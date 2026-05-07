Россияне атаковали FPV-дроном маршрутку на Запорожье: ранена женщина
Российские оккупанты обстреляли маршрутку в Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня вражеским FPV-дроном поврежден пассажирский микроавтобус, который работал на рейсе "Запорожье - Новотроицкое", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки одна женщина получила осколочное ранение.
В настоящее время ей оказана медицинская помощь.
