Євросоюз планує подолати бідність до 2050 року

Європейська комісія представила першу в історії ЄС масштабну стратегію боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією. Брюссель планує повністю викорінити крайню бідність у Євросоюзі до 2050 року.

ЄС запускає довгострокову стратегію проти бідності

За словами віцепрезидентки Єврокомісії Роксани Міназату, сьогодні близько 92,7 млн людей у ЄС перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. Це майже кожен п’ятий мешканець Євросоюзу.

Найвразливішими залишаються молодь, одинокі батьки та діти. У Брюсселі визнають, що попередні цілі виконуються повільно: до 2030 року планувалося вивести з бідності 15 млн людей, однак наразі підтримку отримали лише 3,7 млн.

Нова стратегія передбачає розширення доступу до освіти, медицини, житла та соціальних послуг. Окремий акцент робиться на боротьбі з бездомністю, підтримці людей з інвалідністю та допомозі дітям із малозабезпечених сімей.

Також у ЄС планують тестувати цифрову "карту дитячих гарантій", яка має допомогти швидше виявляти дітей у складних життєвих умовах і надавати їм підтримку.

Фінансування окремого бюджету не передбачено — програму планують реалізовувати за рахунок чинних соціальних фондів ЄС.

До слова: ситуація у Великій Британії

У Великій Британії майже 7 млн людей перебувають у стані "дуже глибокої бідності", що є найвищим показником за останні 30 років.

