Макрон закликав Південний Кавказ вийти з-під впливу РФ та обрати європейський шлях

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Південний Кавказ вийти з логіки імперських зон впливу та будувати майбутнє у тісному зв’язку з Європою.

Про це він заявив на відкритті міжнародного Yerevan Dialogue Forum у столиці Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я знаю, що багато хто довго вважав, що доля Вірменії може бути лише під нібито захисним крилом Росії. Війна і все те, що ви пережили, всі трагедії, через які ви пройшли, показали, що це крило не було таким захисним, як багато хто думав", - сказав Макрон.

Макрон зауважив, що після завершення бойових дій у 2020 році Вірменія подолала період нестабільності та здійснила політичний розворот у бік демократії, миру та Європи. Він вважає, що такий приклад має дати поштовх до масштабних змін у всьому регіоні.

Глава Франції наголосив: Південний Кавказ не має бути територією, де панують імперські амбіції інших держав. Цей регіон може перетворитися на стратегічний "серединний коридор", що сполучатиме європейський простір із Центральною Азією та Близьким Сходом.

Ключовою умовою для цього президент назвав повноцінне розблокування кордонів - як із Туреччиною, так і з Азербайджаном, а такоє розвиток співпраці з Грузією.

Еммануель Макрон пов’язує майбутній розвиток Кавказу із європейською інтеграцією та виступив із ініціативою створити "коаліцію незалежних".

"Нашою пропозицією світу має стати новий альянс - об’єднання незалежних держав, що базується на міжнародному порядку, верховенстві права, принципах вільної торгівлі та захисті демократичних інститутів - від незалежних медіа до академічної свободи", - підсумував французький лідер.

