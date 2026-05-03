Уражений "Каракурт" мав на борту пускову установку та 8 "Калібрів", - ССО
Сили спеціальних операцій уразили ракетний катер "Каракурт" з крилатими ракетами "Калібр" на борту та нафтовий термінал в порту Приморськ у Ленінградській області РФ у ніч проти 3 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Деталі щодо операції
Як зазначається, підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.
"Малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування", - йдеться у повідомленні.
За даними ССО, він призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі "Каракурт" саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.
Уражено нафтоналивний термінал "Приморськ"
Також зазначається що уражений нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу рф, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.
"Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", - наголошують у ССО.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів. За даними ЗМІ, ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО.
- Також повідомлялося, що уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а чьо?Атлічно справілся-прікрил сабой.
Шкода, що ні. Бо відремонтують.
Живемо мудрими заповітами нашого мудрого вождя Ладімір Ссанича,
" Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.
Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.
Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!
Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.
22 січня ми відзначимо День Соборності України.
Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.
Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.
Вакцинуємо переважну більшість населення.
В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"