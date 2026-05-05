Более 12 тысяч заключенных присоединились к рядам ВСУ, — DW

За последние два года более 12 тысяч осужденных вышли из мест лишения свободы, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины, однако их права в армии остаются ограниченными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на отчет правозащитного центра "Принцип".

Какие ограничения действуют

Речь идет о ряде ограничений, которые отличают таких военных от других.

Среди них – отсутствие права на ежегодные отпуска, а также отпуска после ранения или плена.

Кроме того, они не могут повышаться в звании, переводиться между подразделениями или менять специализацию.

Также предусмотрен запрет на перевод на небоевые должности даже после ранения.

Отдельно отмечается, что такие военные не имеют права уволиться после достижения 60-летнего возраста или после пребывания в плену.

Что говорят в Минюсте

В Министерстве юстиции считают инициативу успешной.

По данным ведомства, количество привлеченных осужденных в три раза превысило предыдущие оценки мобилизационного потенциала.

Там отмечают, что это помогает армии и способствует изменению социального статуса таких лиц.

Позиция правозащитников

Правозащитники отмечают, что даже после участия в боевых действиях бывшие заключенные не имеют равных прав с другими военными.

В частности, ограничения могут действовать даже после гибели – например, их могут не похоронить на Национальном мемориальном кладбище.

Что происходит на практике

В некоторых подразделениях эти ограничения частично игнорируют.

Командиры иногда самостоятельно принимают решения об отпусках или назначениях на должности, несмотря на формальные запреты.

Правозащитники также обращают внимание на отсутствие открытой статистики о самовольном оставлении частей среди этой категории военных.

В то же время в судебном реестре уже зафиксировано более сотни приговоров за дезертирство и самовольное оставление части в отношении бывших осужденных.

Несмотря на это, в некоторых подразделениях отмечают их эффективность и мотивацию, которая нередко превышает показатели других военных.

Ну на самом деле осужденные могут быть совершенно по разным статьям. Кто то за распространение наркотиков или тяжкие телесные - а другой за убийство по неосторожности - например ДТП или нарушения ТБ - степень их опасности для общества сильно отличается, и потому лучше бы для тех кто по легким статьям осужден - сделать поблажки. Если наприме человек пошел в ЗСУ из колонии-поселения и не убежал в СЗЧ - с очень большой вероятностью он и из отпуска вернется.
05.05.2026 18:51 Ответить
любые удз - те же люди. им вроде контракт дают, а после окончания освобождение от наказания. другой вопрос шо в шквале до конца контракта никто не доживает. отсюда и сзч.
05.05.2026 19:06 Ответить
Зеки самые еффективные бойцы особенно те кто за убийство сидят. Такие вагаться не будут на курок нажимать. Недаром вагнеровцы у рашистов были среди военной элиты
05.05.2026 20:41 Ответить
Тот кто по синьке зарезал собутыльника - самый ефективный боец? Да ты прмо Зигмунд Фрейд на минималках
05.05.2026 21:51 Ответить
Что не говори но вагнера таки одними из самых эффективных боевых подразделений были у кацапов пока восстание не подняли и их не расформировали . Особенно те кто по самых зверским статьям сидел там . Таким даже героя ращи давали когда они возвращались
05.05.2026 23:18 Ответить
Бред якийсь.Навіть в комунячому совку поблажки були для засуджених,воюючих у штрафбатах, штрафротах.Якщо такий воїн був поранений то вважалось що він кров'ю змив з себе той гріх за який був засуджений.Розумію що за тяжкі злочини і засуджених пожиттєво взагалі можна не мобілізовувати.
05.05.2026 19:12 Ответить
До речі, а як бути з тіко шо відкинувшимися, у них бронь? Знаю такого, 37 років,сидів за наркоту, вийшов 7 місяців назад, сидить на справці, ТЦКашники його не чіпають, бо бувший зек...
05.05.2026 19:48 Ответить
Помню как все ржали 4 года назад когда кацапы повально зеков набирали. А теперь уже вроде и норм. Самые эффективные бойцы)) не все так однозначно, это другое. Цирк с конями)
05.05.2026 21:15 Ответить
 
 