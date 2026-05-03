Пораженный "Каракурт" имел на борту пусковую установку и 8 "Калибров", - ССО

Силы специальных операций нанесли удар по ракетному катеру "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту и нефтяному терминалу в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.

Подробности об операции

Как отмечается, подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ДПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины.

"Малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования", - говорится в сообщении.

По данным ССО, он предназначен для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море. "Каракурт" именно должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников.

Поражен нефтеналивной терминал "Приморск"

Также отмечается, что пораженный нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада РФ, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

"Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", - отмечают в ССО.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о пожарах в российском порту Приморск после атаки дронов. По данным СМИ, вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО.
  • Также сообщалось, что поражены два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск.

Ну а чьо?Атлічно справілся-прікрил сабой.
03.05.2026 15:08 Ответить
Ключове "МАВ"
03.05.2026 15:44 Ответить
Сам себе вкусив....
03.05.2026 15:16 Ответить
03.05.2026 15:53 Ответить
🤣 👍...
03.05.2026 16:00 Ответить
Якби ті установки крабам згодували б...
Шкода, що ні. Бо відремонтують.
03.05.2026 15:59 Ответить
готуемося до травневих "свят".
03.05.2026 16:46 Ответить
Ага, "в курсі дєла"!
Живемо мудрими заповітами нашого мудрого вождя Ладімір Ссанича,

" Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
03.05.2026 16:56 Ответить
Паскудне суднО...
03.05.2026 17:50 Ответить
 
 