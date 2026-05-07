Россия атакует Украину ударными БПЛА вечером 7 мая, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Обстрел Украины

В 19:01 - Сообщалось о БПЛА в Донецкой области.

В 19:21 — БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

В 19:33 — БПЛА на Павлоград с юга.

В 19:35 — Воздушные силы сообщают о движении вражеских целей:

БПЛА на Херсон с юга.

БПЛА на Никополь с востока.

БПЛА на Запорожье с юга.

БПЛА на Черноморское с Черного моря.

В 19:49 - БПЛА на Николаевскую область с Черного моря.

В 20:09 - БпЛА на Одессу с Черного моря.

В 20:10 - БпЛА на Запорожье с юга.

В 20:50 – Сообщается о движении беспилотников:

Группа БпЛА с юга на Днепропетровщину, курсом на Павлоград.

БпЛА с Черного моря на Одессу.

В 20:59 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 20:59 - Кабы на север Сумщины.

В 21:34 - Группа БпЛА на Харьков с востока.

В 21:34 - Кабы на юго-восток Сумщины.

В 21:35 - БпЛА на Павлоград с запада.

В 21:36 - Кабы на Днепропетровщину.

В 22:29 - БпЛА на Кривой Рог.

В 22:45 - Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

В 22:51 - Кабы на Запорожье.

В 22:52 - БпЛА в направлении Лиманки (Одесчина).

В 23:06 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 23:49 – Одесчина – БпЛА в направлении Ивановки.

