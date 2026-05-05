Невідомі напали на авто ТЦК під час перевезення військовозобов’язаних в Одесі: троє чоловіків втекли
В Одесі 5 травня невідомі напали на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевезення військовозобов’язаних.
Про це обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про напад?
Як зазначається, інцидент трапився під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії.
-
Спочатку під час руху до мобілізаційного центру два цивільні автомобілі заблокували службовий транспорт. Після цього група людей пошкодила вікна авто та розпилила газ подразнювальної дії в салон.
-
У ТЦК зазначили, що ці дії створили загрозу для військовослужбовців супроводу та людей, які перебували в автомобілі.
Троє людей втекли
"Характер дій нападників може свідчити про заздалегідь сплановані дії, вчинені з метою сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку групі військовозобов’язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події. Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", – зазначають у ТЦК.
Керівництво терцентру звернулося до правоохоронців із вимогою встановити всіх причетних та притягнути їх до відповідальності. Там додали: усі учасники інциденту будуть ідентифіковані, їхні дії кваліфікують відповідно до чинного законодавства України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТЦК пише, що все законно...😂😂😂
Припускаю, що саме через такі активності багато статей як когось переїхало "авто тцк" з відповідними кричалками "гєстапавци...!!"
- за невиконання статті Конституції (гарантом якої ти-таки маєш бути, бо якщо інакше - нафіга тоді ти такий "красівий" нам всрався) щодо "почесного обов'язку Громадянина із захисту України" мають бути наслідки у вигляді кримінальної відповідальності..
мало того, що дебільним антиукраїнським законом розігнав по закордонам усю українську молодь призовного віку (нехай би несли службу-працювали в Україні, цього предостатньо і у тилу, якщо вже "бережеш генофонд", який по-факту незабаром замінять зайди з Азії, бо владним дебілам вже, бач, працівників не вистачає), ти ще оцЕ чудиш людей своєю імпотентністю у мобілізації, щоб не спугнути свій дебільний полохливий лохторат приколістів..
однаково другий термін тобі вже "не світить", краще наостанок попрацюй так, щоб не піти за УСЕ на перший, за грати..