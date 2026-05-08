На войне в Украине погибли 19 граждан Кении, завербованных Россией, - МИД страны

Вербовка кенийцев в армию России

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил о гибели граждан страны в войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената, пишет Le Monde.

По его словам, по меньшей мере 19 граждан Кении, которых незаконно завербовала Россия, погибли на войне. Еще 32 человека считаются пропавшими без вести.

Также министр отметил, что в целом в Кении зафиксирована масштабная проблема незаконной вербовки граждан для участия в боевых действиях.

Масштабы вербовки

По данным МИД Кении, на данный момент известно о 291 гражданине, ставшем жертвой незаконной вербовки со стороны России.

В то же время разведывательные службы Кении ранее сообщали о значительно больших масштабах. По их оценкам, более 1000 кенийцев могли быть привлечены к участию в боевых действиях на фронте в Украине.

Также известно, что двое граждан Кении находятся в плену в Украине.

Дипломатические контакты с Москвой

В марте министр иностранных дел Кении посетил Москву, где провел переговоры с российскими дипломатами. Тогда обсуждался вопрос о прекращении вербовки граждан Кении и возможность возвращения тех, кто уже находится на фронте.

В Кении подчеркивают, что продолжают работать над защитой своих граждан и прекращением незаконного участия в войне.

Ці "жертви" по червоній площі з списами марширують щороку....як брати московії...Щоб їх....леви усіх з'їли ...разом з тим міністром
08.05.2026 06:12
А міг спокійно сидіти на пальмі і жерти банани....
08.05.2026 05:52
Це не заманювання чоловіків з африканських країн обіцянками високооплачуваної роботи, це виглядає як звичана работоргівля.
08.05.2026 01:17
До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

ГУР
08.05.2026 01:19
Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді забув сказати "як собаки ні за цапову душу"
08.05.2026 01:46
"Работоргівля"- це незаконна купівля, продаж, транспортування та експлуатація людей, що розглядаються як власність (товар). Це злочинний бізнес, спрямований на отримання прибутку через примусову працю, проституцію, або інші форми невільництва. Історично це була масова практика (наприклад, трансатлантична работоргівля), яка зараз заборонена міжнародним правом, але досі існує в прихованих формах.
Цей вид "бізнесу" має дві обов'язкові ознаки:
1. Наявність работорговця
2. Наявність незгоди жертви, на його примусову експлуатацію.
Не завжди можна довести вину "вербовщика", у работоргівлі - часто, в хід ідуть "відмазки" на кшалт того, що йому не було відомо про кінцеву мету залучення завербованого, до здійснення протиправних дій. Ще ж треба довести і матеріальну зацікавленість вербовщика, у цій діяльності. А багато відмазуються чисто "гуманітарною направленістю" - надання можливості заробітку... Тому в тюрму іде ОДИН З СОТНІ, подібних "бізнесменів"...
Крім того, більшість завербованих ПРЕКРАСНО ЗНАЮТЬ, якого роду діяльністю вони будуть займаться... Це вони потім з себе "целок корчать", розказуючи, що їх "обманули" - щоб не відповідать за "найманство".
Просто у мене однокурсник, колись, співпрацював з міжнародними організаціями, які цими питаннями займалися (в основному, повіями - але тенденція та сама...).
08.05.2026 03:00
19 погибших и 32 бз из 291?? Это какая то недоработка и с российской и с украинской стороны.
08.05.2026 05:48
А міг спокійно сидіти на пальмі і жерти банани....
08.05.2026 05:52
https://poems.net.ua/poet/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Светлов Михаил Аркадьевич

Итальянец

Черный крест на груди итальянца, Ни резьбы, ни узора, ни глянца,- Небогатым семейством хранимый И единственным сыном носимый... Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком! Как я грезил на волжском приволье Хоть разок прокатиться в гондоле! Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето, Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля! Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, Где собой и друзьями гордился, Где былины о наших народах Никогда не звучат в переводах. Разве среднего Дона излучина Иностранным ученым изучена? Нашу землю - Россию, Расею - Разве ты распахал и засеял? Нет! Тебя привезли в эшелоне Для захвата далеких колоний, Чтобы крест из ларца из фамильного Вырастал до размеров могильного... Я не дам свою родину вывезти За простор чужеземных морей! Я стреляю - и нет справедливости Справедливее пули моей! Никогда ты здесь не жил и не был!.. Но разбросано в снежных полях Итальянское синее небо, Застекленное в мертвых глазах...

Ну, як, СХОЖЕ???
08.05.2026 06:04
