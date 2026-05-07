МОК рекомендовал снять с Беларуси все ограничения в международном спорте

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить ранее введенные ограничения на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба организации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В МОК заявили, что Беларуси рекомендовано полностью восстановить права в международном спорте – ее спортсмены смогут выступать под собственным флагом и гимном, а команды – участвовать в международных турнирах без каких-либо оговорок.

В то же время в отношении России ограничения остаются в силе. В комитете подчеркнули, что ситуация с российским Национальным олимпийским комитетом "отличается от белорусской", и решение о его восстановлении пока не принято.

Читайте: Мировой спорт не может прикрывать военные преступления: омбудсмен Лубинец обратился к МОК и МПК

"Хотя Олимпийский комитет России провел конструктивный обмен мнениями с МОК относительно своего отстранения, он остается отстраненным", – говорится в сообщении.

Напомним, президент МОК Кирсти Ковентри ранее отмечала, что даже в случае завершения войны Россия не сможет выступать под собственным флагом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время войны в Европе не может быть и речи об ослаблении ограничений для спортсменов из РФ и Беларуси, - Сибига