"Каракурт" предназначался для Черноморского флота, но его поразили за пределами Черного моря, - ВМС
Украинские военные нанесли удар по российскому ракетному носителю "Калибр" в Приморске, который должен был усилить Черноморский флот России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3-го ранга Украины Дмитрий Плетенчук.
"Конкретно с тем носителем, который был поражен на севере, история интересна тем, что на самом деле можно сказать, что его настигло "черноморское проклятие" даже за пределами Азово-Черноморского региона. Этот корабль, в принципе, предназначался как раз для Черноморского флота. И проект "Каракурт" должен был быть представлен пятью единицами именно для состава Черноморского флота. Две из них мы уже ранее с вами обсуждали: это "Аскольд", который был уничтожен в Керчи, по крайней мере серьезно поврежден, это "Циклон", который был уничтожен в Севастопольской бухте, и после этого эти две единицы вывели из акватории в Каспий. А пятую единицу достраивали. Этот корабль путешествовал и в Каспий, и уже на север непосредственно. Но, как видите, там его достали. Что касается непосредственно результатов поражения, пока информацию предоставить не могу", - сообщил Плетенчук.
Отвечая на вопрос, сколько носителей "Калибров" остается в Черном море, он сообщил, что речь идет о 3 надводных кораблях, 2 подводных и 2 фрегатах.
"Что касается носителей, в целом в Азово-Черноморском регионе остается, как минимум, три надводных корабля проекта "Буян-М" - это те, что находятся в строю, две подводные лодки, являющиеся носителями, и два фрегата. Оба повреждены с большой вероятностью - и "Макаров", и "Эссен". "Эссен" точно поврежден. Они сейчас задачи, скорее всего, не выполняют, по крайней мере, мы их не видим", - отметил спикер.
Плетенчук также заметил, что ракеты "Калибр" уже не являются на сегодняшний день такой эффективной системой вооружения, какой были в начале полномасштабного вторжения.
Что известно?
Малый ракетный корабль типа "Каракурт" - это серия малых ракетных кораблей/корветов ВМФ РФ, созданных как более дешевые, мобильные носители крылатых ракет для ударов в ближней морской зоне. Предназначен для ударов по морским и наземным целям, береговой обороны и патрулирования.
Вооружение
- 8 вертикальных пусковых установок UKSK
- Ракеты:
- "Калибр-НК";
- "Оникс".
- Артиллерия:
- пушка АК-176МА (76 мм);
- комплексы ПВО/CIWS (АК-630 или "Панцирь-М" в зависимости от модификации).
"Каракурты" стали частью стратегии РФ по использованию компактных носителей высокоточного оружия, но практика войны показала их уязвимость перед современными ударными средствами.
