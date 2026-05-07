Доба на Сумщині: п’ятеро загиблих та 11 поранених
Унаслідок російських обстрілів Сумської області за добу загинули п’ятеро людей, ще 11 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Упродовж доби під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів:
- Сумська громада – внаслідок ворожих ударів загинули дві жінки та чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.
- Новослобідська громада – унаслідок удару по житловому будинку загинув чоловік.
- Великописарівська громада - загинув чоловік, він підірвався на ворожій міні.
В інших громадах області поранень зазнали ще троє осіб.
Наслідки ворожих атак
Володимир Омельянов
