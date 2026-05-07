Доба на Сумщині: п’ятеро загиблих та 11 поранених

Унаслідок російських обстрілів Сумської області за добу загинули п’ятеро людей, ще 11 дістали поранення.

Національна поліція України.

Упродовж доби під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів:

Сумська громада – внаслідок ворожих ударів загинули дві жінки та чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.

Новослобідська громада – унаслідок удару по житловому будинку загинув чоловік.

Великописарівська громада - загинув чоловік, він підірвався на ворожій міні.

В інших громадах області поранень зазнали ще троє осіб.

