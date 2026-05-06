В окупованому Криму дрони вдарили по будівлі ФСБ, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму дрони атакували будівлю прикордонної служби ФСБ РФ в Армянську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".
Подробиці
За даними ЗМІ, удар стався ввечері 5 травня. Після атаки на об’єкті виникла пожежа.
Місцеві жителі також повідомляють про пошкодження дев’ятиповерхового житлового будинку в місті.
Крім того, вибухи того ж вечора чули в Сімферополі та Бахчисараї.
У соцмережах також писали про можливі удари по аеродрому Кача та об’єктах у Севастополі.
Повідомляється, що вибухи лунали і в районі між Сімферополем та Бахчисараєм, де розташовані військові полігони російських військ.
