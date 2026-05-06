В окупованому Криму дрони вдарили по будівлі ФСБ, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму дрони атакували будівлю прикордонної служби ФСБ РФ в Армянську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними ЗМІ, удар стався ввечері 5 травня. Після атаки на об’єкті виникла пожежа.

Місцеві жителі також повідомляють про пошкодження дев’ятиповерхового житлового будинку в місті.

Крім того, вибухи того ж вечора чули в Сімферополі та Бахчисараї.

У соцмережах також писали про можливі удари по аеродрому Кача та об’єктах у Севастополі.

Повідомляється, що вибухи лунали і в районі між Сімферополем та Бахчисараєм, де розташовані військові полігони російських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом кілька аеродромів