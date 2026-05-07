На Днепропетровщине дрон атаковал бригаду энергетиков, - ДТЭК
В Днепропетровской области российский ударный беспилотник атаковал бригаду энергетиков, направлявшуюся на ремонтные работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram.
Бригада ехала на восстановление электросетей в прифронтовом городе, когда вражеский FPV-дрон попал непосредственно в их автомобиль. Работники успели выйти из машины, поэтому обошлось без раненых.
Автомобиль получил серьезные повреждения и больше не может выполнять ремонтные выезды. По данным компании, это уже 264-я атака россиян на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, РФ за время полномасштабной войны более 400 раз атаковала спасателей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль