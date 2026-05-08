ППО України збила та подавила 56 ворожих дронів з 67, - Повітряні сили
З вечора 7 травня російські агресори атакували Україну 67 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:
- Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
