Зеленський та Сирський привітали воїнів із Днем піхоти: Лінія фронту й позиції України саме там, де ви

Президент Володимир Зеленський привітав захисників із Днем піхоти ЗСУ.

"Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи. Підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі", - зазначив глава держави.

Президент подякував кожному воїну, всім бойовим бригадам, які роблять максимум для захисту України та знищення ворога.

"Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати", - підсумував він.

Також воїнів привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Недарма кажуть: межа між добром і злом проходить там, де окопалась наша піхота. І сьогодні, в ці хвилини, українські солдати відбивають десятки російських атак на фронті.



Наше завдання – максимально зберегти піхоту. Це означає – слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій у Збройних Силах України – мій особистий пріоритет", - зазначив головком.

Сирський подякував кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність присязі.

"Пам’ятаємо всіх наших побратимів і посестер – українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – свої життя!



Вічна пам’ять і вічна слава загиблим захисникам…



Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться", - підсумував він.

