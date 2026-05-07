3 582 37

Родители главы столичной прокуратуры Сергея Ходаковского в 2020 году приобрели квартиру в Москве, - расследование

Родители недавно назначенного руководителя Киевской городской прокуратуры Сергея Ходаковского в 2020 году приобрели квартиру в Москве и, согласно данным журналистского расследования, использовали российские паспорта при совершении сделок с недвижимостью в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании hromadske.

По данным журналистов, Татьяна и Петр Ходаковские приобрели квартиру в Москве 19 октября 2020 года - 49 м² в ЖК "Москвичка". Кадастровая стоимость помещения - почти 11 миллионов рублей, то есть 3,9 миллиона гривен или около 140 тысяч долларов.

Мать Сергея Ходаковского переоформила квартиру в Киеве на российский паспорт
Рыночная стоимость на тот момент могла составлять от 6,5 миллионов рублей - то есть за эту недвижимость супруги Ходаковские должны были бы заплатить не менее 2 миллионов 300 тысяч гривен или более 80 тысяч долларов.

Вместе с тем, родители нового главы Киевской прокуратуры периодически приезжали в Украину. Последний визит зафиксирован в начале 2022 года. 30 декабря 2021 года Татьяна и Петр Ходаковские выехали из России через пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, а уже 12 января 2022-го вернулись обратно.

Какова была цель их постоянных визитов в Украину - неизвестно, но о последней поездке супругов Ходаковских hromadske кое-что узнало. За день до возвращения в Россию, 11 января 2022 года, Татьяна Ходаковская воспользовалась своим российским паспортом здесь, в Киеве, для переоформления квартиры.

Речь идет о квартире в доме на улице Урловской в Дарницком районе. Недвижимость с 2011 года принадлежала нынешнему главе Киевской прокуратуры Сергею Ходаковскому. Он приобрел ее на основании приказа Главного управления жилищного обеспечения Киевсовета.

В 2013 году эту квартиру Сергей подарил отцу, который на тот момент уже был обладателем российского паспорта. А в 2022 году Петр Ходаковский переподарил эту квартиру своей жене Татьяне Ходаковской. По нашим данным, Татьяна заключала сделку как гражданка России, не скрывая своего паспорта. Эта недвижимость сейчас принадлежит ей.

Можно было бы предположить, что начальник Киевской прокуратуры и его брат, судья Соборного суда Днепра, уже давно не общаются с родителями, ничего не знают о работе своего отца и его связях с компаниями, связанными с "Роснефтью". Однако декларации чиновников свидетельствуют об обратном.

До 2022 года Татьяна и Петр Ходаковские систематически переводили деньги своим детям. Всего в декларациях обоих сыновей таких переводов примерно на 600 тысяч гривен. Но вопрос заключается не в сумме, а в том, что вряд ли, получая подарки от родителей, можно не поддерживать с ними контакты.

Более того, в 2022-2023 годах этой же квартирой Татьяны Ходаковской на улице Урловской в Киеве пользовалась судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Франтовская. Она - теща одного из сыновей Татьяны Ходаковской - Максима.

Издание обратилось с запросом в Службу безопасности, однако на момент публикации ответа не получило. hromadske также обратилось с вопросами о гражданстве родителей и к руководителю столичной прокуратуры Сергею Ходаковскому, и к судье Соборного суда Днепра Максиму Ходаковскому.

Вместо Максима Ходаковского на запрос hromadske ответил председатель Соборного суда Днепра Вадим Гончаренко, сообщив, что он "не знает запрашиваемой информации". Впоследствии журналисты дозвонились и самому господину Максиму - тот отметил, что комментарии предоставит его брат, Сергей Ходаковский, а также попросил прислать ему вопросы. На сообщение журналистов Максим Ходаковский не ответил.

"В Киевской городской прокуратуре на запрос не ответили, но по телефону пообещали, что ответ будет в течение месяца", - отметили в издании.

Та шо ж ви іроди постійно Зеленського підставляєте? 🤣🤣🤣🤣
07.05.2026 14:51 Ответить
Цікаво, а в нас є хоч один посадовещь середнього рівня або вище, в якого нема нерухомості/бізнесу/сім'ї на болотах? А потім ще люди дивуються, чого до пересічних відносяться як до непотребу.
07.05.2026 14:56 Ответить
Напевне немає, бо це є основною умовою стати хоч якимось посадовцем. У нас досі керують кацапи за допомогою філії фсб...
07.05.2026 14:59 Ответить
НЕ ЗДИВОВАНИЙ. ВЗАГАЛІ.

Я уже нікого не чекаю лише повного знищення етносу і заміну на індійців і африку.
07.05.2026 14:50 Ответить
Так вони ж і чекали ****** у Києві за три дні на параді та шашлики!
А симуляції їх, на посаді гадив Українцям, як міг для цього ж!
Типові пристосуванці зкацаплені в Україні, яких у 2014-16 роках, гройсман з Порошенком і Урядом, не люстрували дієво!!
Тому і ждуни-коригувальники з них гадять Україні!!
07.05.2026 15:12 Ответить
Це ти гарно про люстрацію написав, але тут цього не *******, скоро в бан кинуть. А хотів би дописати тим, хто пише, а де українці у владі? Я так розумію вам гнида у вишиванці ближче, ніж грузин чи армянин, який сидить у окопі.
07.05.2026 17:34 Ответить
07.05.2026 14:51 Ответить
А що з маєтком Зеленського у Криму?
07.05.2026 18:17 Ответить
07.05.2026 14:53 Ответить
а ми пацанам,що за 100 доларівмашини підпалюють, дивуємося
07.05.2026 14:53 Ответить
07.05.2026 14:56 Ответить
Напевне немає, бо це є основною умовою стати хоч якимось посадовцем. У нас досі керують кацапи за допомогою філії фсб...
07.05.2026 14:59 Ответить
какая тебе нахрен разница)))) вам дуракам главное что бы все было на мове
07.05.2026 16:17 Ответить
Та наїлися ми вже "какая разніцца"! Велика вже чотири роки!
07.05.2026 17:16 Ответить
Починаючи з держсекретарів у Будинку Уряду та ЦОВВ, і аж до суддів в районах, з 2014 року, це питання чомусь гройсмана і яценюка з ГПУ та СБУ, тихо не цікавило!!
07.05.2026 15:17 Ответить
Ну ясно, знову папєрєднікі у всьому винні, ок.
07.05.2026 15:21 Ответить
Ну, от навіщо?!
Навіщо ви палите спецоперацію по влаштуванню таємного пункту спотстереження
прокурорських в московії?!
Не здивуюсь, якщо знайдеться і лист головного розвідника, мовляв, не хвилюйтесь, це наші люди...
07.05.2026 14:57 Ответить
В прокуратуру не беруть без зв'язків з ворогом.
07.05.2026 14:57 Ответить
І не тільки до неї...
07.05.2026 15:00 Ответить
Без такої «ДОБРОЧЕСНІСТІ» на мацковії, на посаду не призначають в органи державної влади!! Деркач, сівкович, кузьмук, мертвечук, єнахуров, та помічники ригоАНАЛЬНИХ, можуть це підтвердити!
07.05.2026 15:20 Ответить
hromadske спалило з таким трудом внєдрьонную агєнтуру з ідєальной лєгєндой.
07.05.2026 15:01 Ответить
Москва уже давно в Киеве,но всем пох,все придуряются и никто ничего не делает
07.05.2026 15:03 Ответить
Бідненькі, як же їм там без зв'язку і інтернету?, требе тепер і в Києві купити, нехай сюди переїздять...
07.05.2026 15:04 Ответить
Російський і ізраїльський паспорт--це шлях у владу Це постулат нинішньої влади А іще бути "регіоналом" ненавидити Україну і українців вміти красти, красти, брати хабарі і шахрайнічать. Увладі інородці, які Україну --мають як територію для власного збагатчення
07.05.2026 15:05 Ответить
Ці батьки прокурора в одному будинку з мамою желєзняка живуть?
Просто цікаво.
Чи чаюють разом згадуючі своїх діток, що керують в Україні?

Іноді, після оавини подібних повідомлень, здається, що ми вже в росії😢
07.05.2026 15:06 Ответить
А какая разніца кто гдє покупаєт жильйо і на каком язикє разговаріваєт.
07.05.2026 15:07 Ответить
І нє гаварітє, от видумали армію, віру, мову. Дєлать большє нєчєго 😸
07.05.2026 15:31 Ответить
Тігіпко який голосував за диктаторські закони януковича і переконував лугандонів в 2014 що рашка скоро прийде, тепер радник Буданова.
Може нам в уряд Міколу Яновіча для посилення позицій запросити. Кровосісю і велику бімбу
07.05.2026 15:15 Ответить
У труні він бачив ТСК, запити та усі ці депутатськи запити та іграшки...У кого влада та гроші - той і керує! Якби хтось вкрав палку ковбаси в АТБ чи Сільпо - вже сидів би....А якщо мільярд на дорогах,які ніхто не бачив - у теплих краях....."розшукують"....як того Коломойського "судять"....
07.05.2026 15:19 Ответить
Ну от вам і чисто бандитське угрупування! Один брат прокурор, другий суддя, і скоріш за все батьки теж до цієї мафії належать! І таких сімейок з яйцями у всіх корзинках в нас просто скрізь! Сімейний бізнес (прокурори, судді, податківці, митники, менти, сбу, дбр, фінмоніторинг, голови різних рад, депутаит...)!
07.05.2026 15:22 Ответить
Бо мають гарантії, що після великого шухєру, там їх не чіпатимуть, як і всю банду при владі
07.05.2026 15:25 Ответить
Ну так все кто стали патриотами в 22 году до этого очень любили Питер, а не Вену с Парижем. Понятное дело что потому что это бызо им близко, Теперь у нас у власти москали в вышиванке.
07.05.2026 15:41 Ответить
Ждите ответа, ждите ответа, идите нах...
07.05.2026 15:47 Ответить
Де яких постійних коментаторів з цього сайту в цій темі не бачу. Небезпечно. З одного корита…
07.05.2026 15:50 Ответить
фсб , котре купило для українського мудрого наріду" в 2019 році "квартального маникена" до сьогднішнього дня призначає в українські органи влади прорашистську агентуру,
07.05.2026 15:53 Ответить
Продажна мерзотна босота...
07.05.2026 15:59 Ответить
ГЕНПРОКУРОР- агент кремля, поставлений генпрокурорити агентом кремля Козирем . вова не підписав петицію на його зівльнення - то тоді ХТО ТОЙ вова?
07.05.2026 16:27 Ответить
" зелений маникен"
07.05.2026 16:40 Ответить
Кадри Голобородька' беруть приклад зі свого Лідора - Москва, де і він працював.
07.05.2026 16:59 Ответить
слуги народу інших на посади не призначають: нема нерухомості в кацапстані чи хвамілія не кацапська чи не шекельна, чи народився в Україні - на посаду тендер ніколи не виграєш
07.05.2026 18:18 Ответить
 
 