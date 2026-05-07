652 1
Сутки в Сумской области: пять погибших и 11 раненых
В результате российских обстрелов Сумской области за сутки погибли пять человек, ещё 11 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
В течение суток под вражеским огнем находились громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов:
- Сумская громада – в результате вражеских ударов погибли две женщины и мужчина, еще восемь человек получили ранения.
- Новослободская громада – в результате удара по жилому дому погиб мужчина.
- Великописаревская громада – погиб мужчина, он подорвался на вражеской мине.
В других громадах области ранения получили еще три человека.
Последствия вражеских атак
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий07.05.2026 08:07 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль