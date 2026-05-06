РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7657 посетителей онлайн
Новости День пихоты
863 17

Зеленский и Сырский поздравили воинов с Днем пехоты: Линия фронта и позиции Украины именно там, где вы

Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты ВСУ: подробности

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днём пехоты ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что бы ни происходило, линия фронта и позиции Украины всегда там, где находятся наши пехотинцы. Фундамент войска — все те, кто физически удерживает и восстанавливает позиции. Мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые, механизированные, стрелковые подразделения. Подразделения, которые на земле своей силой, своими действиями, своей стойкостью определяют, чей флаг на этой земле", — отметил глава государства.

Президент поблагодарил каждого воина, все боевые бригады, которые делают максимум для защиты Украины и уничтожения врага.

"Спасибо всем, кто дает Украине необходимые фронтовые результаты", — подытожил он.

Смотрите также: Украинский пехотинец очередью из автомата ликвидировал оккупанта в ближнем бою во время зачистки окопа. ВИДЕО

Также воинов поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Недаром говорят: граница между добром и злом проходит там, где окопалась наша пехота. И сегодня, в эти минуты, украинские солдаты отбивают десятки российских атак на фронте".

Наша задача – максимально сохранить пехоту. Это значит – следует дать ей на помощь новые технологии, в частности, беспилотные летающие и наземные комплексы. Развитие и распространение инноваций в Вооруженных Силах Украины – мой личный приоритет", – отметил главком.

Сырский поблагодарил каждого украинского пехотинца за мужество, стойкость и верность присяге.

"Помним всех наших побратимов и посестер – украинских пехотинцев, отдавших в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное – свои жизни!"

Вечная память и вечная слава погибшим защитникам…

Их жертва не будет напрасной. Украина выстоит, потому что пехота борется", - подытожил он.

Читайте: Украина готовит новые решения и будет развивать партнерство в сфере безопасности со странами Персидского залива, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24169) поздравление (1022) ВСУ (7621)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Голобородько вже давно повинен відбувати безстроковий термін покарання за свої злочини проти народу України.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:24 Ответить
+14
Степан Хмара назвав зелену бригаду «шпаною ліквідаторів» України.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:36 Ответить
+8
Расскажите это отцу погибшего по вашей вине Воина Журавля, питары.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года зеленский говорит: «Если верить главным новостям россии, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показать весь комментарий
06.05.2026 10:04 Ответить
А як же: "Сойдёмся на середине?"
показать весь комментарий
06.05.2026 10:11 Ответить
Такий полководець керує відємним наступом
показать весь комментарий
06.05.2026 10:36 Ответить
Голобородько вже давно повинен відбувати безстроковий термін покарання за свої злочини проти народу України.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:24 Ответить
Степан Хмара назвав зелену бригаду «шпаною ліквідаторів» України.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:36 Ответить
Шкода тільки, що напередодні виборів він такого не казав... Повторював лише "тільки не Порошенко!"...
показать весь комментарий
06.05.2026 22:08 Ответить
Расскажите это отцу погибшего по вашей вине Воина Журавля, питары.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:37 Ответить
І ще сотням тисяч батьків, чиїх синів торчок вбив після Журавля. А батько того Героя, Журавля, молодець, прямо висловив своє ставлення до блазня - ухилянта. Де він, чи живий?
показать весь комментарий
06.05.2026 12:05 Ответить
С конца июля прошлого года я тоже о нём ничего нового не слышал.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:08 Ответить
П.........си це не наші.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:58 Ответить
Оці два довбня це вороги України
показать весь комментарий
06.05.2026 11:17 Ответить
Лицеміри... Підніміть піхоті зарплату
показать весь комментарий
06.05.2026 12:44 Ответить
Це та сама людина яка відводила війська та дозволили захопити південь за пару діб?
Не кажучи вже за здачу азовців в полон, яких обіцявв повернути...
показать весь комментарий
06.05.2026 13:16 Ответить
Як тільки зеленський сказав, що візьме ситуацію з воїном Журавлем, під свій контроль, то зрозумів, що Журавель загине. Він поранений, вмирав кілька днів, а це зелене чмо тільки контролювало, як він помирав. Зеленого геть!
показать весь комментарий
06.05.2026 13:36 Ответить
 
 