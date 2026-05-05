РФ продолжает обстрелы Украины вечером 5 мая: о движении вражеских целей сообщают Воздушные силы (обновлено)
Вечером 5 мая Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Воздушные силы зафиксировали запуск ударных беспилотников и ракет с разных направлений. Силы противовоздушной обороны работают по целям, жителей призывают оставаться в укрытиях.
Движение вражеских целей
В 20:01 - Запорожье - БПЛА мимо Балабино - в северном направлении.
В 20:02 — Харьковщина — группа БПЛА над Барвинковым.
В 20:09 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.
- Ранее мы писали, что 5 мая россияне атаковали Запорожье КАБами, по меньшей мере 12 человек погибли.
Обновленная информация
В 20:38 – БпЛА на Сумы.
В 21:15 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 21:18 - БПЛА на Сумы с севера.
В 21:20 - КАБы на Сумщину.
В 21:24 - КАБы на Донетчину.
В 21:58 - пуски КАБов на Запорожье.
В 22:01 – угроза применения баллистического вооружения.
В 22:01 – КАБы на Сумщину.
В 22:18 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 22:22 – Запорожье – БпЛА в направлении города с юга.
В 22:45 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 22:51 – группа БпЛА на Полтавщину из Харьковщины.
В 22:52 - Воздушные силы сообщают:
- КАБы в Донецкой области в направлении Днепропетровщины.
- КАБ на Харьковщину.
В 22:54 – Днепропетровщина – БпЛА на Авиаторское.
В 23:40 – пуски КАБ на Запорожье.
У відповідь на запропоноване Україною припинення вогню Росія вдарила по Полтаві, Краматорську та Запоріжжі і вбила більше 20 цивільних українців. Вбила цинічно. Вбила з показовою байдужістю. І не треба казати, що це зробив Путін. Це зробили росіяни. Всі, хто віддавав наказ і хто виконував його, хто радів цьому або мовчав і не протестував. Вони не люди, вони біосміття. І єдине що вони дійсно розуміють - удар у відповідь. Прильоти, які приносять війну в їх життя. Вони не хочуть припинення вогню чи перемир'я. Вони хочуть вбивати українців і не отримувати удари у відповідь. Тож, має бути все навпаки.
Тож, на Москву треба слати не двушечки, а дрони і ракети. І не лише на Москву. Принцип око за око тут має право на існування. Рашисти - не люди, а біосміття. І біосміття повинно отримати покарання. Не на словах та в обіцянках, а насправді. А для цього потрібні дії. Де ці дії, Володимир Зеленський?
Мої співчуття всім постраждалим і тим, хто втратив житло.
і терорист , буде вбивати наших цивільних людей , так як на полі
бою їм неможливо нас перемогти !!
Взрывы слышны в Армянске, в районе мыса Фиолент, а также в районах аэродромов «Кача» и «Бельбек».
Це сьогодні ввечері.