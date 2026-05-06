2 714 24

Украина готовит закон о частных военных компаниях, — Зеленский

Украина готовит законодательство для запуска частных военных компаний, что должно предоставить ветеранам новые возможности для трудоустройства и применения боевого опыта в экономической сфере.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, речь идет о формировании системы, которая позволит украинским ветеранам работать в сфере безопасности на законных и прозрачных условиях, а также получать от этого стабильный доход.

Зеленский подчеркнул, что в мире уже существует практика привлечения граждан в частные военные и охранные компании, и Украина должна создать собственное регулирование этого направления.

"Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности", — отметил президент.

Ожидается, что новое законодательство станет частью более широкой системы поддержки ветеранов и будет способствовать их интеграции в экономику после завершения службы.

+20
Будуть захищати диктатуру від народу.
06.05.2026 21:47 Ответить
+20
Цікаво під кого саме цей закон робиться...

Щось підказує, що це геть не для держави темка, а для створення своїх особистих армій міндічам та зеленським.
06.05.2026 21:54 Ответить
+10
Азов увійде в приватну армію Зельоних.
06.05.2026 21:29 Ответить
Зєлєнскій, схоже, успадкував ще й "Правий сектор" Бєні Коломойського і охорону "привату".
06.05.2026 21:48 Ответить
Білецький і компанія.
06.05.2026 21:56 Ответить
Все в майбутньому...
Готуємо,розробляємо...
06.05.2026 21:43 Ответить
Так проходили вже. Пільгові ліцензії на імпортний алкоголь для афганців

06.05.2026 22:36 Ответить
"використання бойового досвіду в економічній сфері"??...
06.05.2026 21:46 Ответить
В тому році архаровці буданги засвітились в рекеті. Зі стрільбою та віджимом майна !!
Буде Великий Перерозподіл власності.
Крупний бізнес мусить завчасно муштрувати приватні армії
06.05.2026 22:13 Ответить
ПВК за 20 000 гривень в місяць ? Що вже виклянчив в європейців 90 мільярдів євро і одразу сміливий став ,тільки вже ніхто не захоче ставати потенційним гарматним м'ясом.
06.05.2026 21:51 Ответить
06.05.2026 21:57 Ответить
А відео є де Білецький таке казав? Хоча зараз й відео намалювати можна....
07.05.2026 01:39 Ответить
Есть мнение, шо приватизируют существующую армию. На всякий случай...
06.05.2026 22:02 Ответить
Це ті самі ПВК, за створення яких посадили у 2021 році Семена Насіння (Семенченка/Костю Грішина)?

https://zaxid.net/semena_semenchenka_zatrimali_za_pidozroyu_v_stvorenni_privatnoyi_viyskovoyi_kompaniyi_n1516272
06.05.2026 22:13 Ответить
Перетворимо війну імперіалістичну на війну громадянську» - ключове гасло В.І. Леніна на початку Першої світової війни (1914), що закликає пролетаріат не підтримувати свої уряди, а використовувати війну для повалення буржуазії та встановлення диктатури пролетаріату. Цей принцип був спрямований на перетворення міждержавного конфлікту на класову боротьбу
06.05.2026 22:24 Ответить
*****, в за шо ти Семенченко арестовал?! Гребаный стыд!!!! Или это другое?!
06.05.2026 22:29 Ответить
Невже Міндіч вирішив повоювати?
06.05.2026 22:31 Ответить
То це не можна було зробити в 2022?
06.05.2026 22:57 Ответить
Хороша ідея, потрібно тільки підготувати відповідний законопроект та нього прийняти!
06.05.2026 23:34 Ответить
Погана ідея, дуже погана.
07.05.2026 01:40 Ответить
уявляю як такий говн* командуючий🤡 торчок , при приватних військових компаніях накомандує ,бідні українці , зате залишуться з приколом ...
06.05.2026 23:53 Ответить
Понял, регаю козацкий полк и хожу с гранатометом по всяких центрах чего-то там.
07.05.2026 06:11 Ответить
 
 