Евросоюз планирует побороть бедность к 2050 году

Европейская комиссия представила первую в истории ЕС масштабную стратегию по борьбе с бедностью и социальной изоляцией. Брюссель планирует полностью искоренить крайнюю бедность в Евросоюзе к 2050 году.

Об этом сообщает Euronews, на который ссылается Цензор.НЕТ.

ЕС запускает долгосрочную стратегию против бедности

По словам вице-президента Еврокомиссии Роксаны Миназату, сегодня около 92,7 млн человек в ЕС находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. Это почти каждый пятый житель Евросоюза.

Наиболее уязвимыми остаются молодежь, одинокие родители и дети. В Брюсселе признают, что предыдущие цели выполняются медленно: к 2030 году планировалось вывести из бедности 15 млн человек, однако на данный момент поддержку получили лишь 3,7 млн.

Новая стратегия предусматривает расширение доступа к образованию, медицине, жилью и социальным услугам. Отдельный акцент делается на борьбе с бездомностью, поддержке людей с инвалидностью и помощи детям из малообеспеченных семей.

Также в ЕС планируют тестировать цифровую "карту детских гарантий", которая должна помочь быстрее выявлять детей, находящихся в сложных жизненных условиях, и оказывать им поддержку.

Финансирование отдельного бюджета не предусмотрено - программу планируют реализовывать за счет действующих социальных фондов ЕС.

К слову: ситуация в Великобритании

В Великобритании почти 7 млн человек находятся в состоянии "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние 30 лет.

