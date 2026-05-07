Росіяни атакували FPV-дроном маршрутку на Запоріжжі: поранено жінку
Російські окупанти атакували маршрутку у Запорізькій області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні ворожим fpv-дроном пошкоджений пасажирський мікроавтобус, який працював на рейсі "Запоріжжя - Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки одна жінка дістала осколкове поранення.
Наразі їй надали медичну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль