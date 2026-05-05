Невідомі напали на авто ТЦК під час перевезення військовозобов’язаних в Одесі: троє чоловіків втекли

В Одесі 5 травня невідомі напали на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевезення військовозобов’язаних.

Про це обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про напад?

Як зазначається, інцидент трапився під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії.

Спочатку під час руху до мобілізаційного центру два цивільні автомобілі заблокували службовий транспорт. Після цього група людей пошкодила вікна авто та розпилила газ подразнювальної дії в салон.

У ТЦК зазначили, що ці дії створили загрозу для військовослужбовців супроводу та людей, які перебували в автомобілі.

Троє людей втекли

"Характер дій нападників може свідчити про заздалегідь сплановані дії, вчинені з метою сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку групі військовозобов’язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події. Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", – зазначають у ТЦК.

Керівництво терцентру звернулося до правоохоронців із вимогою встановити всіх причетних та притягнути їх до відповідальності. Там додали: усі учасники інциденту будуть ідентифіковані, їхні дії кваліфікують відповідно до чинного законодавства України.

