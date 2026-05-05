2 304 13

Макрон призвал Южный Кавказ выйти из-под влияния РФ и выбрать европейский путь

Макрон предложил Южному Кавказу новый альянс

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Южный Кавказ отказаться от логики имперских зон влияния и строить будущее в тесной связи с Европой.

Об этом он заявил на открытии международного Yerevan Dialogue Forum в столице Армении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что многие долгое время считали, что судьба Армении может быть только под якобы защитным крылом России. Война и все то, что вы пережили, все трагедии, через которые вы прошли, показали, что это крыло не было таким защитным, как многие думали", - сказал Макрон.

Макрон отметил, что после завершения боевых действий в 2020 году Армения преодолела период нестабильности и совершила политический разворот в сторону демократии, мира и Европы. Он считает, что такой пример должен дать толчок к масштабным изменениям во всем регионе.

Глава Франции подчеркнул: Южный Кавказ не должен быть территорией, где господствуют имперские амбиции других государств. Этот регион может превратиться в стратегический "средний коридор", который будет соединять европейское пространство с Центральной Азией и Ближним Востоком.

Ключевым условием для этого президент назвал полноценное разблокирование границ - как с Турцией, так и с Азербайджаном, а также развитие сотрудничества с Грузией.

Эммануэль Макрон связывает будущее развитие Кавказа с европейской интеграцией и выступил с инициативой создать "коалицию независимых".

"Нашим предложением миру должен стать новый альянс - объединение независимых государств, основанное на международном порядке, верховенстве права, принципах свободной торговли и защите демократических институтов - от независимых СМИ до академической свободы", - подытожил французский лидер.

Та да. Куди краще, з вами у ОДКБ, де карло - пу буде просто роздавати власність колонії російським олігархам а останні будуть лупити монопольні ціни на газ і елекритку, як це зроблени у Вірменії
показать весь комментарий
05.05.2026 16:26 Ответить
>з вами у ОДКБ

я в Україні, і куди краще мати націонал-соціалізм, при якому буде гарна економіка, індустріалізація, демографічне відновлення та ніяких (((міндічєй))) та кольорових мігрантів.
показать весь комментарий
05.05.2026 16:29 Ответить
Не сміши, чуви..о. Із таким фейсом об тейбл і " в Україні"?
показать весь комментарий
05.05.2026 16:32 Ответить
Тобі ***** арабів мало? Нехай ті "дєти гор" в параші і сидять.
показать весь комментарий
05.05.2026 16:05 Ответить
вiрмени-спайдермени
показать весь комментарий
05.05.2026 16:24 Ответить
А туапсісти чумазиє как машиністи
показать весь комментарий
05.05.2026 17:21 Ответить
туапсiни
показать весь комментарий
05.05.2026 17:59 Ответить
Жи єсть !!!! Починайте з Північного Кавказу!!! Волю Партіотам Ічкерії, шоб у своїй хаті своя Правда і Воля .
показать весь комментарий
05.05.2026 17:18 Ответить
рашисти Кавказ не відпустять...
показать весь комментарий
05.05.2026 18:05 Ответить
Так абреки и сами туда не пойдут, в смысле цивилизованно. Рабочие технари с них никакие, инженеры так же. Только уголовка. Как чечены в своё время 30 лет назад, когда иномарки ганяли с ближней Европы, с Венгрии особенно, всю схему ламали нашим перегонщикам и сами потом свалили разогнав всех. Дети гор---что с них взять!?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:49 Ответить
 
 