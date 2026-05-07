МОК рекомендовал снять с Беларуси все ограничения в международном спорте
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить ранее введенные ограничения на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба организации.
В МОК заявили, что Беларуси рекомендовано полностью восстановить права в международном спорте – ее спортсмены смогут выступать под собственным флагом и гимном, а команды – участвовать в международных турнирах без каких-либо оговорок.
В то же время в отношении России ограничения остаются в силе. В комитете подчеркнули, что ситуация с российским Национальным олимпийским комитетом "отличается от белорусской", и решение о его восстановлении пока не принято.
"Хотя Олимпийский комитет России провел конструктивный обмен мнениями с МОК относительно своего отстранения, он остается отстраненным", – говорится в сообщении.
Напомним, президент МОК Кирсти Ковентри ранее отмечала, что даже в случае завершения войны Россия не сможет выступать под собственным флагом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Як по вашому світ має знатитщодня про антилюдчні фашистські злочини проти народу України?
Можетеага влада збирає КОЖНОГО ДНЯ ООН, якщо вбито хоч ОДНУ ЛЮДИНУ орками? Модетеага влада збирпє ООН коли росія бомбить будинки, ринки, потяги, дитячі садочки?
Ні. Владі байдуже. Втомлена влада. Баблокос забирає весь час і силу.
Негідники😡
Оце всее демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи з ЗЕ на чолі.