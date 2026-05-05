Неизвестные напали на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных в Одессе: трое мужчин скрылись

5 мая в Одессе неизвестные напали на служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки во время перевозки военнообязанных.

Об этом областной ТЦК и СП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о нападении?

Как отмечается, инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.

Сначала во время движения к мобилизационному центру два гражданских автомобиля заблокировали служебный транспорт. После этого группа людей повредила окна автомобиля и распылила газ раздражающего действия в салон.

В ТЦК отметили, что эти действия создали угрозу для военнослужащих сопровождения и людей, находившихся в автомобиле.

Трое человек сбежали

"Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинского долга группе военнообязанных, трое из которых, воспользовавшись ситуацией, сбежали с места происшествия. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины", – отмечают в ТЦК.

Руководство терцентра обратилось к правоохранителям с требованием установить всех причастных и привлечь их к ответственности. Там добавили: все участники инцидента будут идентифицированы, их действия квалифицируют в соответствии с действующим законодательством Украины.

