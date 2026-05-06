Україна готує закон про приватні військові компанії, - Зеленський

Україна готує законодавство для запуску приватних військових компаній, що має дати ветеранам нові можливості для працевлаштування та використання бойового досвіду в економічній сфері.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, йдеться про формування системи, що дозволить українським ветеранам працювати у сфері безпеки на законних і прозорих умовах, а також отримувати від цього стабільний дохід.

Зеленський наголосив, що у світі вже діє практика залучення громадян до приватних військових та безпекових компаній, і Україна має створити власне регулювання цього напряму.

"Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки", — зазначив президент.

Очікується, що нове законодавство стане частиною ширшої системи підтримки ветеранів і сприятиме їхній інтеграції в економіку після завершення служби.

