Доба на Сумщині: п’ятеро загиблих та 11 поранених

Поліція Сумщини документує наслідки російських обстрілів за добу

Унаслідок російських обстрілів Сумської області за добу загинули п’ятеро людей, ще 11 дістали поранення. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Упродовж доби під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів:

  • Сумська громада – внаслідок ворожих ударів загинули дві жінки та чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.
  • Новослобідська громада – унаслідок удару по житловому будинку загинув чоловік.
  • Великописарівська громада - загинув чоловік, він підірвався на ворожій міні.

В інших громадах області поранень зазнали ще троє осіб.

Наслідки ворожих атак

Обстріли Сумщини 6 травня
обстріл (33828) Сумська область (4698)
Геноцид варварів проти українського народу триває,а в нас чомусь боятся завдати удару по окупаційних адміністраціях Донецька ,Луганська,Севастополя я вже не кажу про міста рф,ворог розуміє тільки силу.
07.05.2026 08:07
 
 