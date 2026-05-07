На Днепропетровщине дрон атаковал бригаду энергетиков, - ДТЭК

В Днепропетровской области российский ударный беспилотник атаковал бригаду энергетиков, направлявшуюся на ремонтные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа ДТЭК в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бригада ехала на восстановление электросетей в прифронтовом городе, когда вражеский FPV-дрон попал непосредственно в их автомобиль. Работники успели выйти из машины, поэтому обошлось без раненых.

Автомобиль получил серьезные повреждения и больше не может выполнять ремонтные выезды. По данным компании, это уже 264-я атака россиян на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, РФ за время полномасштабной войны более 400 раз атаковала спасателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар дронами по Никопольскому району: 9 раненых, среди них - ребенок и 6 полицейских, один - в тяжелом состоянии. ФОТО