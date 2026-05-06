Україна готує закон про приватні військові компанії, - Зеленський

Україна готує законодавство для запуску приватних військових компаній, що має дати ветеранам нові можливості для працевлаштування та використання бойового досвіду в економічній сфері.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, йдеться про формування системи, що дозволить українським ветеранам працювати у сфері безпеки на законних і прозорих умовах, а також отримувати від цього стабільний дохід.

Зеленський наголосив, що у світі вже діє практика залучення громадян до приватних військових та безпекових компаній, і Україна має створити власне регулювання цього напряму.

"Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки", — зазначив президент.

Очікується, що нове законодавство стане частиною ширшої системи підтримки ветеранів і сприятиме їхній інтеграції в економіку після завершення служби.

Азов увійде в приватну армію Зельоних.
06.05.2026 21:29 Відповісти
Зєлєнскій, схоже, успадкував ще й "Правий сектор" Бєні Коломойського і охорону "привату".
06.05.2026 21:48 Відповісти
Білецький і компанія.
06.05.2026 21:56 Відповісти
Все в майбутньому...
Готуємо,розробляємо...
06.05.2026 21:43 Відповісти
Так проходили вже. Пільгові ліцензії на імпортний алкоголь для афганців

06.05.2026 22:36 Відповісти
"використання бойового досвіду в економічній сфері"??...
06.05.2026 21:46 Відповісти
В тому році архаровці буданги засвітились в рекеті. Зі стрільбою та віджимом майна !!
Буде Великий Перерозподіл власності.
Крупний бізнес мусить завчасно муштрувати приватні армії
06.05.2026 22:13 Відповісти
Будуть захищати диктатуру від народу.
06.05.2026 21:47 Відповісти
ПВК за 20 000 гривень в місяць ? Що вже виклянчив в європейців 90 мільярдів євро і одразу сміливий став ,тільки вже ніхто не захоче ставати потенційним гарматним м'ясом.
06.05.2026 21:51 Відповісти
Цікаво під кого саме цей закон робиться...

Щось підказує, що це геть не для держави темка, а для створення своїх особистих армій міндічам та зеленським.
06.05.2026 21:54 Відповісти
06.05.2026 21:57 Відповісти
А відео є де Білецький таке казав? Хоча зараз й відео намалювати можна....
07.05.2026 01:39 Відповісти
Есть мнение, шо приватизируют существующую армию. На всякий случай...
06.05.2026 22:02 Відповісти
Це ті самі ПВК, за створення яких посадили у 2021 році Семена Насіння (Семенченка/Костю Грішина)?

https://zaxid.net/semena_semenchenka_zatrimali_za_pidozroyu_v_stvorenni_privatnoyi_viyskovoyi_kompaniyi_n1516272
06.05.2026 22:13 Відповісти
Перетворимо війну імперіалістичну на війну громадянську» - ключове гасло В.І. Леніна на початку Першої світової війни (1914), що закликає пролетаріат не підтримувати свої уряди, а використовувати війну для повалення буржуазії та встановлення диктатури пролетаріату. Цей принцип був спрямований на перетворення міждержавного конфлікту на класову боротьбу
06.05.2026 22:24 Відповісти
*****, в за шо ти Семенченко арестовал?! Гребаный стыд!!!! Или это другое?!
06.05.2026 22:29 Відповісти
Невже Міндіч вирішив повоювати?
06.05.2026 22:31 Відповісти
То це не можна було зробити в 2022?
06.05.2026 22:57 Відповісти
Хороша ідея, потрібно тільки підготувати відповідний законопроект та нього прийняти!
06.05.2026 23:34 Відповісти
Погана ідея, дуже погана.
07.05.2026 01:40 Відповісти
уявляю як такий говн* командуючий🤡 торчок , при приватних військових компаніях накомандує ,бідні українці , зате залишуться з приколом ...
06.05.2026 23:53 Відповісти
 
 