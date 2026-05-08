Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате российских обстрелов часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Прогноз по восстановлению
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением", - говорится в сообщении.
В Одесской области оператором системы распределения временно введены сетевые ограничения. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго.
Плановых отключений не будет
В то же время в других регионах применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- В течение апреля украинские энергетики восстановили электроснабжение почти для 4 млн потребителей, которые остались без света из-за российских атак и боевых действий.
- Работы по восстановлению проводились в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и повреждениям энергетической инфраструктуры. Больше всего абонентов было подключено в Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль