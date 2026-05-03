Уражений "Каракурт" мав на борту пускову установку та 8 "Калібрів", - ССО

Сили спеціальних операцій уразили ракетний катер "Каракурт" з крилатими ракетами "Калібр" на борту та нафтовий термінал в порту Приморськ у Ленінградській області РФ у ніч проти 3 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Деталі щодо операції

Як зазначається, підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.

"Малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування", - йдеться у повідомленні.

За даними ССО, він призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі "Каракурт" саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.

Уражено нафтоналивний термінал "Приморськ"

Також зазначається що уражений нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу рф, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

"Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", - наголошують у ССО.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів. За даними ЗМІ, ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО.

Також повідомлялося, що уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ.

