Сутки в Сумской области: пять погибших и 11 раненых

В результате российских обстрелов Сумской области за сутки погибли пять человек, ещё 11 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В течение суток под вражеским огнем находились громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов:

Сумская громада – в результате вражеских ударов погибли две женщины и мужчина, еще восемь человек получили ранения.

Новослободская громада – в результате удара по жилому дому погиб мужчина.

Великописаревская громада – погиб мужчина, он подорвался на вражеской мине.

В других громадах области ранения получили еще три человека.

