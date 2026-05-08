РФ везет африканских блогеров в Москву для продвижения пропаганды, - ЦПД

Кремлевские структуры организуют поездку в Москву для блогеров и представителей СМИ из африканских стран на празднование Дня Победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в Россию планируют привезти представителей Мали, Нигера, Того, Мадагаскара и Танзании.

Кто организует поездку

Одним из организаторов мероприятия называют подсанкционное пропагандистское издание "Африканская инициатива", которое связывают с российскими спецслужбами.

Программа визита предусматривает не только участие в мероприятиях к 9 мая, но и обучение в так называемой "медиашколе" в Калининграде.

Там африканских блогеров и медийщиков будут обучать "верификации контента" и "борьбе с фейками".

В ЦПД отмечают, что фактически речь идет о распространении российских пропагандистских методик.

Кроме того, иностранные гости должны посетить ряд военных достопримечательностей и пропагандистских центров в Москве.

Зачем это России

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что подобные мероприятия являются частью системной стратегии РФ по усилению влияния на Африканском континенте.

Под видом культурных и образовательных программ Москва формирует сеть лояльных инфлюенсеров, которые в будущем могут продвигать российские нарративы в своих странах.

