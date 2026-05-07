РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
3 679 13

Россия атакует Украину ударными БПЛА вечером 7 мая, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Украины

В 19:01 - Сообщалось о БПЛА в Донецкой области.

В 19:21 — БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

В 19:33 — БПЛА на Павлоград с юга.

В 19:35 — Воздушные силы сообщают о движении вражеских целей: 

  • БПЛА на Херсон с юга.
  • БПЛА на Никополь с востока.
  • БПЛА на Запорожье с юга.
  • БПЛА на Черноморское с Черного моря.

В 19:49 - БПЛА на Николаевскую область с Черного моря.

Обновленная информация

В 20:09 - БпЛА на Одессу с Черного моря.

В 20:10 - БпЛА на Запорожье с юга.

Обновленная информация

В 20:50 – Сообщается о движении беспилотников:

  • Группа БпЛА с юга на Днепропетровщину, курсом на Павлоград.
  • БпЛА с Черного моря на Одессу.

Обновленная информация

В 20:59 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 20:59 - Кабы на север Сумщины.

В 21:34 - Группа БпЛА на Харьков с востока.

В 21:34 - Кабы на юго-восток Сумщины.

В 21:35 - БпЛА на Павлоград с запада.

В 21:36 - Кабы на Днепропетровщину.

Обновленная информация

В 22:29 - БпЛА на Кривой Рог.

Обновленная информация

В 22:45 - Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Обновленная информация

В 22:51 - Кабы на Запорожье.

В 22:52 - БпЛА в направлении Лиманки (Одесчина).

В 23:06 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 23:49 – Одесчина – БпЛА в направлении Ивановки.

Читайте также: Почти 2500 гектаров леса горит на границе с РФ на Черниговщине из-за российских обстрелов. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5153) обстрел (32487) атака (1365) Шахед (2157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Надіятися на пєрєміріє з свиньми можуть тилько кловани.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:22 Ответить
+9
Хочу побачити українські дрони на параді ху... ла 9-го травня...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:49 Ответить
+8
Так це таке перемир'я ?,ніколи не можна вірити рашиським терористам ,це варвари ,убивці.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- для накопичення ракет та дронів.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:18 Ответить
Атакують,щоб до опівночі встигнути ((((
показать весь комментарий
07.05.2026 21:59 Ответить
годину ще протриматися?
показать весь комментарий
07.05.2026 23:07 Ответить
Так це таке перемир'я ?,ніколи не можна вірити рашиським терористам ,це варвари ,убивці.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:20 Ответить
Надіятися на пєрєміріє з свиньми можуть тилько кловани.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:22 Ответить
Ушаков сказав що їхнє пєрєміріє всьо
Москалям терміново тікати з городу 😆😆😆
показать весь комментарий
07.05.2026 20:41 Ответить
Хочу побачити українські дрони на параді ху... ла 9-го травня...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:49 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼+++++
я теж !!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:58 Ответить
Кацапня готується до перемирʼя , мать їх ......
Здохніть , кляті москалі разом із ху-лом 😡
показать весь комментарий
07.05.2026 22:56 Ответить
і шо - перемир'я вже є чи ні? а ті дрони що над нами - то мирні такі дрони?
показать весь комментарий
08.05.2026 00:16 Ответить
чи буде горіти сьогодня МНПЗ, чи ні? - ось питання. Що благородніше? Коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, а чи, зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому, пославши у кацапв гострі стріли!
показать весь комментарий
08.05.2026 04:30 Ответить
У зв'язку з відміною повітряної частини параду збираємо підписи під петицією взяти участь в цьому підрозділу мадьяра. В програмі - скид листівок стандартного змісту: увага! Повітряна тривога! Всім до укриття
показать весь комментарий
08.05.2026 05:01 Ответить
 
 