РФ продовжує обстріли України ввечері 5 травня: про рух ворожих цілей повідомляють Повітряні сили (оновлено)

Увечері 5 травня Росія завдала чергового масованого удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили зафіксували запуск ударних безпілотників і ракет з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Рух ворожих цілей

О 20:01 - Запоріжжя - БпЛА повз Балабине - в північному напрямку.

О 20:02 - Харківщина - група БпЛА на Барвінкове.

О 20:09 -  Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:38 -  БпЛА на Суми.

О 21:15 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:18 - БпЛА на Суми з півночі.

О 21:20 - КАБи на Сумщину.

О 21:24 - КАБи на Донеччину.

О 21:58 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:01 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:01 - КАБи на Сумщину.

О 22:18 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 22:22 - Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 22:45 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:51 - Група БпЛА на Полтавщину з Харківщини.

О 22:52 - Повітряні сили повідомляють: 

  • КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.
  • КАБи на Харківщину.

О 22:54 - Дніпропетровщина - БпЛА на Авіаторське.

О 23:40 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:56 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

Оновлена інформація

О 00: 36 - Харківщина - БпЛА поблизу н.п Ізюм, в північному напрямку.

О 01:22 - Харківщина - БпЛА поблизу н.п Ізюм, Балаклія, Пролісне.

  • Раніше ми писали, що 5 травня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, щонайменше 12 людей загинули. 

Ага, то сьогодні припинення вогню, а 9 травня перемир'я. Подивимось.
05.05.2026 20:38 Відповісти
В Запоріжжі вже 12 жертв((Яке нахєр перемир'/я?((Наш Лідор про це лиш блеє,щоб капітуляція не виглядала такою очевидною(((
05.05.2026 20:54 Відповісти
Хто вірить, що Зеленський стрельне на 9 по москві?.. я ні. То ж робимо ставки пані та панове 😸
05.05.2026 21:27 Відповісти
стрельне хіба що чергову дорожку собі в сопілку
05.05.2026 22:04 Відповісти
Стрельнет как Альенде, из АК, подарка Кастро. Немного можно и помечтать...
05.05.2026 22:08 Відповісти
Не віриться,але так хочеться вірити.
05.05.2026 22:12 Відповісти
Нє. Ну вмієте ви підняти настрій. А може трапитися диво. І полетять добрі дрони, робити хороших росіян.😎🔥😎🔥🇺🇦
05.05.2026 23:06 Відповісти
Ніколи не вірив Зе , а в сьогоднішній ситуаціі і поготів не вірю !
06.05.2026 00:56 Відповісти
https://x.com/RudijLis Pandamonium
05.05.2026 22:19 Відповісти
Березовый сок
У відповідь на запропоноване Україною припинення вогню Росія вдарила по Полтаві, Краматорську та Запоріжжі і вбила більше 20 цивільних українців. Вбила цинічно. Вбила з показовою байдужістю. І не треба казати, що це зробив Путін. Це зробили росіяни. Всі, хто віддавав наказ і хто виконував його, хто радів цьому або мовчав і не протестував. Вони не люди, вони біосміття. І єдине що вони дійсно розуміють - удар у відповідь. Прильоти, які приносять війну в їх життя. Вони не хочуть припинення вогню чи перемир'я. Вони хочуть вбивати українців і не отримувати удари у відповідь. Тож, має бути все навпаки.

Тож, на Москву треба слати не двушечки, а дрони і ракети. І не лише на Москву. Принцип око за око тут має право на існування. Рашисти - не люди, а біосміття. І біосміття повинно отримати покарання. Не на словах та в обіцянках, а насправді. А для цього потрібні дії. Де ці дії, Володимир Зеленський?

Мої співчуття всім постраждалим і тим, хто втратив житло.
05.05.2026 22:30 Відповісти
Кожен рік обосравшийся Зеля на 9 травня забезпечує Путіну покой та радість. Чому в цьому році буде інакше? Він якось змінився? Лупить ракетами по Москві?
06.05.2026 00:05 Відповісти
От і все перемир'я... Сьогодні виродки вбили 23 українця... Надіюся, що 9го травня парад пабєди отримає свою повітряну складову, у вигляді наших дронів.
06.05.2026 00:09 Відповісти
Потрібно лупашити тільки по москві , інакше кремлівський виродок
і терорист , буде вбивати наших цивільних людей , так як на полі
бою їм неможливо нас перемогти !!
06.05.2026 00:11 Відповісти
Зате Україна сьогодні не запустила БПЛА по Сосії щоб побачити як Сосія в черговий раз помазала своїм засраним анусом довірливим українцям по мордам
06.05.2026 00:25 Відповісти
Крым под массированной атакой БПЛА.

Взрывы слышны в Армянске, в районе мыса Фиолент, а также в районах аэродромов «Кача» и «Бельбек».

Це сьогодні ввечері.
06.05.2026 00:34 Відповісти
Перемирие с 6 числа. Сейчас 6-е уже, тревога в Запорожской области. Мопеды летают. Перемирие нарушено. Будем бомбить москву?
06.05.2026 00:40 Відповісти
Мопеды в Днепропетровской и Харьковской областях.
06.05.2026 00:44 Відповісти
 
 