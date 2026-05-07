На Дніпропетровщині дрон атакував бригаду енергетиків, - ДТЕК

Російський FPV-дрон влучив у машину працівників ДТЕК під час виїзду на ремонт

У Дніпропетровській області російський ударний безпілотник атакував бригаду енергетиків, що прямувала на ремонтні роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Група ДТЕК у Телеграмі.

Бригада їхала на відновлення електромереж у прифронтовому місті, коли ворожий FPV-дрон влучив безпосередньо в їхній автомобіль. Працівники встигли вийти з машини, тому обійшлося без поранених.

Автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виконувати ремонтні виїзди. За даними компанії, це вже 264 атака росіян на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, РФ за час повномасштабної війни понад 400 разів атакувала рятувальників. 

