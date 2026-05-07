УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини
1 636 17

Євросоюз планує подолати бідність до 2050 року

Програма з бідністю в ЄС

Європейська комісія представила першу в історії ЄС масштабну стратегію боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією. Брюссель планує повністю викорінити крайню бідність у Євросоюзі до 2050 року.

Про це повідомляє Euronews, який цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ЄС запускає довгострокову стратегію проти бідності

За словами віцепрезидентки Єврокомісії Роксани Міназату, сьогодні близько 92,7 млн людей у ЄС перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. Це майже кожен п’ятий мешканець Євросоюзу.

Найвразливішими залишаються молодь, одинокі батьки та діти. У Брюсселі визнають, що попередні цілі виконуються повільно: до 2030 року планувалося вивести з бідності 15 млн людей, однак наразі підтримку отримали лише 3,7 млн.

Читайте також: "Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС

Нова стратегія передбачає розширення доступу до освіти, медицини, житла та соціальних послуг. Окремий акцент робиться на боротьбі з бездомністю, підтримці людей з інвалідністю та допомозі дітям із малозабезпечених сімей.

Також у ЄС планують тестувати цифрову "карту дитячих гарантій", яка має допомогти швидше виявляти дітей у складних життєвих умовах і надавати їм підтримку.

Фінансування окремого бюджету не передбачено — програму планують реалізовувати за рахунок чинних соціальних фондів ЄС.

Також читайте: Росіяни за рік набрали рекордний обсяг мікрокредитів під 250% річних

До слова: ситуація у Великій Британії

У Великій Британії майже 7 млн людей перебувають у стані "дуже глибокої бідності", що є найвищим показником за останні 30 років. 

Читайте: Держстат запускає обстеження доходів і умов життя українців. Як це відбуватиметься?

Автор: 

бідність (150) Єврокомісія (2433) Євросоюз (15020)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Євросоюз ніколи не подолає крайню бідність, якщо і далі буде пускати до себе людей з "джунглів", які мають з десяток дітей (які будуть ходити в безкоштовні школи і збиватись в молодіжні банди), і які мають з десяток екзотичних хвороб (відповідно всі сядуть на безплату медицину).
А своїм біднякам Євросоюз звичайно може дати раду.
показати весь коментар
07.05.2026 01:44 Відповісти
+8
Так це, як поїзд. Поки ми наблизимося до того місця, де вони були у 2026, вони подолають бідність у 2050. 😁

А ми будемо плівки якогось Хуіндіча та золоті унітази друзів президента обговорювати.
ЗЄ постаріє і впаде з дебілізму у деменцію але ніхто цього навіть не помітить бо видадуть черговий кешбек та вовин міліард, на який можна буде купити аж цілий рулон туалетного паперу.
показати весь коментар
07.05.2026 01:29 Відповісти
+5
В основному, за штани.
При нинішній вдаді інакше не вийде триматися.
показати весь коментар
07.05.2026 02:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці дурнуваті хоча б з одним психологом спілкувалися з приводу психології покоління Z ?

Вони тупо НЕ ХОЧУТЬ ПРАЦЮВАТИ, а їх бідність - то результат небажання працювати
показати весь коментар
07.05.2026 01:18 Відповісти
у них є батьки покоління Х.

Я б Богу яйця розцілував, що виховав своє Z по іншому
показати весь коментар
07.05.2026 01:21 Відповісти
З нами не подолають. 😁
показати весь коментар
07.05.2026 01:23 Відповісти
О, і нам користь, десь до того часу Україна вже максимально наблизиться до вступу.
показати весь коментар
07.05.2026 01:24 Відповісти
до вступу рити землю і платити податки, щоб якийсь хіпстер в Нідерландах був воркфрі ?
показати весь коментар
07.05.2026 01:26 Відповісти
І ричати як леви.
показати весь коментар
07.05.2026 02:07 Відповісти
Так це, як поїзд. Поки ми наблизимося до того місця, де вони були у 2026, вони подолають бідність у 2050. 😁

А ми будемо плівки якогось Хуіндіча та золоті унітази друзів президента обговорювати.
ЗЄ постаріє і впаде з дебілізму у деменцію але ніхто цього навіть не помітить бо видадуть черговий кешбек та вовин міліард, на який можна буде купити аж цілий рулон туалетного паперу.
показати весь коментар
07.05.2026 01:29 Відповісти
А ще будемо триматися - це головне. Сталевий дикобраз!
показати весь коментар
07.05.2026 02:06 Відповісти
В основному, за штани.
При нинішній вдаді інакше не вийде триматися.
показати весь коментар
07.05.2026 02:32 Відповісти
Совком савєйскім потягнуло про свєтло будущєє засолов.їли)))))
показати весь коментар
07.05.2026 01:25 Відповісти
та недовго вже. Років 15
показати весь коментар
07.05.2026 01:27 Відповісти
СССР)))))

Клоуни само собою)

Що цікаво майже всі йдуть в мінус - в плюсі баланс мала лише німеччина в якої зараз через падіння автопрому проблеми
показати весь коментар
07.05.2026 01:27 Відповісти
Євросоюз ніколи не подолає крайню бідність, якщо і далі буде пускати до себе людей з "джунглів", які мають з десяток дітей (які будуть ходити в безкоштовні школи і збиватись в молодіжні банди), і які мають з десяток екзотичних хвороб (відповідно всі сядуть на безплату медицину).
А своїм біднякам Євросоюз звичайно може дати раду.
показати весь коментар
07.05.2026 01:44 Відповісти
Методом виключення.
показати весь коментар
07.05.2026 05:47 Відповісти
Кінець епохи бідності?
показати весь коментар
07.05.2026 06:02 Відповісти
Один шаг остался до "от каждого по способностям,каждому по потребностям",через продовольственные талоны и пять лет каторги за тунеядство.
показати весь коментар
07.05.2026 08:42 Відповісти
А чого так довго? Бумаги чи фарби немає надрукувати грошей щоб зробити не бідними всіх паразитів які не бажають працювати?
показати весь коментар
07.05.2026 09:45 Відповісти
 
 