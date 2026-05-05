Понад 12 тисяч ув’язнених долучилися до лав ЗСУ , - DW

Понад 12 тисяч ув’язнених долучилися до ЗСУ

Понад 12 тисяч засуджених за останні два роки вийшли з місць позбавлення волі, щоб долучитися до лав Збройних сил України, однак їхні права у війську залишаються обмеженими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW з посиланням на звіт правозахисного центру "Принцип".

Які обмеження діють

Йдеться про низку обмежень, які відрізняють таких військових від інших.

Серед них – відсутність права на щорічні відпустки, а також відпустки після поранення чи полону.

Крім того, вони не можуть підвищуватися у званні, переводитися між підрозділами або змінювати спеціалізацію.

Також передбачена заборона на переведення на небойові посади навіть після поранення.

Окремо зазначається, що такі військові не мають права звільнитися після досягнення 60-річного віку або після перебування в полоні.

Що кажуть у Мін’юсті

У Міністерстві юстиції вважають ініціативу успішною.

За даними відомства, кількість залучених засуджених утричі перевищила попередні оцінки мобілізаційного потенціалу.

Там наголошують, що це допомагає армії та сприяє зміні соціального статусу таких осіб.

Позиція правозахисників

Правозахисники зазначають, що навіть після участі у бойових діях колишні ув’язнені не мають рівних прав із іншими військовими.

Зокрема, обмеження можуть діяти навіть після загибелі – наприклад, їх можуть не поховати на Національному меморіальному кладовищі.

Що відбувається на практиці

У деяких підрозділах ці обмеження частково ігнорують.

Командири іноді самостійно ухвалюють рішення щодо відпусток або призначення на посади, попри формальні заборони.

Правозахисники також звертають увагу на відсутність відкритої статистики щодо самовільного залишення частин серед цієї категорії військових.

Водночас у судовому реєстрі вже зафіксовано понад сотню вироків за дезертирство та СЗЧ щодо колишніх засуджених.

Попри це, у деяких підрозділах відзначають їхню ефективність і мотивацію, яка нерідко перевищує показники інших військових.

Ну на самом деле осужденные могут быть совершенно по разным статьям. Кто то за распространение наркотиков или тяжкие телесные - а другой за убийство по неосторожности - например ДТП или нарушения ТБ - степень их опасности для общества сильно отличается, и потому лучше бы для тех кто по легким статьям осужден - сделать поблажки. Если наприме человек пошел в ЗСУ из колонии-поселения и не убежал в СЗЧ - с очень большой вероятностью он и из отпуска вернется.
показати весь коментар
05.05.2026 18:51
любые удз - те же люди. им вроде контракт дают, а после окончания освобождение от наказания. другой вопрос шо в шквале до конца контракта никто не доживает. отсюда и сзч.
показати весь коментар
05.05.2026 19:06
Зеки самые еффективные бойцы особенно те кто за убийство сидят. Такие вагаться не будут на курок нажимать. Недаром вагнеровцы у рашистов были среди военной элиты
показати весь коментар
05.05.2026 20:41
Тот кто по синьке зарезал собутыльника - самый ефективный боец? Да ты прмо Зигмунд Фрейд на минималках
показати весь коментар
05.05.2026 21:51
Что не говори но вагнера таки одними из самых эффективных боевых подразделений были у кацапов пока восстание не подняли и их не расформировали . Особенно те кто по самых зверским статьям сидел там . Таким даже героя ращи давали когда они возвращались
показати весь коментар
05.05.2026 23:18
Бред якийсь.Навіть в комунячому совку поблажки були для засуджених,воюючих у штрафбатах, штрафротах.Якщо такий воїн був поранений то вважалось що він кров'ю змив з себе той гріх за який був засуджений.Розумію що за тяжкі злочини і засуджених пожиттєво взагалі можна не мобілізовувати.
показати весь коментар
05.05.2026 19:12
До речі, а як бути з тіко шо відкинувшимися, у них бронь? Знаю такого, 37 років,сидів за наркоту, вийшов 7 місяців назад, сидить на справці, ТЦКашники його не чіпають, бо бувший зек...
показати весь коментар
05.05.2026 19:48
Помню как все ржали 4 года назад когда кацапы повально зеков набирали. А теперь уже вроде и норм. Самые эффективные бойцы)) не все так однозначно, это другое. Цирк с конями)
показати весь коментар
05.05.2026 21:15
 
 