Сутки в Сумской области: пять погибших и 11 раненых

Полиция Сумской области документирует последствия российских обстрелов за сутки

В результате российских обстрелов Сумской области за сутки погибли пять человек, ещё 11 получили ранения. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В течение суток под вражеским огнем находились громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов:

  • Сумская громада – в результате вражеских ударов погибли две женщины и мужчина, еще восемь человек получили ранения.
  • Новослободская громада – в результате удара по жилому дому погиб мужчина.
  • Великописаревская громада – погиб мужчина, он подорвался на вражеской мине.

В других громадах области ранения получили еще три человека.

Последствия вражеских атак

Обстрелы Сумщины 6 мая
Геноцид варварів проти українського народу триває,а в нас чомусь боятся завдати удару по окупаційних адміністраціях Донецька ,Луганська,Севастополя я вже не кажу про міста рф,ворог розуміє тільки силу.
07.05.2026 08:07 Ответить
 
 