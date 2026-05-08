На войне в Украине погибли 19 граждан Кении, завербованных Россией, - МИД страны
Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил о гибели граждан страны в войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената, пишет Le Monde.
По его словам, по меньшей мере 19 граждан Кении, которых незаконно завербовала Россия, погибли на войне. Еще 32 человека считаются пропавшими без вести.
Также министр отметил, что в целом в Кении зафиксирована масштабная проблема незаконной вербовки граждан для участия в боевых действиях.
Масштабы вербовки
По данным МИД Кении, на данный момент известно о 291 гражданине, ставшем жертвой незаконной вербовки со стороны России.
В то же время разведывательные службы Кении ранее сообщали о значительно больших масштабах. По их оценкам, более 1000 кенийцев могли быть привлечены к участию в боевых действиях на фронте в Украине.
Также известно, что двое граждан Кении находятся в плену в Украине.
Дипломатические контакты с Москвой
В марте министр иностранных дел Кении посетил Москву, где провел переговоры с российскими дипломатами. Тогда обсуждался вопрос о прекращении вербовки граждан Кении и возможность возвращения тех, кто уже находится на фронте.
В Кении подчеркивают, что продолжают работать над защитой своих граждан и прекращением незаконного участия в войне.
ГУР
Цей вид "бізнесу" має дві обов'язкові ознаки:
1. Наявність работорговця
2. Наявність незгоди жертви, на його примусову експлуатацію.
Не завжди можна довести вину "вербовщика", у работоргівлі - часто, в хід ідуть "відмазки" на кшалт того, що йому не було відомо про кінцеву мету залучення завербованого, до здійснення протиправних дій. Ще ж треба довести і матеріальну зацікавленість вербовщика, у цій діяльності. А багато відмазуються чисто "гуманітарною направленістю" - надання можливості заробітку... Тому в тюрму іде ОДИН З СОТНІ, подібних "бізнесменів"...
Крім того, більшість завербованих ПРЕКРАСНО ЗНАЮТЬ, якого роду діяльністю вони будуть займаться... Це вони потім з себе "целок корчать", розказуючи, що їх "обманули" - щоб не відповідать за "найманство".
Просто у мене однокурсник, колись, співпрацював з міжнародними організаціями, які цими питаннями займалися (в основному, повіями - але тенденція та сама...).
Итальянец
Черный крест на груди итальянца, Ни резьбы, ни узора, ни глянца,- Небогатым семейством хранимый И единственным сыном носимый... Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком! Как я грезил на волжском приволье Хоть разок прокатиться в гондоле! Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето, Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля! Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, Где собой и друзьями гордился, Где былины о наших народах Никогда не звучат в переводах. Разве среднего Дона излучина Иностранным ученым изучена? Нашу землю - Россию, Расею - Разве ты распахал и засеял? Нет! Тебя привезли в эшелоне Для захвата далеких колоний, Чтобы крест из ларца из фамильного Вырастал до размеров могильного... Я не дам свою родину вывезти За простор чужеземных морей! Я стреляю - и нет справедливости Справедливее пули моей! Никогда ты здесь не жил и не был!.. Но разбросано в снежных полях Итальянское синее небо, Застекленное в мертвых глазах...
Ну, як, СХОЖЕ???