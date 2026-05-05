Понад 12 тисяч ув’язнених долучилися до лав ЗСУ , - DW

Понад 12 тисяч засуджених за останні два роки вийшли з місць позбавлення волі, щоб долучитися до лав Збройних сил України, однак їхні права у війську залишаються обмеженими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW з посиланням на звіт правозахисного центру "Принцип".

Які обмеження діють

Йдеться про низку обмежень, які відрізняють таких військових від інших.

Серед них – відсутність права на щорічні відпустки, а також відпустки після поранення чи полону.

Крім того, вони не можуть підвищуватися у званні, переводитися між підрозділами або змінювати спеціалізацію.

Також передбачена заборона на переведення на небойові посади навіть після поранення.

Окремо зазначається, що такі військові не мають права звільнитися після досягнення 60-річного віку або після перебування в полоні.

Що кажуть у Мін’юсті

У Міністерстві юстиції вважають ініціативу успішною.

За даними відомства, кількість залучених засуджених утричі перевищила попередні оцінки мобілізаційного потенціалу.

Там наголошують, що це допомагає армії та сприяє зміні соціального статусу таких осіб.

Позиція правозахисників

Правозахисники зазначають, що навіть після участі у бойових діях колишні ув’язнені не мають рівних прав із іншими військовими.

Зокрема, обмеження можуть діяти навіть після загибелі – наприклад, їх можуть не поховати на Національному меморіальному кладовищі.

Що відбувається на практиці

У деяких підрозділах ці обмеження частково ігнорують.

Командири іноді самостійно ухвалюють рішення щодо відпусток або призначення на посади, попри формальні заборони.

Правозахисники також звертають увагу на відсутність відкритої статистики щодо самовільного залишення частин серед цієї категорії військових.

Водночас у судовому реєстрі вже зафіксовано понад сотню вироків за дезертирство та СЗЧ щодо колишніх засуджених.

Попри це, у деяких підрозділах відзначають їхню ефективність і мотивацію, яка нерідко перевищує показники інших військових.

