"Каракурт" призначався для Чорноморського флоту, але його уражено поза Чорним морем, - ВМС

Українські військові завдали удару по російському носію ракет "Калібр" у Приморську, який мав посилити Чорноморський флот Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук.

"Конкретно з тим носієм, який було уражено на півночі, історія цікава тим, що насправді можна сказати, що дістало його "чорноморське прокляття" навіть поза межами Азово-Чорноморського регіону. Корабель цей, в принципі, призначався якраз для Чорноморського флоту. І проєкт "Каракурт" мав бути наповнений п'ятьма одиницями саме для складу Чорноморського флоту. Дві з них ми вже раніше з вами обговорювали: це "Аскольд", який був знищений в Керчі, принаймні серйозно пошкоджений, це "Циклон", який був знищений в Севастопольській бухті, і після цього вони дві одиниці вивели з акваторії в Каспій. І п'яту одиницю добудовували. Цей корабель мандрував і в Каспій, і вже на північ безпосередньо. Але, як бачите, там його дістали. Щодо безпосередньо результатів ураження, наразі інформацію надати не можу", - повідомив Плетенчук.

Відповідаючи на питання, скільки носіїв "Калібрів" залишається в Чорному морі, він повідомив, що йдеться про 3 надводні човни, 2 підводні і 2 фрегати.

"Щодо носіїв узагалі в Азово-Чорноморському регіоні, залишається, як мінімум, три надводних кораблі проєкту Буян-М, це ті, що в строю, два підводних човни, які є носіями, і два фрегати. Обидва пошкоджені з великою ймовірністю - і "Макаров", і "Ессен". "Ессен" точно пошкоджений. Вони зараз завдання ймовірніше за все не виконують, принаймні ми їх не бачимо", - зазначив речник.

Плетенчук також зауважив, що ракети "Калібр" уже не є на сьогодні такою ефективною системою озброєння, що була на початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо?

Малий ракетний корабель типу "Каракурт", - це серія малих ракетних кораблів/корветів ВМФ РФ, створених як дешевші, мобільні носії крилатих ракет для ударів у ближній морській зоні. Призначений дляударів по морських і наземних цілях, берегової оборони та патрулювання.

Озброєння

8 вертикальних пускових установок UKSK

Ракети: "Калібр-НК"; "Онікс".

Артилерія: гармата АК-176МА (76 мм); комплекси ППО/CIWS (АК-630 або "Панцир-М" залежно від модифікації).



"Каракурти" стали частиною стратегії РФ з використання компактних носіїв високоточної зброї, але практика війни показала їхню вразливість до сучасних ударних засобів.

