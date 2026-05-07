На Дніпропетровщині дрон атакував бригаду енергетиків, - ДТЕК

У Дніпропетровській області російський ударний безпілотник атакував бригаду енергетиків, що прямувала на ремонтні роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Група ДТЕК у Телеграмі.

Бригада їхала на відновлення електромереж у прифронтовому місті, коли ворожий FPV-дрон влучив безпосередньо в їхній автомобіль. Працівники встигли вийти з машини, тому обійшлося без поранених.

Автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виконувати ремонтні виїзди. За даними компанії, це вже 264 атака росіян на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, РФ за час повномасштабної війни понад 400 разів атакувала рятувальників.

