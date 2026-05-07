Євросоюз планує подолати бідність до 2050 року
Європейська комісія представила першу в історії ЄС масштабну стратегію боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією. Брюссель планує повністю викорінити крайню бідність у Євросоюзі до 2050 року.
Про це повідомляє Euronews, який цитує Цензор.НЕТ.
ЄС запускає довгострокову стратегію проти бідності
За словами віцепрезидентки Єврокомісії Роксани Міназату, сьогодні близько 92,7 млн людей у ЄС перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. Це майже кожен п’ятий мешканець Євросоюзу.
Найвразливішими залишаються молодь, одинокі батьки та діти. У Брюсселі визнають, що попередні цілі виконуються повільно: до 2030 року планувалося вивести з бідності 15 млн людей, однак наразі підтримку отримали лише 3,7 млн.
Нова стратегія передбачає розширення доступу до освіти, медицини, житла та соціальних послуг. Окремий акцент робиться на боротьбі з бездомністю, підтримці людей з інвалідністю та допомозі дітям із малозабезпечених сімей.
Також у ЄС планують тестувати цифрову "карту дитячих гарантій", яка має допомогти швидше виявляти дітей у складних життєвих умовах і надавати їм підтримку.
Фінансування окремого бюджету не передбачено — програму планують реалізовувати за рахунок чинних соціальних фондів ЄС.
До слова: ситуація у Великій Британії
У Великій Британії майже 7 млн людей перебувають у стані "дуже глибокої бідності", що є найвищим показником за останні 30 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони тупо НЕ ХОЧУТЬ ПРАЦЮВАТИ, а їх бідність - то результат небажання працювати
Я б Богу яйця розцілував, що виховав своє Z по іншому
А ми будемо плівки якогось Хуіндіча та золоті унітази друзів президента обговорювати.
ЗЄ постаріє і впаде з дебілізму у деменцію але ніхто цього навіть не помітить бо видадуть черговий кешбек та вовин міліард, на який можна буде купити аж цілий рулон туалетного паперу.
При нинішній вдаді інакше не вийде триматися.
Клоуни само собою)
Що цікаво майже всі йдуть в мінус - в плюсі баланс мала лише німеччина в якої зараз через падіння автопрому проблеми
А своїм біднякам Євросоюз звичайно може дати раду.