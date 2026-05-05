Более 12 тысяч заключенных присоединились к рядам ВСУ, — DW
За последние два года более 12 тысяч осужденных вышли из мест лишения свободы, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины, однако их права в армии остаются ограниченными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на отчет правозащитного центра "Принцип".
Какие ограничения действуют
Речь идет о ряде ограничений, которые отличают таких военных от других.
Среди них – отсутствие права на ежегодные отпуска, а также отпуска после ранения или плена.
Кроме того, они не могут повышаться в звании, переводиться между подразделениями или менять специализацию.
Также предусмотрен запрет на перевод на небоевые должности даже после ранения.
Отдельно отмечается, что такие военные не имеют права уволиться после достижения 60-летнего возраста или после пребывания в плену.
Что говорят в Минюсте
В Министерстве юстиции считают инициативу успешной.
По данным ведомства, количество привлеченных осужденных в три раза превысило предыдущие оценки мобилизационного потенциала.
Там отмечают, что это помогает армии и способствует изменению социального статуса таких лиц.
Позиция правозащитников
Правозащитники отмечают, что даже после участия в боевых действиях бывшие заключенные не имеют равных прав с другими военными.
В частности, ограничения могут действовать даже после гибели – например, их могут не похоронить на Национальном мемориальном кладбище.
Что происходит на практике
В некоторых подразделениях эти ограничения частично игнорируют.
Командиры иногда самостоятельно принимают решения об отпусках или назначениях на должности, несмотря на формальные запреты.
Правозащитники также обращают внимание на отсутствие открытой статистики о самовольном оставлении частей среди этой категории военных.
В то же время в судебном реестре уже зафиксировано более сотни приговоров за дезертирство и самовольное оставление части в отношении бывших осужденных.
Несмотря на это, в некоторых подразделениях отмечают их эффективность и мотивацию, которая нередко превышает показатели других военных.
