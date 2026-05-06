В оккупированном Крыму дроны нанесли удар по зданию ФСБ, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму дроны атаковали здание пограничной службы ФСБ РФ в Армянске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным СМИ, удар произошел вечером 5 мая. После атаки на объекте возник пожар.

Местные жители также сообщают о повреждении девятиэтажного жилого дома в городе.

Кроме того, взрывы в тот же вечер слышали в Симферополе и Бахчисарае.

В соцсетях также писали о возможных ударах по аэродрому Кача и объектам в Севастополе.

Сообщается, что взрывы раздавались и в районе между Симферополем и Бахчисараем, где расположены военные полигоны российских войск.

