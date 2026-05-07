Родители главы столичной прокуратуры Сергея Ходаковского в 2020 году приобрели квартиру в Москве, - расследование

Родители недавно назначенного руководителя Киевской городской прокуратуры Сергея Ходаковского в 2020 году приобрели квартиру в Москве и, согласно данным журналистского расследования, использовали российские паспорта при совершении сделок с недвижимостью в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании hromadske.

По данным журналистов, Татьяна и Петр Ходаковские приобрели квартиру в Москве 19 октября 2020 года - 49 м² в ЖК "Москвичка". Кадастровая стоимость помещения - почти 11 миллионов рублей, то есть 3,9 миллиона гривен или около 140 тысяч долларов.





Рыночная стоимость на тот момент могла составлять от 6,5 миллионов рублей - то есть за эту недвижимость супруги Ходаковские должны были бы заплатить не менее 2 миллионов 300 тысяч гривен или более 80 тысяч долларов.

Вместе с тем, родители нового главы Киевской прокуратуры периодически приезжали в Украину. Последний визит зафиксирован в начале 2022 года. 30 декабря 2021 года Татьяна и Петр Ходаковские выехали из России через пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, а уже 12 января 2022-го вернулись обратно.

Какова была цель их постоянных визитов в Украину - неизвестно, но о последней поездке супругов Ходаковских hromadske кое-что узнало. За день до возвращения в Россию, 11 января 2022 года, Татьяна Ходаковская воспользовалась своим российским паспортом здесь, в Киеве, для переоформления квартиры.

Речь идет о квартире в доме на улице Урловской в Дарницком районе. Недвижимость с 2011 года принадлежала нынешнему главе Киевской прокуратуры Сергею Ходаковскому. Он приобрел ее на основании приказа Главного управления жилищного обеспечения Киевсовета.

В 2013 году эту квартиру Сергей подарил отцу, который на тот момент уже был обладателем российского паспорта. А в 2022 году Петр Ходаковский переподарил эту квартиру своей жене Татьяне Ходаковской. По нашим данным, Татьяна заключала сделку как гражданка России, не скрывая своего паспорта. Эта недвижимость сейчас принадлежит ей.

Можно было бы предположить, что начальник Киевской прокуратуры и его брат, судья Соборного суда Днепра, уже давно не общаются с родителями, ничего не знают о работе своего отца и его связях с компаниями, связанными с "Роснефтью". Однако декларации чиновников свидетельствуют об обратном.

До 2022 года Татьяна и Петр Ходаковские систематически переводили деньги своим детям. Всего в декларациях обоих сыновей таких переводов примерно на 600 тысяч гривен. Но вопрос заключается не в сумме, а в том, что вряд ли, получая подарки от родителей, можно не поддерживать с ними контакты.

Более того, в 2022-2023 годах этой же квартирой Татьяны Ходаковской на улице Урловской в Киеве пользовалась судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Франтовская. Она - теща одного из сыновей Татьяны Ходаковской - Максима.

Издание обратилось с запросом в Службу безопасности, однако на момент публикации ответа не получило. hromadske также обратилось с вопросами о гражданстве родителей и к руководителю столичной прокуратуры Сергею Ходаковскому, и к судье Соборного суда Днепра Максиму Ходаковскому.

Вместо Максима Ходаковского на запрос hromadske ответил председатель Соборного суда Днепра Вадим Гончаренко, сообщив, что он "не знает запрашиваемой информации". Впоследствии журналисты дозвонились и самому господину Максиму - тот отметил, что комментарии предоставит его брат, Сергей Ходаковский, а также попросил прислать ему вопросы. На сообщение журналистов Максим Ходаковский не ответил.

"В Киевской городской прокуратуре на запрос не ответили, но по телефону пообещали, что ответ будет в течение месяца", - отметили в издании.