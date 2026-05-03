Пораженный "Каракурт" имел на борту пусковую установку и 8 "Калибров", - ССО

Силы специальных операций нанесли удар по ракетному катеру "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту и нефтяному терминалу в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Подробности об операции

Как отмечается, подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ДПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины.

"Малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования", - говорится в сообщении.

По данным ССО, он предназначен для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море. "Каракурт" именно должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников.

Поражен нефтеналивной терминал "Приморск"

Также отмечается, что пораженный нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада РФ, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

"Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", - отмечают в ССО.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о пожарах в российском порту Приморск после атаки дронов. По данным СМИ, вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО.

Также сообщалось, что поражены два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск.

