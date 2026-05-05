РФ продовжує обстріли України ввечері 5 травня: про рух ворожих цілей повідомляють Повітряні сили (оновлено)

Увечері 5 травня Росія завдала чергового масованого удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили зафіксували запуск ударних безпілотників і ракет з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Рух ворожих цілей

О 20:01 - Запоріжжя - БпЛА повз Балабине - в північному напрямку.

О 20:02 - Харківщина - група БпЛА на Барвінкове.

О 20:09 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:38 - БпЛА на Суми.

О 21:15 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:18 - БпЛА на Суми з півночі.

О 21:20 - КАБи на Сумщину.

О 21:24 - КАБи на Донеччину.

О 21:58 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:01 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:01 - КАБи на Сумщину.

О 22:18 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 22:22 - Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 22:45 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:51 - Група БпЛА на Полтавщину з Харківщини.

О 22:52 - Повітряні сили повідомляють:

КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.

КАБи на Харківщину.

О 22:54 - Дніпропетровщина - БпЛА на Авіаторське.

О 23:40 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:56 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

О 00: 36 - Харківщина - БпЛА поблизу н.п Ізюм, в північному напрямку.

О 01:22 - Харківщина - БпЛА поблизу н.п Ізюм, Балаклія, Пролісне.

Раніше ми писали, що 5 травня росіяни атакували Запоріжжя КАБами, щонайменше 12 людей загинули.

