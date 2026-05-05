РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Нападение на ТЦК
5 466 97

Неизвестные напали на автомобиль ТЦК во время перевозки военнообязанных в Одессе: трое мужчин скрылись

Одесский ТЦК

5 мая в Одессе неизвестные напали на служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки во время перевозки военнообязанных. 

Об этом областной ТЦК и СП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о нападении?

Как отмечается, инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.

  • Сначала во время движения к мобилизационному центру два гражданских автомобиля заблокировали служебный транспорт. После этого группа людей повредила окна автомобиля и распылила газ раздражающего действия в салон.

  • В ТЦК отметили, что эти действия создали угрозу для военнослужащих сопровождения и людей, находившихся в автомобиле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК в Днепре, есть раненые

Трое человек сбежали

"Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинского долга группе военнообязанных, трое из которых, воспользовавшись ситуацией, сбежали с места происшествия. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины", – отмечают в ТЦК.

Руководство терцентра обратилось к правоохранителям с требованием установить всех причастных и привлечь их к ответственности. Там добавили: все участники инцидента будут идентифицированы, их действия квалифицируют в соответствии с действующим законодательством Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК: готовится сообщение в спецпрокуратуру, – Лубинец

Нападение на ТЦК в Одессе

Автор: 

авто (4204) нападение (2276) Одесса (8105) Одесская область (4292) ТЦК (1073) Одесский район (586)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
А що за "перевезення військовозобов'язаних для проходження військово-лікарської комісії" - яким законом воно передбачене?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:19 Ответить
+36
Одеський ТЦК - це вже майже мем. Повністю кримінальна структура під державним прикриттям. Займається викраденням і викупом людей
показать весь комментарий
05.05.2026 18:24 Ответить
+29
Вся країна вже один великий мем. Ось тільки зовсім не смішний.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мы всей правды не знаем
показать весь комментарий
05.05.2026 18:15 Ответить
а от якби їх в московську армію забрали то б не втекли і не напали, гарантую, пішли б воювати з заград отрядами позаду на ура. В 33 ому році отакі сміливці не хотіли війни чекали коли їх визволять, а потім їли своїх дітей і виконували всі московські військові плани
показать весь комментарий
05.05.2026 18:18 Ответить
За 33 рік будь ласка докладніше. Яку війну не хотіли?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:24 Ответить
Тут скорее опечатка и мова шла за 1919-1921 года когда большевики напали на Украину
показать весь комментарий
05.05.2026 20:58 Ответить
Дякую кеп, я в курсі що було і в 19- 21 роках, і в 32- 33. Тут не описка, а повне незнання історії дописувачем, у якого в голові повна каша. І в якого розуму вистачає лише на пафосні дебільні пости.
показать весь комментарий
05.05.2026 22:03 Ответить
Дик, у кацапляндії до армії тцкуни й не забирають.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:27 Ответить
Ничего найдут со временем.С подводной лодки не убежат😆
показать весь комментарий
05.05.2026 20:17 Ответить
Они понадеялись на коммунистический гасла про землю крестьянам и заводы рабочим ,а в итоге и земли толком не дали и потом то что и выращено было позабирали заставив дураков от голода умирать и людоедством заниматься. А в итоге еще и в мировой войне в мясных штурмах пачками погибать
показать весь комментарий
05.05.2026 20:22 Ответить
ага, а які висновки ми зробили - ніякі, ну взагалі жодних нуль, поржать і попріколу привели до влади московського блазня що обіцяв війну Порошенка закінчити, нічєго не должен і договорітся посрєдінє
показать весь комментарий
05.05.2026 20:53 Ответить
Ну дык большинство всегда необразованное стадо и идиоты на выборах голосующие за того кто слаще поет .За зенелоха когда он агитировал что найдет мир в глазах у пуйла и просто перестанет стрелять голосовало большинство украинского нарида развесив уши ,а в итоге получили еще большую и страшную войну.Держу пари ,что если бы и сейчас проводили выборы и кто то баллотировался с лозунгами похожими на те что пел нелох про мир и перестать стрелять все было бы точно так же как и в 2019 ,а потом и в 2022 с еще более кровавой и геноцидной войной. Дураков к сожалению и особенно мудрый украинский нарид история ничему не учит и они постоянно наступают на одни и те же грабли надеясь на другой результат
показать весь комментарий
05.05.2026 21:24 Ответить
А що за "перевезення військовозобов'язаних для проходження військово-лікарської комісії" - яким законом воно передбачене?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:19 Ответить
Це означає, що ти сильно перевозбудився на тему і пропустиш закритття віконця каси,
показать весь комментарий
05.05.2026 18:30 Ответить
А в Аліканте каса 24/7?
показать весь комментарий
05.05.2026 19:16 Ответить
"Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України... "

ТЦК пише, що все законно...😂😂😂
показать весь комментарий
05.05.2026 18:50 Ответить
Чому в новині не пишуть хто втік? Тцк, ухилянти чи хто втік?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:22 Ответить
Яка різниця хто втік, тцк не мают права примусово доставляти людей. Те що вони когось перевозили - це вже публічне зізнання в злочині з їхньго боку.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:30 Ответить
Звідки ти ,недалеке,знаєш що перевозили примусово? Чи всі сцикливі ухилеси такі?
показать весь комментарий
05.05.2026 19:40 Ответить
Так вони і добровільно не мають права перевозити. І чого б це добровольцям розбігатися
показать весь комментарий
05.05.2026 19:58 Ответить
Тікали всі, і ті хто перевозив від невідомих нападаючих, і ті кого перевозили від перевізників.🤣
показать весь комментарий
05.05.2026 18:36 Ответить
А якщо б там ще ненавчені було...
показать весь комментарий
05.05.2026 18:57 Ответить
Українці, ви неймовірні! Ви просто космос. Лондон вас підтримує! Просто необхідно оновити дані у ТЦК і пройти ВЛК. Це не означає що вас відправлять у піхоту на нуль на 200 днів без підготовки. Вас навчать стріляти з калаша 1956 року.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:24 Ответить
Лондон Гудбай.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:26 Ответить
Одеський ТЦК - це вже майже мем. Повністю кримінальна структура під державним прикриттям. Займається викраденням і викупом людей
показать весь комментарий
05.05.2026 18:24 Ответить
Вся країна вже один великий мем. Ось тільки зовсім не смішний.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:27 Ответить
А тепер, ще й людська організованість починає проглядатися. Може бути зовсім не смішно, але ж відповідальній особі "неначасі" щось змінювати.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:53 Ответить
Цікаво, чи самі відпустили "порішали" чи є конкуренти на ниві економічного бронювання ? давно чув, що є така послуга - скандалом і натовпом " відбивати " мобілізованого.
Припускаю, що саме через такі активності багато статей як когось переїхало "авто тцк" з відповідними кричалками "гєстапавци...!!"
показать весь комментарий
05.05.2026 18:26 Ответить
Недавно спілкувався з одним "одеситом" він сказав мені байдуже чи нами керуватиме Київ чи Москва, хто переможе у війні мені байдуже, а воювати ані за білих ані за червоних я не піду, якщо ТЦК упіймають відразу відмовляюсь, ймовірно посадять на три роки, але нехай так то мій вибір... ось такі одесити...
показать весь комментарий
05.05.2026 18:31 Ответить
Вы по одному "одесситу" смогли дать оценку нескольким сотням тысяч?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:41 Ответить
Ні, але його завзятість мене вразила, він переконував, що таких більшість, а я переконував, що інша більшість одеситів започаткувала день інквізиції 2 травня...
показать весь комментарий
05.05.2026 18:56 Ответить
Очень часто человек, в случае неуверенности в своем выборе и/или отсутствии аргументов для отстаивания своей позиции, склонен прикрываться "большинством". Ещё это может происходить, когда вы обесцениваете его мнение, ссылаясь на то, что вот другие делают иначе. Но это уже жабогадюкинг.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:12 Ответить
Я вам навіть більше скажу, часто спілкуюсь з людьми з Західної України, які наразі працюють в Європі, то на моє питання - "Що будете робити, якщо почнуться депортації?" відповідь була проста - "Поїдемо до Росії..."
показать весь комментарий
05.05.2026 20:55 Ответить
Все равно мобилизуют.Мигрантов-заробитчан со средней азии там тоже заставляют добровольно-принудительно контракты подписывать так что пусть зря особо не надеются😆
показать весь комментарий
05.05.2026 21:03 Ответить
Разница в мигрантах со средней Азии и Украины в том, что украинцы там могут быстро получить паспорт и при наличии мозгов избежать мобилизации))) мало того, спокойно уехать в ту же самую Европу обратно без опасений депортации 🤣
показать весь комментарий
05.05.2026 21:11 Ответить
Разочарую тебя :в большинства мозгов то и нет и не было никогда. Плюс еще на раше судя по всему надвигается большой шухер в виде очередной принудительной мобилизации где надеются нагрести еще под миллион человек пушечного мяса ибо добровольцев-контрактников уже не хватает для наступления в мясные штурмы .И что то мне подсказывает ,что сия принудительная чаща не минует и мигрантов украинских тоже как и жителей оккупированных территорий😆
показать весь комментарий
05.05.2026 21:31 Ответить
Зомбимарафон и не такое выдать может)) а новости говорят об обратном🤣
показать весь комментарий
05.05.2026 23:24 Ответить
Какие новости или может быть пу необдумывает большую мобилизацию на раше ,а их военкоры на своих пабликах одни за такую мобилизацию и призов миллиона мобиков горячо это поддерживают призывая пу побыстрее ее проводить,а другие очкуют говоря ,что это на сегодня уже ничего не изменит ибо дроны быстро их всех выбьют (может другие и правы). Не говорят нет а. Может быть это тебе кроме марафона надо бы посматривать и почитывать и то что враги у себя пишут и говорят
показать весь комментарий
05.05.2026 23:48 Ответить
Я даже не знаю где этот марафон показывают с учётом полного отсутствия телевизора на протяжении лет 10) но я уверен, что общей мобилизации на росии даже не рассматривают, несмотря на "поддержку военкоров". у нас тоже разные "спикеры" много чего глаголят, но реальность остаётся иной...
показать весь комментарий
05.05.2026 23:59 Ответить
Не знаешь где показывают но знаешь что он есть😁.Никто и не говорит о всеобщей а это миллионов 15 и тогда действительно вся экономика на раше ляжет. Речь идет всего о миллионе
показать весь комментарий
06.05.2026 10:53 Ответить
И на это есть, как минимум две причины: экономическая и политическая. Если Украина уже забила большой гвоздь в экономику страны с расчетом на то, что весь "банкет" оплатит Европа, то в россии экономика - "двигатель войны". Если загубить производство мобилизацией, то возможности продолжать боевые действия будут равняться 0. Политическая заключается в том, что многие жители этой территории уже не вполне согласны данным развитием событий - соответственно никто не сможет предугадать последствия. А голос неизвестных "говорящих голов" никого особо не интересует, это их личный взгляд на происходящие события. Многие "военкоры" неоднократно призывали к ударам по правительственному кварталу, возможностям использования тактического ядерного вооружения и т.д. - результат налицо. Потому - "думающий использует своё мнение, а безмозглый - мнение общественности".
показать весь комментарий
06.05.2026 00:25 Ответить
У вас очень специфический круг общения.
показать весь комментарий
05.05.2026 21:14 Ответить
А перевозили на ВЛК тих, яких наловили? Мене ніхто не перевозив і мене не ловили. Пройшов ВЛК, без всякого там нагляду з боку ТЦК.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:32 Ответить
У тебе ж імунітетвід мобілізації,тому ти такий і герой
показать весь комментарий
05.05.2026 18:36 Ответить
Хотів сказати херой. Приймається. Я не повністю не придатний. В тилу можу служити (обмежено придатний по старому).
показать весь комментарий
05.05.2026 18:40 Ответить
Я відкрию велику таємницю працівникам з ТЦК:кожна людина має право відмовитись від мобілізації,за це передбачена кримінальна відповідальність.Працівники ТЦК не мають ніякого права викрадати людей
показать весь комментарий
05.05.2026 18:34 Ответить
То хай сцикуни сидять у в'зниці..Тільки терміни потрібно суттєво підняти!
показать весь комментарий
05.05.2026 19:44 Ответить
И кабами их кабами😆.Хотя за такое надо поражать в гражданских правах если гражданин обязанностей своих не хочет выполнять в избирательном праве например. Но потом все равно на трудовые работы окопы рыть
показать весь комментарий
05.05.2026 20:28 Ответить
А якщо б їх все ж таки доправили до фронту, вони б не втекли?
показать весь комментарий
05.05.2026 18:36 Ответить
Он аж 4 разового перевозять постійно і на автівках і на літаках, але він чомусь не тікає, але є маленький нюанс..
показать весь комментарий
05.05.2026 18:36 Ответить
так це мрія (і печальний ітог) зелемського, банди ухилянтів вооють с бандами ТЦК
показать весь комментарий
05.05.2026 18:37 Ответить
Банды тцк в итоге победят как бы это не прискорбно было читать здешним ухылянтам
показать весь комментарий
05.05.2026 20:30 Ответить
Напад на військових можна розцінювати як злочин та стріляти на ураження. Але з іншого боку ТЦК не має права примусово перевозити людей. А влада як завжди нє прі дєлах.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:37 Ответить
Військові на фронті,а це тилові ухилянти!!
показать весь комментарий
05.05.2026 18:41 Ответить
То чому без допомоги цих "тилових" ,деякі "громадяни " не можуть знайти дорогу ,щоб самостійно пройти ВЛК? Ноги заплітаються?
показать весь комментарий
05.05.2026 19:46 Ответить
Вийськовым на фронте помощь нужна и ротация особенно тем кто там с самого начала уже и по триста дней в окопах сидят без смены потому что ухылянты у мамки под юбкой прячутся от страха
показать весь комментарий
05.05.2026 22:07 Ответить
Країна чотирьох свобод.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:43 Ответить
Тобто поліція не працює ніяк. Нуль роботи. За що платиться їм утримання? Не збільшувати зарплати, в зменшувати. Вже тепер любий набрід може з люблю власністю робити що заманеться. Травмувати хто кого захоче. Не бачу сенсу збільшувати штат поліціянтів і їх утримання. Громадяни живуть па панятіям. Ок. Значить зменшується і обов'язок перед будь ким і перед будь чим. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:42 Ответить
⚡️Жінки атакували бус ТЦК, після чого троє мобілізованих чоловіків втекли - в Одеському ТЦК стверджують, що напад був спланований заздалегідь.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:58 Ответить
Под бабьими юбками как говорится спрятались .Кацапы бы этих баб не побрезговали пострелять ,а то и сексуально попользовать ,а мужичкам под угрозами убийства или изнасилования их половинок все равно бы пришлось идти воевать
показать весь комментарий
05.05.2026 20:33 Ответить
сам то ти херой відомий,тричівагітний інвалід з прогресуючім енурезом???в якому боці ті самі окопи хоч знаєш???і хоч для тебе це як жарт,карма знайде кожного -перевірено....
показать весь комментарий
05.05.2026 20:41 Ответить
Окопы везде сейчас и на востоке и на границе с Белоруссией и даже на западной границе заграждения для ухылянтов строят 😆
показать весь комментарий
05.05.2026 20:46 Ответить
Не энурезом не страдаю.С глазами проблема только,а так физически здоров и если даже мобилизуют то скорее всего оператором бпла каким нибудь смогу быть .В пехоту вряд ли возьмут.Хотя моего брата обмежено придатного еще в 2023 мобилизовали и ничего третий год как служит не жалуется особо .Вот-вот и закон должны принять что тех кто служит уже с самого начала войны должны демобилизовать ,а тебя(возможно что и меня)заберут ему на замену😆
показать весь комментарий
05.05.2026 20:53 Ответить
операторам потрібні мізки а з цим в тебе проблема....
показать весь комментарий
05.05.2026 21:34 Ответить
Да ну на клавиши умею нажимать с компютером тоже знаком.Джойстиком научусь управлять и вперед в fpv бой с оккупантом,,😁
показать весь комментарий
05.05.2026 21:50 Ответить
Верховне говнокомандувач Зєлєнський, годі вже ганьбитися на увесь Світ ось вже сьомий рік твого бездарного прездобольства..
- за невиконання статті Конституції (гарантом якої ти-таки маєш бути, бо якщо інакше - нафіга тоді ти такий "красівий" нам всрався) щодо "почесного обов'язку Громадянина із захисту України" мають бути наслідки у вигляді кримінальної відповідальності..
мало того, що дебільним антиукраїнським законом розігнав по закордонам усю українську молодь призовного віку (нехай би несли службу-працювали в Україні, цього предостатньо і у тилу, якщо вже "бережеш генофонд", який по-факту незабаром замінять зайди з Азії, бо владним дебілам вже, бач, працівників не вистачає), ти ще оцЕ чудиш людей своєю імпотентністю у мобілізації, щоб не спугнути свій дебільний полохливий лохторат приколістів..
однаково другий термін тобі вже "не світить", краще наостанок попрацюй так, щоб не піти за УСЕ на перший, за грати..
показать весь комментарий
05.05.2026 19:05 Ответить
Та згідно конституції та законів він сидіти не буде. Будуть знову його обирати. Оці ухилянти перші за нього голосувати будуть. Мільйони заброньованих. Мільйони з фіктивними інвалідності ми. Мільйони не стоять на жодних обліках. Мільйони взагалі повтікали. Так що все ок. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:36 Ответить
Нету стольких миллионов не перебильшуй
показать весь комментарий
05.05.2026 20:35 Ответить
Відкрий офіційні дані і читай. Є мільйони. Служити немає кому. Солдату служити по 20 років також нахєр треба. Хай оті баби і ідуть міняти в окопи. Ха ха ха.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:13 Ответить
Да не сцы ты. )После войны тут в лучшем случае миллионов 10 останется. А выборы при твоей жизни тут не факт что будут.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:46 Ответить
Буде дохєра галімої біомаси. Мільйонів тридцять бубочек. Всі президенти, всі міндічі. Всєй сдєлют вмєстє. Сайдутца по сєрєдінє. І іще там хєрня всяка. В бубочка знову їх всіх буде по бусах пресовати. І так по колу. Ха ха ха.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:15 Ответить
Да святая правда.Бубочка тоже хотел сойтись посетедине и обещал мудрому нариду увидеть мир в глазах маньяка и те повелись.Но не сошлось и получилась только еще большая и кровавая война
показать весь комментарий
06.05.2026 10:57 Ответить
У ухилянтів нове ноу хау. Зараз розумний ухилянт носить в кишені єврейську кіпу. Деякі пришивають до кіпи фальшиві пейси. Тільки ТЦК - одягаєш кіпу і все добре. ТЦКашники читали новий "Закон про антисемітизм" і тому не ризикують отримати 8 років тюрми.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:11 Ответить
Он Чотириразовий ухилянт взагалі українців в рот їб""ав і все нормально, он катається по всьому світу, у вус не дує.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:42 Ответить
Кацапе, тут воткі нєт. Іди собі...
показать весь комментарий
05.05.2026 19:47 Ответить
Очі протри-де ти там побачив про "викрадення"? А ось про напад там було..Присядуть і нападники і такі спритні втікачі! Слідкуй за новинами.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:48 Ответить
гойда
показать весь комментарий
05.05.2026 20:01 Ответить
Разбойники ограбили корован с рабами. Вроде как каперы или корсары получается. 17 век официально настал.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:44 Ответить
Дивно що нікого з супроводжуючих не грохнули, в принципі непогана тема для кацапських ДРГ - нападай на ТЦК, вбивай військовослужбовців, а підкацапники цей двіж пітримають 🤔
показать весь комментарий
05.05.2026 21:05 Ответить
Ай молодці, всіх відловити, мобілізувати і закинути на окупованій території в якості диверсантів. Будуть відбивати там наших від бурятів і руснявих воєнкомів.
показать весь комментарий
05.05.2026 22:59 Ответить
Ага сразу. пулю получат и по грызлу нехило настучат так что жить дальше не захотят и жиночкам кстати тоже
показать весь комментарий
05.05.2026 23:26 Ответить
Ви всьо врьоті, на расєє німа мобілізації, там тебе цілують в сраку і дають мільйон доларів дрібними купюрами за контракт на тилового кулеметника.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:20 Ответить
Улюблена теза украинских ухылесов😁
показать весь комментарий
06.05.2026 10:58 Ответить
Очень интересно. Но не думаю, что это хороший знак.
показать весь комментарий
05.05.2026 23:06 Ответить
Та вже давно пора пристрелити москальських посіпак, які нападають на військових, і показати їх тушки по телевізору.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:31 Ответить
 
 