РФ продолжает обстрелы Украины вечером 5 мая: о движении вражеских целей сообщают Воздушные силы (обновлено)

Вечером 5 мая Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы зафиксировали запуск ударных беспилотников и ракет с разных направлений. Силы противовоздушной обороны работают по целям, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Движение вражеских целей

В 20:01 - Запорожье - БПЛА мимо Балабино - в северном направлении.

В 20:02 — Харьковщина — группа БПЛА над Барвинковым.

В 20:09 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

  • Ранее мы писали, что 5 мая россияне атаковали Запорожье КАБами, по меньшей мере 12 человек погибли. 

Обновленная информация

В 20:38 – БпЛА на Сумы.

В 21:15 - активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:18 - БПЛА на Сумы с севера.

В 21:20 - КАБы на Сумщину.

В 21:24 - КАБы на Донетчину.

В 21:58 - пуски КАБов на Запорожье.

В 22:01 – угроза применения баллистического вооружения.

В 22:01 – КАБы на Сумщину.

В 22:18 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 22:22 – Запорожье – БпЛА в направлении города с юга.

В 22:45 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:51 – группа БпЛА на Полтавщину из Харьковщины.

В 22:52 - Воздушные силы сообщают:

  • КАБы в Донецкой области в направлении Днепропетровщины.
  • КАБ на Харьковщину.

В 22:54 – Днепропетровщина – БпЛА на Авиаторское.

В 23:40 – пуски КАБ на Запорожье.

+20
Березовый сок
У відповідь на запропоноване Україною припинення вогню Росія вдарила по Полтаві, Краматорську та Запоріжжі і вбила більше 20 цивільних українців. Вбила цинічно. Вбила з показовою байдужістю. І не треба казати, що це зробив Путін. Це зробили росіяни. Всі, хто віддавав наказ і хто виконував його, хто радів цьому або мовчав і не протестував. Вони не люди, вони біосміття. І єдине що вони дійсно розуміють - удар у відповідь. Прильоти, які приносять війну в їх життя. Вони не хочуть припинення вогню чи перемир'я. Вони хочуть вбивати українців і не отримувати удари у відповідь. Тож, має бути все навпаки.

Тож, на Москву треба слати не двушечки, а дрони і ракети. І не лише на Москву. Принцип око за око тут має право на існування. Рашисти - не люди, а біосміття. І біосміття повинно отримати покарання. Не на словах та в обіцянках, а насправді. А для цього потрібні дії. Де ці дії, Володимир Зеленський?

Мої співчуття всім постраждалим і тим, хто втратив житло.
05.05.2026 22:30 Ответить
+16
Ага, то сьогодні припинення вогню, а 9 травня перемир'я. Подивимось.
05.05.2026 20:38 Ответить
+15
Хто вірить, що Зеленський стрельне на 9 по москві?.. я ні. То ж робимо ставки пані та панове 😸
05.05.2026 21:27 Ответить
Ага, то сьогодні припинення вогню, а 9 травня перемир'я. Подивимось.
05.05.2026 20:38 Ответить
В Запоріжжі вже 12 жертв((Яке нахєр перемир'/я?((Наш Лідор про це лиш блеє,щоб капітуляція не виглядала такою очевидною(((
05.05.2026 20:54 Ответить
Хто вірить, що Зеленський стрельне на 9 по москві?.. я ні. То ж робимо ставки пані та панове 😸
05.05.2026 21:27 Ответить
Стрельнет как Альенде, из АК, подарка Кастро. Немного можно и помечтать...
05.05.2026 22:08 Ответить
Не віриться,але так хочеться вірити.
05.05.2026 22:12 Ответить
Нє. Ну вмієте ви підняти настрій. А може трапитися диво. І полетять добрі дрони, робити хороших росіян.😎🔥😎🔥🇺🇦
05.05.2026 23:06 Ответить
Ніколи не вірив Зе , а в сьогоднішній ситуаціі і поготів не вірю !
06.05.2026 00:56 Ответить
якщо русня стягнула ППО до Москви, то може краще розбомбити щось цікавіше
06.05.2026 04:16 Ответить
https://x.com/RudijLis Pandamonium
05.05.2026 22:19 Ответить
Кожен рік обосравшийся Зеля на 9 травня забезпечує Путіну покой та радість. Чому в цьому році буде інакше? Він якось змінився? Лупить ракетами по Москві?
06.05.2026 00:05 Ответить
От і все перемир'я... Сьогодні виродки вбили 23 українця... Надіюся, що 9го травня парад пабєди отримає свою повітряну складову, у вигляді наших дронів.
06.05.2026 00:09 Ответить
Потрібно лупашити тільки по москві , інакше кремлівський виродок
і терорист , буде вбивати наших цивільних людей , так як на полі
бою їм неможливо нас перемогти !!
06.05.2026 00:11 Ответить
Зате Україна сьогодні не запустила БПЛА по Сосії щоб побачити як Сосія в черговий раз помазала своїм засраним анусом довірливим українцям по мордам
06.05.2026 00:25 Ответить
Крым под массированной атакой БПЛА.

Взрывы слышны в Армянске, в районе мыса Фиолент, а также в районах аэродромов «Кача» и «Бельбек».

Це сьогодні ввечері.
06.05.2026 00:34 Ответить
Перемирие с 6 числа. Сейчас 6-е уже, тревога в Запорожской области. Мопеды летают. Перемирие нарушено. Будем бомбить москву?
06.05.2026 00:40 Ответить
Мопеды в Днепропетровской и Харьковской областях.
06.05.2026 00:44 Ответить
 
 