Зеленский и Сырский поздравили воинов с Днем пехоты: Линия фронта и позиции Украины именно там, где вы

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днём пехоты ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что бы ни происходило, линия фронта и позиции Украины всегда там, где находятся наши пехотинцы. Фундамент войска — все те, кто физически удерживает и восстанавливает позиции. Мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые, механизированные, стрелковые подразделения. Подразделения, которые на земле своей силой, своими действиями, своей стойкостью определяют, чей флаг на этой земле", — отметил глава государства.

Президент поблагодарил каждого воина, все боевые бригады, которые делают максимум для защиты Украины и уничтожения врага.

"Спасибо всем, кто дает Украине необходимые фронтовые результаты", — подытожил он.

Смотрите также: Украинский пехотинец очередью из автомата ликвидировал оккупанта в ближнем бою во время зачистки окопа. ВИДЕО

Также воинов поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Недаром говорят: граница между добром и злом проходит там, где окопалась наша пехота. И сегодня, в эти минуты, украинские солдаты отбивают десятки российских атак на фронте".

Наша задача – максимально сохранить пехоту. Это значит – следует дать ей на помощь новые технологии, в частности, беспилотные летающие и наземные комплексы. Развитие и распространение инноваций в Вооруженных Силах Украины – мой личный приоритет", – отметил главком.

Сырский поблагодарил каждого украинского пехотинца за мужество, стойкость и верность присяге.

"Помним всех наших побратимов и посестер – украинских пехотинцев, отдавших в борьбе за независимость и свободу украинского народа самое ценное – свои жизни!"

Вечная память и вечная слава погибшим защитникам…

Их жертва не будет напрасной. Украина выстоит, потому что пехота борется", - подытожил он.

Читайте: Украина готовит новые решения и будет развивать партнерство в сфере безопасности со странами Персидского залива, — Зеленский