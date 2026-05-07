УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
4 840 13

Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріл України

О 19:01 - Повідомлялося про КАБи на Донеччину.

О 19:21 - БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

О 19:33 - БпЛА на Павлоград з півдня.

О 19:35 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей: 

  • БпЛА на Херсон з півдня.
  • БпЛА на Нікополь зі сходу.
  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА на Чорноморське з Чорного моря.

О 19:49 - БпЛА на Миколаївщину з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 20:09 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.

О 20:10 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 20:50 - Повідомляється про рух безпілотників: 

  • Група БпЛА з півдня на Дніпропетровщину, курсом на Павлоград.
  • БпЛА з Чорного моря на Одесу.

Оновлена інформація

О 20:59 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:59 - КАБи на північ Сумщини.

О 21:34 -  Група БпЛА на Харків зі сходу.

О 21:34 - КАБи на південний схід Сумщини.

О 21:35 - БпЛА на Павлоград із заходу.

О 21:36 - КАБи на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 22: 29 - БпЛА на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 22:45 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Оновлена інформація

О 22:51 - КАБи на Запоріжжі.

О 22:52 - БпЛА в напрямку Лиманки (Одещина).

О 23:06 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 23:49 - Одещина - БпЛА в напрямку Іванівки.

Оновлена інформація

О 02:01 - Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Читайте також: Майже 2500 гектарів лісу горить на межі із РФ у Чернігівській області через російські обстріли. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5790) обстріл (33828) атака (1427) Шахед (2168)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Надіятися на пєрєміріє з свиньми можуть тилько кловани.
показати весь коментар
07.05.2026 20:22 Відповісти
+12
Хочу побачити українські дрони на параді ху... ла 9-го травня...
показати весь коментар
07.05.2026 22:49 Відповісти
+9
Так це таке перемир'я ?,ніколи не можна вірити рашиським терористам ,це варвари ,убивці.
показати весь коментар
07.05.2026 20:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- для накопичення ракет та дронів.
показати весь коментар
07.05.2026 20:18 Відповісти
Атакують,щоб до опівночі встигнути ((((
показати весь коментар
07.05.2026 21:59 Відповісти
годину ще протриматися?
показати весь коментар
07.05.2026 23:07 Відповісти
Так це таке перемир'я ?,ніколи не можна вірити рашиським терористам ,це варвари ,убивці.
показати весь коментар
07.05.2026 20:20 Відповісти
Надіятися на пєрєміріє з свиньми можуть тилько кловани.
показати весь коментар
07.05.2026 20:22 Відповісти
Ушаков сказав що їхнє пєрєміріє всьо
Москалям терміново тікати з городу 😆😆😆
показати весь коментар
07.05.2026 20:41 Відповісти
Хочу побачити українські дрони на параді ху... ла 9-го травня...
показати весь коментар
07.05.2026 22:49 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼+++++
я теж !!
показати весь коментар
07.05.2026 22:58 Відповісти
Кацапня готується до перемирʼя , мать їх ......
Здохніть , кляті москалі разом із ху-лом 😡
показати весь коментар
07.05.2026 22:56 Відповісти
і шо - перемир'я вже є чи ні? а ті дрони що над нами - то мирні такі дрони?
показати весь коментар
08.05.2026 00:16 Відповісти
чи буде горіти сьогодня МНПЗ, чи ні? - ось питання. Що благородніше? Коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, а чи, зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому, пославши у кацапв гострі стріли!
показати весь коментар
08.05.2026 04:30 Відповісти
У зв'язку з відміною повітряної частини параду збираємо підписи під петицією взяти участь в цьому підрозділу мадьяра. В програмі - скид листівок стандартного змісту: увага! Повітряна тривога! Всім до укриття
показати весь коментар
08.05.2026 05:01 Відповісти
 
 