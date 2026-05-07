Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 19:01 - Повідомлялося про КАБи на Донеччину.
О 19:21 - БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.
О 19:33 - БпЛА на Павлоград з півдня.
О 19:35 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей:
- БпЛА на Херсон з півдня.
- БпЛА на Нікополь зі сходу.
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на Чорноморське з Чорного моря.
О 19:49 - БпЛА на Миколаївщину з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 20:09 - БпЛА на Одесу з Чорного моря.
О 20:10 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Оновлена інформація
О 20:50 - Повідомляється про рух безпілотників:
- Група БпЛА з півдня на Дніпропетровщину, курсом на Павлоград.
- БпЛА з Чорного моря на Одесу.
Оновлена інформація
О 20:59 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:59 - КАБи на північ Сумщини.
О 21:34 - Група БпЛА на Харків зі сходу.
О 21:34 - КАБи на південний схід Сумщини.
О 21:35 - БпЛА на Павлоград із заходу.
О 21:36 - КАБи на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 22: 29 - БпЛА на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 22:45 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Оновлена інформація
О 22:51 - КАБи на Запоріжжі.
О 22:52 - БпЛА в напрямку Лиманки (Одещина).
О 23:06 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 23:49 - Одещина - БпЛА в напрямку Іванівки.
Оновлена інформація
О 02:01 - Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москалям терміново тікати з городу 😆😆😆
я теж !!
Здохніть , кляті москалі разом із ху-лом 😡