Неизвестные напали на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных в Одессе: трое мужчин скрылись
5 мая в Одессе неизвестные напали на служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки во время перевозки военнообязанных.
Об этом областной ТЦК и СП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о нападении?
Как отмечается, инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.
Сначала во время движения к мобилизационному центру два гражданских автомобиля заблокировали служебный транспорт. После этого группа людей повредила окна автомобиля и распылила газ раздражающего действия в салон.
В ТЦК отметили, что эти действия создали угрозу для военнослужащих сопровождения и людей, находившихся в автомобиле.
Трое человек сбежали
"Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинского долга группе военнообязанных, трое из которых, воспользовавшись ситуацией, сбежали с места происшествия. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины", – отмечают в ТЦК.
Руководство терцентра обратилось к правоохранителям с требованием установить всех причастных и привлечь их к ответственности. Там добавили: все участники инцидента будут идентифицированы, их действия квалифицируют в соответствии с действующим законодательством Украины.
ТЦК пише, що все законно...😂😂😂
Припускаю, що саме через такі активності багато статей як когось переїхало "авто тцк" з відповідними кричалками "гєстапавци...!!"
- за невиконання статті Конституції (гарантом якої ти-таки маєш бути, бо якщо інакше - нафіга тоді ти такий "красівий" нам всрався) щодо "почесного обов'язку Громадянина із захисту України" мають бути наслідки у вигляді кримінальної відповідальності..
мало того, що дебільним антиукраїнським законом розігнав по закордонам усю українську молодь призовного віку (нехай би несли службу-працювали в Україні, цього предостатньо і у тилу, якщо вже "бережеш генофонд", який по-факту незабаром замінять зайди з Азії, бо владним дебілам вже, бач, працівників не вистачає), ти ще оцЕ чудиш людей своєю імпотентністю у мобілізації, щоб не спугнути свій дебільний полохливий лохторат приколістів..
однаково другий термін тобі вже "не світить", краще наостанок попрацюй так, щоб не піти за УСЕ на перший, за грати..