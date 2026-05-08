Новости Присутствие России в Африке
РФ везет африканских блогеров в Москву для продвижения пропаганды, - ЦПД

Кремль организовал поездку медийщиков из Африки на 9 мая

Кремлевские структуры организуют поездку в Москву для блогеров и представителей СМИ из африканских стран на празднование Дня Победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в Россию планируют привезти представителей Мали, Нигера, Того, Мадагаскара и Танзании.

Кто организует поездку

Одним из организаторов мероприятия называют подсанкционное пропагандистское издание "Африканская инициатива", которое связывают с российскими спецслужбами.

Программа визита предусматривает не только участие в мероприятиях к 9 мая, но и обучение в так называемой "медиашколе" в Калининграде.

Там африканских блогеров и медийщиков будут обучать "верификации контента" и "борьбе с фейками".

В ЦПД отмечают, что фактически речь идет о распространении российских пропагандистских методик.

Кроме того, иностранные гости должны посетить ряд военных достопримечательностей и пропагандистских центров в Москве.

Зачем это России

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что подобные мероприятия являются частью системной стратегии РФ по усилению влияния на Африканском континенте.

Под видом культурных и образовательных программ Москва формирует сеть лояльных инфлюенсеров, которые в будущем могут продвигать российские нарративы в своих странах.

Топ комментарии
Успєх інформаціонной політікі россіі.
Як там Бієнале проходить? Підкорили вже Європу своїми "перформансами"?
08.05.2026 10:59 Ответить
Ну це рівень,хулє
08.05.2026 11:14 Ответить
Та чого ж так, пропаганда російська ефективна, в Європі рейтинги проросійських партій попіднімаються, що для адекватних людей не зрозуміло, а навіть взяти наших українців зазомбованих роспропагандою, на початку війни сиділи тихенько, а зараз роблять своє діло, а навіть сектанти з московського пархату, то прямо жах, виявляється, що це не путін винен у війні, а наша влада (безумовно, що некомпетентність Зе вплинула), а пропаганда щодо виинних Żydzi, які заселяються в Україні, а навіть чув, що вони гроші платять росіянам щоб не бомбили . Ось так. Народ наш та взагалі у світі люди мають схильність до маніпуляцій, в людей не розвинуте критичне мислення. А ще біда, що гіпноз то діє на велику кількість народу і росіянці цим користуються.
08.05.2026 11:14 Ответить
08.05.2026 10:59 Ответить
Чому ж тоді ми не бачимо повністю "чорних" армій замість глибинних ваньок, і ЄС нам таки виділяє ті 90 мільярдів, одразу після поразки кОрбана, а у нас досі немає гражданской вайни?
Якби було все так ефективно, йшли б зараз іноземці замість русні, наводити порядок в хаосі "всє хохли протів всєх хохлов", а ЄС з США нам не допомагали взагалі ніяк, натомість росії - допомагали іскорєніть укрофашістскую нєчість.
Масштаб інформаційних успіхів русні явно не той, який вони собі малюють.
08.05.2026 11:23 Ответить
В більшості народ у всіх країнах однаковий - люди схильні діяти «на автопілоті» або під впливом пропаганди. Критично мислящих до 20% і не тільки в Україні, а і навіть в США. Рейтинги проросійських партій ростуть за фінансування їх лідерів кривавими грошима, які ворог вкрав в Україні. Я також спостерігаю, що на початку війни люди обєдналися, почали забувати все російське і йти до українського. А сьогодні молодь в містах все гучніше вмикає музику і пісні кацапських виконаквців, танцюють під неї і виставляють в інтернет. "Какая разница" в дії. Немає коли владі вихохувати наше майбутнє в дусі патріотизму. На зауваження відразу прибігають любітєлі всього русского і починають вчити, що на фронті Україну захищають руссскочзічниє.
08.05.2026 11:44 Ответить
про це https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17939 заявили у Центрі протидії дезінформації.

цпд, це підрозділ 95 кварталу для початківців?
от, ****, хто генерує цю маячню?
які, нахєр, африканські блогери?
для якої пропаганди?
для малі?
08.05.2026 11:02 Ответить
Це вказує на те що ху....лостан здійснює пропаганду хоча якусь. Зате у нас на телебаченні тільки дебілів показують, одні воюють, а інші ідіотів з себе корчать, особливо у реклами потужного, все більше про шашлики знімають.
08.05.2026 11:22 Ответить
А Зімбабве не запросили? 🤔🥱
08.05.2026 11:04 Ответить
Вважаєте, там ще недостатньо "абізян"? 😂
08.05.2026 12:08 Ответить
Таки добре було б направити десятки дронів з яким-небудь гівном чи фарбою, та розкидать над тим "парадом". Мабуть навіть краще, ніж обстріли
08.05.2026 11:08 Ответить
В Калінінграді неспроста проводять рандеву. Там їм помпезно вручать буси з янтарю. На вибір. І бойові російські списи. А на останок запалять кострище і будуть бити в бубен -дружба на віки.
08.05.2026 11:13 Ответить
Ну це рівень,хулє
08.05.2026 11:14 Ответить
В нас теж завозять африканців, пакистанців, індійців, непальців, малазійців які крім як трущоб нічого не бачили, з тих що не вважають срати на вулиці і кидати сміття під.ноги, насилувати малолітніх чимось з ряда вон. Скоро вимагатимуть в стефанчука доброзвичпйності у вигляді одруження з дев'ятирічними і насилувати все що шевелиться.
08.05.2026 11:22 Ответить
Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії--- їсти не давати , жодної гуманітарної допомоги , жодної зернини , най з голоду подихають, не жалко !
08.05.2026 11:26 Ответить
ООН за копійки купить зерно у України і нагодує їх.
Це єдине, на що ця беззуба організація спроможна - дерибанити чужі гроші та підгодовувати терористів.
08.05.2026 12:12 Ответить
На жаль ви праві .
08.05.2026 12:29 Ответить
 
 