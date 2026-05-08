"Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" и завершил выступление в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" завершил выступление в Лиге конференций после поражения от "Кристал Пэлас" в ответном матче полуфинала.

Украинская команда уступила со счетом 1:2, хотя по ходу игры смогла отыграться после быстрого пропущенного мяча. Во втором тайме соперник снова вышел вперед и удержал преимущество до финального свистка.

Быстрый старт и ответ "Шахтера"

Хозяева активно начали матч и уже на старте создали опасный момент. Один из голов был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Несмотря на это, "Кристал Пэлас" продолжил давление и открыл счет на 25-й минуте после рикошета.

"Шахтер" не растерялся и постепенно перехватил контроль над мячом. Команда больше владела инициативой и смогла отыграться еще до перерыва. После передачи Педро Энрике Эгиналдо точным ударом сравнял счет.

До перерыва украинский клуб активно использовал стандарты, а соперник ответил ударом в штангу.

Второй тайм решил судьбу матча

После перерыва у "Шахтера" был хороший шанс выйти вперед, однако вратарь соперника спас свою команду. В ответ "Кристал Пэлас" провел быструю атаку и забил второй мяч.

После этого донецкий клуб произвел несколько замен и пошел вперед большими силами. Команда создавала моменты, но реализация подвела. Вратарь английского клуба неоднократно спасал свою команду.

В концовке "Шахтер" продолжал атаковать, однако сравнять счет так и не удалось. Дополнительной проблемой стала травма одного из игроков, которого пришлось заменить еще в первом тайме.

Таким образом, украинская команда завершила выступление в турнире на стадии полуфинала.