МОК рекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у міжнародному спорті

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення скасувати запроваджені раніше обмеження на участь білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба організації.

у МОК заявили, що Білорусі рекомендовано повністю відновити права в міжнародному спорті – її спортсмени зможуть виступати під власним прапором та гімном, а команди – брати участь у міжнародних турнірах без будь-яких застережень.

Водночас щодо Росії обмеження залишаються чинними. У комітеті наголосили, що ситуація з російським Національним олімпійським комітетом "відрізняється від білоруської", і рішення про його відновлення поки не ухвалено.

"Хоча Олімпійський комітет Росії провів конструктивний обмін думками з МОК щодо свого відсторонення, він залишається відстороненим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент МОК Кірсті Ковентрі раніше зазначала, що навіть у разі завершення війни Росія не зможе виступати під власним прапором на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

