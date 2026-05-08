На войне в Украине погибли 19 граждан Кении, завербованных Россией, - МИД страны

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил о гибели граждан страны в войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената, пишет Le Monde.

По его словам, по меньшей мере 19 граждан Кении, которых незаконно завербовала Россия, погибли на войне. Еще 32 человека считаются пропавшими без вести.

Также министр отметил, что в целом в Кении зафиксирована масштабная проблема незаконной вербовки граждан для участия в боевых действиях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы вербовки

По данным МИД Кении, на данный момент известно о 291 гражданине, ставшем жертвой незаконной вербовки со стороны России.

В то же время разведывательные службы Кении ранее сообщали о значительно больших масштабах. По их оценкам, более 1000 кенийцев могли быть привлечены к участию в боевых действиях на фронте в Украине.

Также известно, что двое граждан Кении находятся в плену в Украине.

Читайте также: Кения и Россия договорились прекратить вербовку кенийцев на войну против Украины

Дипломатические контакты с Москвой

В марте министр иностранных дел Кении посетил Москву, где провел переговоры с российскими дипломатами. Тогда обсуждался вопрос о прекращении вербовки граждан Кении и возможность возвращения тех, кто уже находится на фронте.

В Кении подчеркивают, что продолжают работать над защитой своих граждан и прекращением незаконного участия в войне.