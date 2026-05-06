Новини
860 17

Зеленський та Сирський привітали воїнів із Днем піхоти: Лінія фронту й позиції України саме там, де ви

Зеленський привітав воїнів з Днем піхоти ЗСУ: подробиці

Президент Володимир Зеленський привітав захисників із Днем піхоти ЗСУ.

Подробиці

"Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи. Підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі", - зазначив глава держави.

Президент подякував кожному воїну, всім бойовим бригадам, які роблять максимум для захисту України та знищення ворога.

"Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати", - підсумував він.

Також воїнів привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Недарма кажуть: межа між добром і злом проходить там, де окопалась наша піхота. І сьогодні, в ці хвилини, українські солдати відбивають десятки російських атак на фронті.

Наше завдання – максимально зберегти піхоту. Це означає – слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій у Збройних Силах України – мій особистий пріоритет", - зазначив головком.

Сирський подякував кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність присязі.

"Пам’ятаємо всіх наших побратимів і посестер – українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – свої життя!

Вічна пам’ять і вічна слава загиблим захисникам…

Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться", - підсумував він.

Зеленський Володимир привітання ЗСУ Сирський Олександр
Топ коментарі
+14
Голобородько вже давно повинен відбувати безстроковий термін покарання за свої злочини проти народу України.
показати весь коментар
06.05.2026 10:24 Відповісти
+14
Степан Хмара назвав зелену бригаду «шпаною ліквідаторів» України.
показати весь коментар
06.05.2026 10:36 Відповісти
+8
Расскажите это отцу погибшего по вашей вине Воина Журавля, питары.
показати весь коментар
06.05.2026 10:37 Відповісти
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года зеленский говорит: «Если верить главным новостям россии, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показати весь коментар
06.05.2026 10:04 Відповісти
А як же: "Сойдёмся на середине?"
показати весь коментар
06.05.2026 10:11 Відповісти
Такий полководець керує відємним наступом
показати весь коментар
06.05.2026 10:36 Відповісти
Шкода тільки, що напередодні виборів він такого не казав... Повторював лише "тільки не Порошенко!"...
показати весь коментар
06.05.2026 22:08 Відповісти
І ще сотням тисяч батьків, чиїх синів торчок вбив після Журавля. А батько того Героя, Журавля, молодець, прямо висловив своє ставлення до блазня - ухилянта. Де він, чи живий?
показати весь коментар
06.05.2026 12:05 Відповісти
С конца июля прошлого года я тоже о нём ничего нового не слышал.
показати весь коментар
06.05.2026 13:08 Відповісти
П.........си це не наші.
показати весь коментар
06.05.2026 10:58 Відповісти
Оці два довбня це вороги України
показати весь коментар
06.05.2026 11:17 Відповісти
Лицеміри... Підніміть піхоті зарплату
показати весь коментар
06.05.2026 12:44 Відповісти
Це та сама людина яка відводила війська та дозволили захопити південь за пару діб?
Не кажучи вже за здачу азовців в полон, яких обіцявв повернути...
показати весь коментар
06.05.2026 13:16 Відповісти
Як тільки зеленський сказав, що візьме ситуацію з воїном Журавлем, під свій контроль, то зрозумів, що Журавель загине. Він поранений, вмирав кілька днів, а це зелене чмо тільки контролювало, як він помирав. Зеленого геть!
показати весь коментар
06.05.2026 13:36 Відповісти
 
 