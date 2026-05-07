Евросоюз планирует побороть бедность к 2050 году

Программа по борьбе с бедностью в ЕС

Европейская комиссия представила первую в истории ЕС масштабную стратегию по борьбе с бедностью и социальной изоляцией. Брюссель планирует полностью искоренить крайнюю бедность в Евросоюзе к 2050 году.

ЕС запускает долгосрочную стратегию против бедности

По словам вице-президента Еврокомиссии Роксаны Миназату, сегодня около 92,7 млн человек в ЕС находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. Это почти каждый пятый житель Евросоюза.

Наиболее уязвимыми остаются молодежь, одинокие родители и дети. В Брюсселе признают, что предыдущие цели выполняются медленно: к 2030 году планировалось вывести из бедности 15 млн человек, однако на данный момент поддержку получили лишь 3,7 млн.

Новая стратегия предусматривает расширение доступа к образованию, медицине, жилью и социальным услугам. Отдельный акцент делается на борьбе с бездомностью, поддержке людей с инвалидностью и помощи детям из малообеспеченных семей.

Также в ЕС планируют тестировать цифровую "карту детских гарантий", которая должна помочь быстрее выявлять детей, находящихся в сложных жизненных условиях, и оказывать им поддержку.

Финансирование отдельного бюджета не предусмотрено - программу планируют реализовывать за счет действующих социальных фондов ЕС.

К слову: ситуация в Великобритании

В Великобритании почти 7 млн человек находятся в состоянии "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние 30 лет. 

Топ комментарии
+12
Євросоюз ніколи не подолає крайню бідність, якщо і далі буде пускати до себе людей з "джунглів", які мають з десяток дітей (які будуть ходити в безкоштовні школи і збиватись в молодіжні банди), і які мають з десяток екзотичних хвороб (відповідно всі сядуть на безплату медицину).
А своїм біднякам Євросоюз звичайно може дати раду.
07.05.2026 01:44 Ответить
+8
Так це, як поїзд. Поки ми наблизимося до того місця, де вони були у 2026, вони подолають бідність у 2050. 😁

А ми будемо плівки якогось Хуіндіча та золоті унітази друзів президента обговорювати.
ЗЄ постаріє і впаде з дебілізму у деменцію але ніхто цього навіть не помітить бо видадуть черговий кешбек та вовин міліард, на який можна буде купити аж цілий рулон туалетного паперу.
07.05.2026 01:29 Ответить
+5
В основному, за штани.
При нинішній вдаді інакше не вийде триматися.
07.05.2026 02:32 Ответить
Ці дурнуваті хоча б з одним психологом спілкувалися з приводу психології покоління Z ?

Вони тупо НЕ ХОЧУТЬ ПРАЦЮВАТИ, а їх бідність - то результат небажання працювати
07.05.2026 01:18 Ответить
у них є батьки покоління Х.

Я б Богу яйця розцілував, що виховав своє Z по іншому
07.05.2026 01:21 Ответить
З нами не подолають. 😁
07.05.2026 01:23 Ответить
О, і нам користь, десь до того часу Україна вже максимально наблизиться до вступу.
07.05.2026 01:24 Ответить
до вступу рити землю і платити податки, щоб якийсь хіпстер в Нідерландах був воркфрі ?
07.05.2026 01:26 Ответить
І ричати як леви.
07.05.2026 02:07 Ответить
07.05.2026 01:29 Ответить
А ще будемо триматися - це головне. Сталевий дикобраз!
07.05.2026 02:06 Ответить
В основному, за штани.
При нинішній вдаді інакше не вийде триматися.
07.05.2026 02:32 Ответить
Совком савєйскім потягнуло про свєтло будущєє засолов.їли)))))
07.05.2026 01:25 Ответить
та недовго вже. Років 15
07.05.2026 01:27 Ответить
СССР)))))

Клоуни само собою)

Що цікаво майже всі йдуть в мінус - в плюсі баланс мала лише німеччина в якої зараз через падіння автопрому проблеми
07.05.2026 01:27 Ответить
07.05.2026 01:44 Ответить
Методом виключення.
07.05.2026 05:47 Ответить
Кінець епохи бідності?
07.05.2026 06:02 Ответить
Один шаг остался до "от каждого по способностям,каждому по потребностям",через продовольственные талоны и пять лет каторги за тунеядство.
07.05.2026 08:42 Ответить
А чого так довго? Бумаги чи фарби немає надрукувати грошей щоб зробити не бідними всіх паразитів які не бажають працювати?
07.05.2026 09:45 Ответить
 
 