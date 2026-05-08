РФ везет африканских блогеров в Москву для продвижения пропаганды, - ЦПД
Кремлевские структуры организуют поездку в Москву для блогеров и представителей СМИ из африканских стран на празднование Дня Победы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.
По данным ЦПД, в Россию планируют привезти представителей Мали, Нигера, Того, Мадагаскара и Танзании.
Кто организует поездку
Одним из организаторов мероприятия называют подсанкционное пропагандистское издание "Африканская инициатива", которое связывают с российскими спецслужбами.
Программа визита предусматривает не только участие в мероприятиях к 9 мая, но и обучение в так называемой "медиашколе" в Калининграде.
Там африканских блогеров и медийщиков будут обучать "верификации контента" и "борьбе с фейками".
В ЦПД отмечают, что фактически речь идет о распространении российских пропагандистских методик.
Кроме того, иностранные гости должны посетить ряд военных достопримечательностей и пропагандистских центров в Москве.
Зачем это России
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что подобные мероприятия являются частью системной стратегии РФ по усилению влияния на Африканском континенте.
Под видом культурных и образовательных программ Москва формирует сеть лояльных инфлюенсеров, которые в будущем могут продвигать российские нарративы в своих странах.
Як там Бієнале проходить? Підкорили вже Європу своїми "перформансами"?
Якби було все так ефективно, йшли б зараз іноземці замість русні, наводити порядок в хаосі "всє хохли протів всєх хохлов", а ЄС з США нам не допомагали взагалі ніяк, натомість росії - допомагали іскорєніть укрофашістскую нєчість.
Масштаб інформаційних успіхів русні явно не той, який вони собі малюють.
цпд, це підрозділ 95 кварталу для початківців?
от, ****, хто генерує цю маячню?
які, нахєр, африканські блогери?
для якої пропаганди?
для малі?
Це єдине, на що ця беззуба організація спроможна - дерибанити чужі гроші та підгодовувати терористів.