Пораженный "Каракурт" имел на борту пусковую установку и 8 "Калибров", - ССО
Силы специальных операций нанесли удар по ракетному катеру "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту и нефтяному терминалу в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Подробности об операции
Как отмечается, подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ДПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины.
"Малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования", - говорится в сообщении.
По данным ССО, он предназначен для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море. "Каракурт" именно должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников.
Поражен нефтеналивной терминал "Приморск"
Также отмечается, что пораженный нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада РФ, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.
"Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", - отмечают в ССО.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о пожарах в российском порту Приморск после атаки дронов. По данным СМИ, вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО.
- Также сообщалось, что поражены два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск.
Ну а чьо?Атлічно справілся-прікрил сабой.
Шкода, що ні. Бо відремонтують.
Живемо мудрими заповітами нашого мудрого вождя Ладімір Ссанича,
" Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.
Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.
Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!
Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.
22 січня ми відзначимо День Соборності України.
Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.
Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.
Вакцинуємо переважну більшість населення.
В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"