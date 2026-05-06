В окупованому Криму дрони вдарили по будівлі ФСБ, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму дрони атакували будівлю прикордонної служби ФСБ РФ в Армянську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує моніторинговий Telegram-канал "Крымський вітер".

За даними ЗМІ, удар стався ввечері 5 травня. Після атаки на об’єкті виникла пожежа.

Місцеві жителі також повідомляють про пошкодження дев’ятиповерхового житлового будинку в місті.

Крім того, вибухи того ж вечора чули в Сімферополі та Бахчисараї.

У соцмережах також писали про можливі удари по аеродрому Кача та об’єктах у Севастополі.

Повідомляється, що вибухи лунали і в районі між Сімферополем та Бахчисараєм, де розташовані військові полігони російських військ.

Можливо, саме тому, що вчора впав і згорів Мі-8, сьогодні наші дрони змогли прорваться до рашистського "гестапо"...І, якщо моя здогадка (що той Мі-8 був збитий вибухом "Лютого"), вірна - то це - закономірний результат...
06.05.2026 16:06 Відповісти
А хтось писав, що пєрєміріє в одну сторону соблюдать будєм.
06.05.2026 16:22 Відповісти
"За даними ЗМІ, удар стався ввечері 5 травня. "
06.05.2026 16:36 Відповісти
 
 