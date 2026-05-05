РФ продовжує обстріли України ввечері 5 травня: про рух ворожих цілей повідомляють Повітряні сили (оновлено)
Увечері 5 травня Росія завдала чергового масованого удару по території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили зафіксували запуск ударних безпілотників і ракет з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Рух ворожих цілей
О 20:01 - Запоріжжя - БпЛА повз Балабине - в північному напрямку.
О 20:02 - Харківщина - група БпЛА на Барвінкове.
О 20:09 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 20:38 - БпЛА на Суми.
О 21:15 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:18 - БпЛА на Суми з півночі.
О 21:20 - КАБи на Сумщину.
О 21:24 - КАБи на Донеччину.
О 21:58 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 22:01 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 22:01 - КАБи на Сумщину.
О 22:18 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 22:22 - Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста з півдня.
О 22:45 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:51 - Група БпЛА на Полтавщину з Харківщини.
О 22:52 - Повітряні сили повідомляють:
- КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.
- КАБи на Харківщину.
О 22:54 - Дніпропетровщина - БпЛА на Авіаторське.
О 23:40 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:56 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.
Оновлена інформація
О 00: 36 - Харківщина - БпЛА поблизу н.п Ізюм, в північному напрямку.
О 01:22 - Харківщина - БпЛА поблизу н.п Ізюм, Балаклія, Пролісне.
- Раніше ми писали, що 5 травня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, щонайменше 12 людей загинули.
У відповідь на запропоноване Україною припинення вогню Росія вдарила по Полтаві, Краматорську та Запоріжжі і вбила більше 20 цивільних українців. Вбила цинічно. Вбила з показовою байдужістю. І не треба казати, що це зробив Путін. Це зробили росіяни. Всі, хто віддавав наказ і хто виконував його, хто радів цьому або мовчав і не протестував. Вони не люди, вони біосміття. І єдине що вони дійсно розуміють - удар у відповідь. Прильоти, які приносять війну в їх життя. Вони не хочуть припинення вогню чи перемир'я. Вони хочуть вбивати українців і не отримувати удари у відповідь. Тож, має бути все навпаки.
Тож, на Москву треба слати не двушечки, а дрони і ракети. І не лише на Москву. Принцип око за око тут має право на існування. Рашисти - не люди, а біосміття. І біосміття повинно отримати покарання. Не на словах та в обіцянках, а насправді. А для цього потрібні дії. Де ці дії, Володимир Зеленський?
Мої співчуття всім постраждалим і тим, хто втратив житло.
і терорист , буде вбивати наших цивільних людей , так як на полі
бою їм неможливо нас перемогти !!
Взрывы слышны в Армянске, в районе мыса Фиолент, а также в районах аэродромов «Кача» и «Бельбек».
Це сьогодні ввечері.