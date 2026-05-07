МОК рекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у міжнародному спорті
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення скасувати запроваджені раніше обмеження на участь білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба організації.
у МОК заявили, що Білорусі рекомендовано повністю відновити права в міжнародному спорті – її спортсмени зможуть виступати під власним прапором та гімном, а команди – брати участь у міжнародних турнірах без будь-яких застережень.
Водночас щодо Росії обмеження залишаються чинними. У комітеті наголосили, що ситуація з російським Національним олімпійським комітетом "відрізняється від білоруської", і рішення про його відновлення поки не ухвалено.
"Хоча Олімпійський комітет Росії провів конструктивний обмін думками з МОК щодо свого відсторонення, він залишається відстороненим", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент МОК Кірсті Ковентрі раніше зазначала, що навіть у разі завершення війни Росія не зможе виступати під власним прапором на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.
Як по вашому світ має знатитщодня про антилюдчні фашистські злочини проти народу України?
Можетеага влада збирає КОЖНОГО ДНЯ ООН, якщо вбито хоч ОДНУ ЛЮДИНУ орками? Модетеага влада збирпє ООН коли росія бомбить будинки, ринки, потяги, дитячі садочки?
Ні. Владі байдуже. Втомлена влада. Баблокос забирає весь час і силу.
Негідники😡
Оце всее демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи з ЗЕ на чолі.