На Дніпропетровщині дрон атакував бригаду енергетиків, - ДТЕК
У Дніпропетровській області російський ударний безпілотник атакував бригаду енергетиків, що прямувала на ремонтні роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Група ДТЕК у Телеграмі.
Бригада їхала на відновлення електромереж у прифронтовому місті, коли ворожий FPV-дрон влучив безпосередньо в їхній автомобіль. Працівники встигли вийти з машини, тому обійшлося без поранених.
Автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виконувати ремонтні виїзди. За даними компанії, це вже 264 атака росіян на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, РФ за час повномасштабної війни понад 400 разів атакувала рятувальників.
