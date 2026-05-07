Новости РФ и Беларусь на Олимпиаде-2026 МОК разрешил международные соревнования в Беларуси
МОК рекомендовал снять с Беларуси все ограничения в международном спорте

Белорусские спортсмены снова смогут выступать под флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить ранее введенные ограничения на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба организации.

В МОК заявили, что Беларуси рекомендовано полностью восстановить права в международном спорте – ее спортсмены смогут выступать под собственным флагом и гимном, а команды – участвовать в международных турнирах без каких-либо оговорок.

В то же время в отношении России ограничения остаются в силе. В комитете подчеркнули, что ситуация с российским Национальным олимпийским комитетом "отличается от белорусской", и решение о его восстановлении пока не принято.

"Хотя Олимпийский комитет России провел конструктивный обмен мнениями с МОК относительно своего отстранения, он остается отстраненным", – говорится в сообщении.

Напомним, президент МОК Кирсти Ковентри ранее отмечала, что даже в случае завершения войны Россия не сможет выступать под собственным флагом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Потрохи відбувається «нормалізація», як і розраховували росіяни. Через 10 років навіть при збереженні окупації ніяких санкцій не залишиться.
07.05.2026 18:25 Ответить
Тобто, обмеження зняти, а в таборах і камерах, можуть убивці-вертухаї самозванця і далі, білоруських Патріотів УБИВАТИ???
07.05.2026 18:23 Ответить
олімпіада у Берліні 1936 р. повертається?
07.05.2026 18:31 Ответить
тобто ти хвилюєшся за здоров'я бульбашів. дивна позиція.
07.05.2026 18:47 Ответить
а те що вони всіляко допомагають північним оленям це ок? те що з їх території відбулася агресія проти України це ок?
07.05.2026 18:49 Ответить
А чому їй не відбуватися якщо влада України вбивсто понад 70 українців вважає ьуденністтю нікчемною не вартої ні її уваги ні світової савльноти?
Як по вашому світ має знатитщодня про антилюдчні фашистські злочини проти народу України?
Можетеага влада збирає КОЖНОГО ДНЯ ООН, якщо вбито хоч ОДНУ ЛЮДИНУ орками? Модетеага влада збирпє ООН коли росія бомбить будинки, ринки, потяги, дитячі садочки?
Ні. Владі байдуже. Втомлена влада. Баблокос забирає весь час і силу.
Негідники😡
07.05.2026 19:25 Ответить
"о спорт! ти мір!" )) так це вже ж було (С) )))
07.05.2026 18:25 Ответить
Для початку бульбашів амністують...

Оце всее демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи з ЗЕ на чолі.
07.05.2026 18:33 Ответить
Я все життя сцав і сцю на професійний спорт
07.05.2026 18:33 Ответить
Це все одно, що засудити гітлерівську Німеччину, але виправдати її союзника - мілітаристську Японію. У часи притомних судили і тих, і інших.
07.05.2026 18:35 Ответить
мок обычная помойка без принципов и понимания! Он смотрит на США и трампа. Завтра рыжий придавит бульбашей и олимпийские комитетчики сразу вспомнят " откуда готовилрсь нападение"
07.05.2026 18:41 Ответить
Америкосы постарались?
07.05.2026 19:02 Ответить
Під@р під@ру очко вилизує.
07.05.2026 19:11 Ответить
Значить треба ігнорити мок. А краще вийти. Нехай ті, хто там залишаться, "кохають" один одного в певні отвори.
