1 111 14

МОК рекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у міжнародному спорті

Білоруські спортсмени знову зможуть виступати під прапором і гімном

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення скасувати запроваджені раніше обмеження на участь білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба організації.

у МОК заявили, що Білорусі рекомендовано повністю відновити права в міжнародному спорті – її спортсмени зможуть виступати під власним прапором та гімном, а команди – брати участь у міжнародних турнірах без будь-яких застережень.

Водночас щодо Росії обмеження залишаються чинними. У комітеті наголосили, що ситуація з російським Національним олімпійським комітетом "відрізняється від білоруської", і рішення про його відновлення поки не ухвалено.

"Хоча Олімпійський комітет Росії провів конструктивний обмін думками з МОК щодо свого відсторонення, він залишається відстороненим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент МОК Кірсті Ковентрі раніше зазначала, що навіть у разі завершення війни Росія не зможе виступати під власним прапором на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Потрохи відбувається «нормалізація», як і розраховували росіяни. Через 10 років навіть при збереженні окупації ніяких санкцій не залишиться.
07.05.2026 18:25 Відповісти
Тобто, обмеження зняти, а в таборах і камерах, можуть убивці-вертухаї самозванця і далі, білоруських Патріотів УБИВАТИ???
07.05.2026 18:23 Відповісти
олімпіада у Берліні 1936 р. повертається?
07.05.2026 18:31 Відповісти
тобто ти хвилюєшся за здоров'я бульбашів. дивна позиція.
07.05.2026 18:47 Відповісти
а те що вони всіляко допомагають північним оленям це ок? те що з їх території відбулася агресія проти України це ок?
07.05.2026 18:49 Відповісти
А чому їй не відбуватися якщо влада України вбивсто понад 70 українців вважає ьуденністтю нікчемною не вартої ні її уваги ні світової савльноти?
Як по вашому світ має знатитщодня про антилюдчні фашистські злочини проти народу України?
Можетеага влада збирає КОЖНОГО ДНЯ ООН, якщо вбито хоч ОДНУ ЛЮДИНУ орками? Модетеага влада збирпє ООН коли росія бомбить будинки, ринки, потяги, дитячі садочки?
Ні. Владі байдуже. Втомлена влада. Баблокос забирає весь час і силу.
Негідники😡
07.05.2026 19:25 Відповісти
"о спорт! ти мір!" )) так це вже ж було (С) )))
07.05.2026 18:25 Відповісти
Для початку бульбашів амністують...

Оце всее демонструє якість міжнародної робити українського НОК та Мінмолодьспорту. А загалом - чинної ОПи з ЗЕ на чолі.
07.05.2026 18:33 Відповісти
Я все життя сцав і сцю на професійний спорт
07.05.2026 18:33 Відповісти
Це все одно, що засудити гітлерівську Німеччину, але виправдати її союзника - мілітаристську Японію. У часи притомних судили і тих, і інших.
07.05.2026 18:35 Відповісти
мок обычная помойка без принципов и понимания! Он смотрит на США и трампа. Завтра рыжий придавит бульбашей и олимпийские комитетчики сразу вспомнят " откуда готовилрсь нападение"
07.05.2026 18:41 Відповісти
Америкосы постарались?
07.05.2026 19:02 Відповісти
Під@р під@ру очко вилизує.
07.05.2026 19:11 Відповісти
Значить треба ігнорити мок. А краще вийти. Нехай ті, хто там залишаться, "кохають" один одного в певні отвори.
