Евросоюз планирует побороть бедность к 2050 году
Европейская комиссия представила первую в истории ЕС масштабную стратегию по борьбе с бедностью и социальной изоляцией. Брюссель планирует полностью искоренить крайнюю бедность в Евросоюзе к 2050 году.
Об этом сообщает Euronews, на который ссылается Цензор.НЕТ.
ЕС запускает долгосрочную стратегию против бедности
По словам вице-президента Еврокомиссии Роксаны Миназату, сегодня около 92,7 млн человек в ЕС находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. Это почти каждый пятый житель Евросоюза.
Наиболее уязвимыми остаются молодежь, одинокие родители и дети. В Брюсселе признают, что предыдущие цели выполняются медленно: к 2030 году планировалось вывести из бедности 15 млн человек, однако на данный момент поддержку получили лишь 3,7 млн.
Новая стратегия предусматривает расширение доступа к образованию, медицине, жилью и социальным услугам. Отдельный акцент делается на борьбе с бездомностью, поддержке людей с инвалидностью и помощи детям из малообеспеченных семей.
Также в ЕС планируют тестировать цифровую "карту детских гарантий", которая должна помочь быстрее выявлять детей, находящихся в сложных жизненных условиях, и оказывать им поддержку.
Финансирование отдельного бюджета не предусмотрено - программу планируют реализовывать за счет действующих социальных фондов ЕС.
К слову: ситуация в Великобритании
В Великобритании почти 7 млн человек находятся в состоянии "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние 30 лет.
Вони тупо НЕ ХОЧУТЬ ПРАЦЮВАТИ, а їх бідність - то результат небажання працювати
Я б Богу яйця розцілував, що виховав своє Z по іншому
А ми будемо плівки якогось Хуіндіча та золоті унітази друзів президента обговорювати.
ЗЄ постаріє і впаде з дебілізму у деменцію але ніхто цього навіть не помітить бо видадуть черговий кешбек та вовин міліард, на який можна буде купити аж цілий рулон туалетного паперу.
При нинішній вдаді інакше не вийде триматися.
Клоуни само собою)
Що цікаво майже всі йдуть в мінус - в плюсі баланс мала лише німеччина в якої зараз через падіння автопрому проблеми
А своїм біднякам Євросоюз звичайно може дати раду.