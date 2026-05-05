Макрон закликав Південний Кавказ вийти з-під впливу РФ та обрати європейський шлях

Макрон запропонував Південному Кавказу новий альянс

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Південний Кавказ вийти з логіки імперських зон впливу та будувати майбутнє у тісному зв’язку з Європою.

Про це він заявив на відкритті міжнародного Yerevan Dialogue Forum у столиці Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

"Я знаю, що багато хто довго вважав, що доля Вірменії може бути лише під нібито захисним крилом Росії. Війна і все те, що ви пережили, всі трагедії, через які ви пройшли, показали, що це крило не було таким захисним, як багато хто думав", - сказав Макрон.

Макрон зауважив, що після завершення бойових дій у 2020 році Вірменія подолала період нестабільності та здійснила політичний розворот у бік демократії, миру та Європи. Він вважає, що такий приклад має дати поштовх до масштабних змін у всьому регіоні.

Глава Франції наголосив: Південний Кавказ не має бути територією, де панують імперські амбіції інших держав. Цей регіон може перетворитися на стратегічний "серединний коридор", що сполучатиме європейський простір із Центральною Азією та Близьким Сходом.

Ключовою умовою для цього президент назвав повноцінне розблокування кордонів - як із Туреччиною, так і з Азербайджаном, а такоє розвиток співпраці з Грузією.

Еммануель Макрон пов’язує майбутній розвиток Кавказу із європейською інтеграцією та виступив із ініціативою створити "коаліцію незалежних".

"Нашою пропозицією світу має стати новий альянс - об’єднання незалежних держав, що базується на міжнародному порядку, верховенстві права, принципах вільної торгівлі та захисті демократичних інститутів - від незалежних медіа до академічної свободи", - підсумував французький лідер.

+3
Та да. Куди краще, з вами у ОДКБ, де карло - пу буде просто роздавати власність колонії російським олігархам а останні будуть лупити монопольні ціни на газ і елекритку, як це зроблени у Вірменії
05.05.2026 16:26 Відповісти
+2
>з вами у ОДКБ

я в Україні, і куди краще мати націонал-соціалізм, при якому буде гарна економіка, індустріалізація, демографічне відновлення та ніяких (((міндічєй))) та кольорових мігрантів.
05.05.2026 16:29 Відповісти
+1
вiрмени-спайдермени
05.05.2026 16:24 Відповісти
Не сміши, чуви..о. Із таким фейсом об тейбл і " в Україні"?
05.05.2026 16:32 Відповісти
Тобі ***** арабів мало? Нехай ті "дєти гор" в параші і сидять.
05.05.2026 16:05 Відповісти
А туапсісти чумазиє как машиністи
туапсiни
Жи єсть !!!! Починайте з Північного Кавказу!!! Волю Партіотам Ічкерії, шоб у своїй хаті своя Правда і Воля .
05.05.2026 17:18 Відповісти
рашисти Кавказ не відпустять...
05.05.2026 18:05 Відповісти
Так абреки и сами туда не пойдут, в смысле цивилизованно. Рабочие технари с них никакие, инженеры так же. Только уголовка. Как чечены в своё время 30 лет назад, когда иномарки ганяли с ближней Европы, с Венгрии особенно, всю схему ламали нашим перегонщикам и сами потом свалили разогнав всех. Дети гор---что с них взять!?
05.05.2026 18:49 Відповісти
 
 