РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
330 1

Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

Атаки РФ на энергетику обесточили часть Украины

В результате российских обстрелов часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прогноз по восстановлению

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

В Одесской области оператором системы распределения временно введены сетевые ограничения. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла 596 ударов по энергетической инфраструктуре Украины, - СБУ

Плановых отключений не будет

В то же время в других регионах применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Читайте также: Сообщено о подозрении российскому адмиралу Кузьмину, который приказал нанести удар "Калибрами" по Приднепровской ТЭС, — СБУ. ФОТО

Что предшествовало?

  • В течение апреля украинские энергетики восстановили электроснабжение почти для 4 млн потребителей, которые остались без света из-за российских атак и боевых действий.
  • Работы по восстановлению проводились в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и повреждениям энергетической инфраструктуры. Больше всего абонентов было подключено в Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с начала года получила более 2600 единиц энергооборудования. Кто крупнейшие доноры? ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (32498) энергетика (3450) Минэнерго (584)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- не все так однозначно з симетричною відповіддю...Дзеркальна симетрія (осьова/площинна): Частини об'єкта є дзеркальним відображенням одна одної відносно площини або прямої (осі). Характерна для багатьох тварин (білатеральна).Центральна симетрія: Фігура збігається сама з собою при повороті на \(180^{\circ }\) навколо центру.Радіальна (променева) симетрія: Об'єкт можна сумістити сам із собою поворотом навколо осі на певний кут (наприклад, морська зірка).Трансляційна симетрія: Повторення структури при перенесенні (трансляції) на певну відстань (наприклад, кристалічна решітка).Ковзна симетрія: Поєднання дзеркального відображення та трансляції.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:24 Ответить
 
 