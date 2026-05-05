Макрон призвал Южный Кавказ выйти из-под влияния РФ и выбрать европейский путь

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Южный Кавказ отказаться от логики имперских зон влияния и строить будущее в тесной связи с Европой.

Об этом он заявил на открытии международного Yerevan Dialogue Forum в столице Армении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что многие долгое время считали, что судьба Армении может быть только под якобы защитным крылом России. Война и все то, что вы пережили, все трагедии, через которые вы прошли, показали, что это крыло не было таким защитным, как многие думали", - сказал Макрон.

Макрон отметил, что после завершения боевых действий в 2020 году Армения преодолела период нестабильности и совершила политический разворот в сторону демократии, мира и Европы. Он считает, что такой пример должен дать толчок к масштабным изменениям во всем регионе.

Глава Франции подчеркнул: Южный Кавказ не должен быть территорией, где господствуют имперские амбиции других государств. Этот регион может превратиться в стратегический "средний коридор", который будет соединять европейское пространство с Центральной Азией и Ближним Востоком.

Ключевым условием для этого президент назвал полноценное разблокирование границ - как с Турцией, так и с Азербайджаном, а также развитие сотрудничества с Грузией.

Эммануэль Макрон связывает будущее развитие Кавказа с европейской интеграцией и выступил с инициативой создать "коалицию независимых".

"Нашим предложением миру должен стать новый альянс - объединение независимых государств, основанное на международном порядке, верховенстве права, принципах свободной торговли и защите демократических институтов - от независимых СМИ до академической свободы", - подытожил французский лидер.

