Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогноз щодо відновлення
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
"Через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Івано-Франківщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням"", - йдеться у повідомленні.
На Одещині оператором системи розподілу тимчасово застосовані мережеві обмеження. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.
Планових відключень не буде
Водночас в інших регіонах застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
- Протягом квітня українські енергетики відновили електропостачання майже для 4 млн споживачів, які залишилися без світла через російські атаки та бойові дії.
- Роботи з відновлення проводилися в регіонах, які регулярно зазнають обстрілів і пошкоджень енергетичної інфраструктури. Найбільше абонентів було заживлено в Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях.
