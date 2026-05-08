ПВО Украины сбила и подавила 56 вражеских дронов из 67, - Воздушные силы

Вечером 7 мая российские агрессоры атаковали Украину 67 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".

Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений: 

  • Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на юге и востоке страны.

Результат работы ПВО 8 мая

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

