РФ продолжает обстрелы Украины вечером 5 мая: о движении вражеских целей сообщают Воздушные силы (обновлено)

Вечером 5 мая Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы зафиксировали запуск ударных беспилотников и ракет с разных направлений. Силы противовоздушной обороны работают по целям, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Движение вражеских целей

В 20:01 - Запорожье - БПЛА мимо Балабино - в северном направлении.

В 20:02 — Харьковщина — группа БПЛА над Барвинковым.

В 20:09 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Ранее мы писали, что 5 мая россияне атаковали Запорожье КАБами, по меньшей мере 12 человек погибли.

Обновленная информация

В 20:38 – БпЛА на Сумы.

В 21:15 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:18 - БПЛА на Сумы с севера.

В 21:20 - КАБы на Сумщину.

В 21:24 - КАБы на Донетчину.

В 21:58 - пуски КАБов на Запорожье.

В 22:01 – угроза применения баллистического вооружения.

В 22:01 – КАБы на Сумщину.

В 22:18 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 22:22 – Запорожье – БпЛА в направлении города с юга.

В 22:45 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:51 – группа БпЛА на Полтавщину из Харьковщины.

В 22:52 - Воздушные силы сообщают:

КАБы в Донецкой области в направлении Днепропетровщины.

КАБ на Харьковщину.

В 22:54 – Днепропетровщина – БпЛА на Авиаторское.

В 23:40 – пуски КАБ на Запорожье.

