудиться.
Малдера як тактик особливу увагу приділяє вивченню противника і його гри, вважаючи за краще грати "другим номером", підлаштовуючись під суперника, знаходячи його вразливі місця і жалячи туди, в тому числі й використовуючи "стандарти". Обережність тактичних схем у виборі малюнка гри можна вважати основною домінуючою якістю Малдери-тактика.