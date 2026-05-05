Невідомі напали на авто ТЦК під час перевезення військовозобов’язаних в Одесі: троє чоловіків втекли

В Одесі 5 травня невідомі напали на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевезення військовозобов’язаних. 

Про це обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про напад?

Як зазначається, інцидент трапився під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії.

  • Спочатку під час руху до мобілізаційного центру два цивільні автомобілі заблокували службовий транспорт. Після цього група людей пошкодила вікна авто та розпилила газ подразнювальної дії в салон.

  • У ТЦК зазначили, що ці дії створили загрозу для військовослужбовців супроводу та людей, які перебували в автомобілі.

Троє людей втекли

"Характер дій нападників може свідчити про заздалегідь сплановані дії, вчинені з метою сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку групі військовозобов’язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події. Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", – зазначають у ТЦК.

Керівництво терцентру звернулося до правоохоронців із вимогою встановити всіх причетних та притягнути їх до відповідальності. Там додали: усі учасники інциденту будуть ідентифіковані, їхні дії кваліфікують відповідно до чинного законодавства України.

Топ коментарі
+38
А що за "перевезення військовозобов'язаних для проходження військово-лікарської комісії" - яким законом воно передбачене?
05.05.2026 18:19 Відповісти
+36
Одеський ТЦК - це вже майже мем. Повністю кримінальна структура під державним прикриттям. Займається викраденням і викупом людей
05.05.2026 18:24 Відповісти
+27
Вся країна вже один великий мем. Ось тільки зовсім не смішний.
05.05.2026 18:27 Відповісти
мы всей правды не знаем
05.05.2026 18:15 Відповісти
а от якби їх в московську армію забрали то б не втекли і не напали, гарантую, пішли б воювати з заград отрядами позаду на ура. В 33 ому році отакі сміливці не хотіли війни чекали коли їх визволять, а потім їли своїх дітей і виконували всі московські військові плани
05.05.2026 18:18 Відповісти
За 33 рік будь ласка докладніше. Яку війну не хотіли?
05.05.2026 18:24 Відповісти
Тут скорее опечатка и мова шла за 1919-1921 года когда большевики напали на Украину
05.05.2026 20:58 Відповісти
Дякую кеп, я в курсі що було і в 19- 21 роках, і в 32- 33. Тут не описка, а повне незнання історії дописувачем, у якого в голові повна каша. І в якого розуму вистачає лише на пафосні дебільні пости.
05.05.2026 22:03 Відповісти
Дик, у кацапляндії до армії тцкуни й не забирають.
05.05.2026 18:27 Відповісти
Ничего найдут со временем.С подводной лодки не убежат😆
05.05.2026 20:17 Відповісти
Они понадеялись на коммунистический гасла про землю крестьянам и заводы рабочим ,а в итоге и земли толком не дали и потом то что и выращено было позабирали заставив дураков от голода умирать и людоедством заниматься. А в итоге еще и в мировой войне в мясных штурмах пачками погибать
05.05.2026 20:22 Відповісти
ага, а які висновки ми зробили - ніякі, ну взагалі жодних нуль, поржать і попріколу привели до влади московського блазня що обіцяв війну Порошенка закінчити, нічєго не должен і договорітся посрєдінє
05.05.2026 20:53 Відповісти
Ну дык большинство всегда необразованное стадо и идиоты на выборах голосующие за того кто слаще поет .За зенелоха когда он агитировал что найдет мир в глазах у пуйла и просто перестанет стрелять голосовало большинство украинского нарида развесив уши ,а в итоге получили еще большую и страшную войну.Держу пари ,что если бы и сейчас проводили выборы и кто то баллотировался с лозунгами похожими на те что пел нелох про мир и перестать стрелять все было бы точно так же как и в 2019 ,а потом и в 2022 с еще более кровавой и геноцидной войной. Дураков к сожалению и особенно мудрый украинский нарид история ничему не учит и они постоянно наступают на одни и те же грабли надеясь на другой результат
05.05.2026 21:24 Відповісти
Ви порохоботи гадаю вважаєте себе набагато розумнішими за зелеботів, але розумова різниця у вас невелика, бо так само порохоботська концепція вічної війни ні до чого доброго для самих українців не привела би, так для свинарчуків1.0 чи 2.0 війна вигідна, але це кілька відсотків наближених до корита. Українцям потрібен політик типу Манаргейма, незламність можна демонструвати маючи переважаючий ресурс як це робить путін, в ситуації якій опинилася Україна потрібно демонструвати гнучкісь, бо будь-яка незламність має поріг міцності і він у нас нижчий чим у росіян і чим далі буде війна ця різниця тільки збільшуватиметься.
06.05.2026 00:21 Відповісти
Це означає, що ти сильно перевозбудився на тему і пропустиш закритття віконця каси,
05.05.2026 18:30 Відповісти
А в Аліканте каса 24/7?
05.05.2026 19:16 Відповісти
"Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України... "

ТЦК пише, що все законно...😂😂😂
05.05.2026 18:50 Відповісти
Чому в новині не пишуть хто втік? Тцк, ухилянти чи хто втік?
05.05.2026 18:22 Відповісти
Яка різниця хто втік, тцк не мают права примусово доставляти людей. Те що вони когось перевозили - це вже публічне зізнання в злочині з їхньго боку.
05.05.2026 18:30 Відповісти
Звідки ти ,недалеке,знаєш що перевозили примусово? Чи всі сцикливі ухилеси такі?
05.05.2026 19:40 Відповісти
Так вони і добровільно не мають права перевозити. І чого б це добровольцям розбігатися
05.05.2026 19:58 Відповісти
Тікали всі, і ті хто перевозив від невідомих нападаючих, і ті кого перевозили від перевізників.🤣
05.05.2026 18:36 Відповісти
А якщо б там ще ненавчені було...
05.05.2026 18:57 Відповісти
Українці, ви неймовірні! Ви просто космос. Лондон вас підтримує! Просто необхідно оновити дані у ТЦК і пройти ВЛК. Це не означає що вас відправлять у піхоту на нуль на 200 днів без підготовки. Вас навчать стріляти з калаша 1956 року.
05.05.2026 18:24 Відповісти
Лондон Гудбай.
05.05.2026 19:26 Відповісти
А тепер, ще й людська організованість починає проглядатися. Може бути зовсім не смішно, але ж відповідальній особі "неначасі" щось змінювати.
05.05.2026 18:53 Відповісти
Цікаво, чи самі відпустили "порішали" чи є конкуренти на ниві економічного бронювання ? давно чув, що є така послуга - скандалом і натовпом " відбивати " мобілізованого.
Припускаю, що саме через такі активності багато статей як когось переїхало "авто тцк" з відповідними кричалками "гєстапавци...!!"
05.05.2026 18:26 Відповісти
Недавно спілкувався з одним "одеситом" він сказав мені байдуже чи нами керуватиме Київ чи Москва, хто переможе у війні мені байдуже, а воювати ані за білих ані за червоних я не піду, якщо ТЦК упіймають відразу відмовляюсь, ймовірно посадять на три роки, але нехай так то мій вибір... ось такі одесити...
05.05.2026 18:31 Відповісти
Вы по одному "одесситу" смогли дать оценку нескольким сотням тысяч?
05.05.2026 18:41 Відповісти
Ні, але його завзятість мене вразила, він переконував, що таких більшість, а я переконував, що інша більшість одеситів започаткувала день інквізиції 2 травня...
05.05.2026 18:56 Відповісти
Очень часто человек, в случае неуверенности в своем выборе и/или отсутствии аргументов для отстаивания своей позиции, склонен прикрываться "большинством". Ещё это может происходить, когда вы обесцениваете его мнение, ссылаясь на то, что вот другие делают иначе. Но это уже жабогадюкинг.
05.05.2026 19:12 Відповісти
Я вам навіть більше скажу, часто спілкуюсь з людьми з Західної України, які наразі працюють в Європі, то на моє питання - "Що будете робити, якщо почнуться депортації?" відповідь була проста - "Поїдемо до Росії..."
05.05.2026 20:55 Відповісти
Все равно мобилизуют.Мигрантов-заробитчан со средней азии там тоже заставляют добровольно-принудительно контракты подписывать так что пусть зря особо не надеются😆
05.05.2026 21:03 Відповісти
Разница в мигрантах со средней Азии и Украины в том, что украинцы там могут быстро получить паспорт и при наличии мозгов избежать мобилизации))) мало того, спокойно уехать в ту же самую Европу обратно без опасений депортации 🤣
05.05.2026 21:11 Відповісти
Разочарую тебя :в большинства мозгов то и нет и не было никогда. Плюс еще на раше судя по всему надвигается большой шухер в виде очередной принудительной мобилизации где надеются нагрести еще под миллион человек пушечного мяса ибо добровольцев-контрактников уже не хватает для наступления в мясные штурмы .И что то мне подсказывает ,что сия принудительная чаща не минует и мигрантов украинских тоже как и жителей оккупированных территорий😆
05.05.2026 21:31 Відповісти
Зомбимарафон и не такое выдать может)) а новости говорят об обратном🤣
05.05.2026 23:24 Відповісти
Какие новости или может быть пу необдумывает большую мобилизацию на раше ,а их военкоры на своих пабликах одни за такую мобилизацию и призов миллиона мобиков горячо это поддерживают призывая пу побыстрее ее проводить,а другие очкуют говоря ,что это на сегодня уже ничего не изменит ибо дроны быстро их всех выбьют (может другие и правы). Не говорят нет а. Может быть это тебе кроме марафона надо бы посматривать и почитывать и то что враги у себя пишут и говорят
05.05.2026 23:48 Відповісти
Я даже не знаю где этот марафон показывают с учётом полного отсутствия телевизора на протяжении лет 10) но я уверен, что общей мобилизации на росии даже не рассматривают, несмотря на "поддержку военкоров". у нас тоже разные "спикеры" много чего глаголят, но реальность остаётся иной...
05.05.2026 23:59 Відповісти
И на это есть, как минимум две причины: экономическая и политическая. Если Украина уже забила большой гвоздь в экономику страны с расчетом на то, что весь "банкет" оплатит Европа, то в россии экономика - "двигатель войны". Если загубить производство мобилизацией, то возможности продолжать боевые действия будут равняться 0. Политическая заключается в том, что многие жители этой территории уже не вполне согласны данным развитием событий - соответственно никто не сможет предугадать последствия. А голос неизвестных "говорящих голов" никого особо не интересует, это их личный взгляд на происходящие события. Многие "военкоры" неоднократно призывали к ударам по правительственному кварталу, возможностям использования тактического ядерного вооружения и т.д. - результат налицо. Потому - "думающий использует своё мнение, а безмозглый - мнение общественности".
06.05.2026 00:25 Відповісти
У вас очень специфический круг общения.
05.05.2026 21:14 Відповісти
А перевозили на ВЛК тих, яких наловили? Мене ніхто не перевозив і мене не ловили. Пройшов ВЛК, без всякого там нагляду з боку ТЦК.
05.05.2026 18:32 Відповісти
У тебе ж імунітетвід мобілізації,тому ти такий і герой
05.05.2026 18:36 Відповісти
Хотів сказати херой. Приймається. Я не повністю не придатний. В тилу можу служити (обмежено придатний по старому).
05.05.2026 18:40 Відповісти
Я відкрию велику таємницю працівникам з ТЦК:кожна людина має право відмовитись від мобілізації,за це передбачена кримінальна відповідальність.Працівники ТЦК не мають ніякого права викрадати людей
05.05.2026 18:34 Відповісти
То хай сцикуни сидять у в'зниці..Тільки терміни потрібно суттєво підняти!
05.05.2026 19:44 Відповісти
И кабами их кабами😆.Хотя за такое надо поражать в гражданских правах если гражданин обязанностей своих не хочет выполнять в избирательном праве например. Но потом все равно на трудовые работы окопы рыть
05.05.2026 20:28 Відповісти
А якщо б їх все ж таки доправили до фронту, вони б не втекли?
05.05.2026 18:36 Відповісти
Он аж 4 разового перевозять постійно і на автівках і на літаках, але він чомусь не тікає, але є маленький нюанс..
05.05.2026 18:36 Відповісти
так це мрія (і печальний ітог) зелемського, банди ухилянтів вооють с бандами ТЦК
05.05.2026 18:37 Відповісти
Банды тцк в итоге победят как бы это не прискорбно было читать здешним ухылянтам
05.05.2026 20:30 Відповісти
Напад на військових можна розцінювати як злочин та стріляти на ураження. Але з іншого боку ТЦК не має права примусово перевозити людей. А влада як завжди нє прі дєлах.
05.05.2026 18:37 Відповісти
Військові на фронті,а це тилові ухилянти!!
05.05.2026 18:41 Відповісти
То чому без допомоги цих "тилових" ,деякі "громадяни " не можуть знайти дорогу ,щоб самостійно пройти ВЛК? Ноги заплітаються?
05.05.2026 19:46 Відповісти
Вийськовым на фронте помощь нужна и ротация особенно тем кто там с самого начала уже и по триста дней в окопах сидят без смены потому что ухылянты у мамки под юбкой прячутся от страха
05.05.2026 22:07 Відповісти
Країна чотирьох свобод.
05.05.2026 18:43 Відповісти
Тобто поліція не працює ніяк. Нуль роботи. За що платиться їм утримання? Не збільшувати зарплати, в зменшувати. Вже тепер любий набрід може з люблю власністю робити що заманеться. Травмувати хто кого захоче. Не бачу сенсу збільшувати штат поліціянтів і їх утримання. Громадяни живуть па панятіям. Ок. Значить зменшується і обов'язок перед будь ким і перед будь чим. Ха ха ха.
05.05.2026 18:42 Відповісти
⚡️Жінки атакували бус ТЦК, після чого троє мобілізованих чоловіків втекли - в Одеському ТЦК стверджують, що напад був спланований заздалегідь.
05.05.2026 18:58 Відповісти
Под бабьими юбками как говорится спрятались .Кацапы бы этих баб не побрезговали пострелять ,а то и сексуально попользовать ,а мужичкам под угрозами убийства или изнасилования их половинок все равно бы пришлось идти воевать
05.05.2026 20:33 Відповісти
сам то ти херой відомий,тричівагітний інвалід з прогресуючім енурезом???в якому боці ті самі окопи хоч знаєш???і хоч для тебе це як жарт,карма знайде кожного -перевірено....
05.05.2026 20:41 Відповісти
Окопы везде сейчас и на востоке и на границе с Белоруссией и даже на западной границе заграждения для ухылянтов строят 😆
05.05.2026 20:46 Відповісти
Не энурезом не страдаю.С глазами проблема только,а так физически здоров и если даже мобилизуют то скорее всего оператором бпла каким нибудь смогу быть .В пехоту вряд ли возьмут.Хотя моего брата обмежено придатного еще в 2023 мобилизовали и ничего третий год как служит не жалуется особо .Вот-вот и закон должны принять что тех кто служит уже с самого начала войны должны демобилизовать ,а тебя(возможно что и меня)заберут ему на замену😆
05.05.2026 20:53 Відповісти
операторам потрібні мізки а з цим в тебе проблема....
05.05.2026 21:34 Відповісти
Да ну на клавиши умею нажимать с компютером тоже знаком.Джойстиком научусь управлять и вперед в fpv бой с оккупантом,,😁
05.05.2026 21:50 Відповісти
Верховне говнокомандувач Зєлєнський, годі вже ганьбитися на увесь Світ ось вже сьомий рік твого бездарного прездобольства..
- за невиконання статті Конституції (гарантом якої ти-таки маєш бути, бо якщо інакше - нафіга тоді ти такий "красівий" нам всрався) щодо "почесного обов'язку Громадянина із захисту України" мають бути наслідки у вигляді кримінальної відповідальності..
мало того, що дебільним антиукраїнським законом розігнав по закордонам усю українську молодь призовного віку (нехай би несли службу-працювали в Україні, цього предостатньо і у тилу, якщо вже "бережеш генофонд", який по-факту незабаром замінять зайди з Азії, бо владним дебілам вже, бач, працівників не вистачає), ти ще оцЕ чудиш людей своєю імпотентністю у мобілізації, щоб не спугнути свій дебільний полохливий лохторат приколістів..
однаково другий термін тобі вже "не світить", краще наостанок попрацюй так, щоб не піти за УСЕ на перший, за грати..
05.05.2026 19:05 Відповісти
Та згідно конституції та законів він сидіти не буде. Будуть знову його обирати. Оці ухилянти перші за нього голосувати будуть. Мільйони заброньованих. Мільйони з фіктивними інвалідності ми. Мільйони не стоять на жодних обліках. Мільйони взагалі повтікали. Так що все ок. Ха ха ха.
05.05.2026 19:36 Відповісти
Нету стольких миллионов не перебильшуй
05.05.2026 20:35 Відповісти
Да не сцы ты. )После войны тут в лучшем случае миллионов 10 останется. А выборы при твоей жизни тут не факт что будут.
05.05.2026 20:46 Відповісти
У ухилянтів нове ноу хау. Зараз розумний ухилянт носить в кишені єврейську кіпу. Деякі пришивають до кіпи фальшиві пейси. Тільки ТЦК - одягаєш кіпу і все добре. ТЦКашники читали новий "Закон про антисемітизм" і тому не ризикують отримати 8 років тюрми.
05.05.2026 19:11 Відповісти
Он Чотириразовий ухилянт взагалі українців в рот їб""ав і все нормально, он катається по всьому світу, у вус не дує.
05.05.2026 19:42 Відповісти
Кацапе, тут воткі нєт. Іди собі...
05.05.2026 19:47 Відповісти
Очі протри-де ти там побачив про "викрадення"? А ось про напад там було..Присядуть і нападники і такі спритні втікачі! Слідкуй за новинами.
05.05.2026 19:48 Відповісти
гойда
05.05.2026 20:01 Відповісти
Разбойники ограбили корован с рабами. Вроде как каперы или корсары получается. 17 век официально настал.
05.05.2026 20:44 Відповісти
Дивно що нікого з супроводжуючих не грохнули, в принципі непогана тема для кацапських ДРГ - нападай на ТЦК, вбивай військовослужбовців, а підкацапники цей двіж пітримають 🤔
05.05.2026 21:05 Відповісти
Ай молодці, всіх відловити, мобілізувати і закинути на окупованій території в якості диверсантів. Будуть відбивати там наших від бурятів і руснявих воєнкомів.
05.05.2026 22:59 Відповісти
Ага сразу. пулю получат и по грызлу нехило настучат так что жить дальше не захотят и жиночкам кстати тоже
05.05.2026 23:26 Відповісти
Очень интересно. Но не думаю, что это хороший знак.
05.05.2026 23:06 Відповісти
 
 