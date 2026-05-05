Более 12 тысяч заключенных присоединились к рядам ВСУ, — DW

За последние два года более 12 тысяч осужденных вышли из мест лишения свободы, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины, однако их права в армии остаются ограниченными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на отчет правозащитного центра "Принцип".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие ограничения действуют

Речь идет о ряде ограничений, которые отличают таких военных от других.

Среди них – отсутствие права на ежегодные отпуска, а также отпуска после ранения или плена.

Кроме того, они не могут повышаться в звании, переводиться между подразделениями или менять специализацию.

Также предусмотрен запрет на перевод на небоевые должности даже после ранения.

Отдельно отмечается, что такие военные не имеют права уволиться после достижения 60-летнего возраста или после пребывания в плену.

Читайте: Почти 9500 осужденных уже вступили в ряды ВСУ, среди них 100 женщин

Что говорят в Минюсте

В Министерстве юстиции считают инициативу успешной.

По данным ведомства, количество привлеченных осужденных в три раза превысило предыдущие оценки мобилизационного потенциала.

Там отмечают, что это помогает армии и способствует изменению социального статуса таких лиц.

Позиция правозащитников

Правозащитники отмечают, что даже после участия в боевых действиях бывшие заключенные не имеют равных прав с другими военными.

В частности, ограничения могут действовать даже после гибели – например, их могут не похоронить на Национальном мемориальном кладбище.

Читайте также: В ряды ВСУ могут присоединиться до 30% осужденных, — Минюст

Что происходит на практике

В некоторых подразделениях эти ограничения частично игнорируют.

Командиры иногда самостоятельно принимают решения об отпусках или назначениях на должности, несмотря на формальные запреты.

Правозащитники также обращают внимание на отсутствие открытой статистики о самовольном оставлении частей среди этой категории военных.

В то же время в судебном реестре уже зафиксировано более сотни приговоров за дезертирство и самовольное оставление части в отношении бывших осужденных.

Несмотря на это, в некоторых подразделениях отмечают их эффективность и мотивацию, которая нередко превышает показатели других военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшие осужденные и иностранцы уже не воюют в ДШВ, - командующий Апостол