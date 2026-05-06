Украина готовит закон о частных военных компаниях, — Зеленский
Украина готовит законодательство для запуска частных военных компаний, что должно предоставить ветеранам новые возможности для трудоустройства и применения боевого опыта в экономической сфере.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, речь идет о формировании системы, которая позволит украинским ветеранам работать в сфере безопасности на законных и прозрачных условиях, а также получать от этого стабильный доход.
Зеленский подчеркнул, что в мире уже существует практика привлечения граждан в частные военные и охранные компании, и Украина должна создать собственное регулирование этого направления.
"Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности", — отметил президент.
Ожидается, что новое законодательство станет частью более широкой системы поддержки ветеранов и будет способствовать их интеграции в экономику после завершения службы.
Готуємо,розробляємо...
Буде Великий Перерозподіл власності.
Крупний бізнес мусить завчасно муштрувати приватні армії
Щось підказує, що це геть не для держави темка, а для створення своїх особистих армій міндічам та зеленським.
