Россияне атаковали FPV-дроном маршрутку на Запорожье: ранена женщина

Российские оккупанты обстреляли маршрутку в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вражеским FPV-дроном поврежден пассажирский микроавтобус, который работал на рейсе "Запорожье - Новотроицкое", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки одна женщина получила осколочное ранение.

В настоящее время ей оказана медицинская помощь.

