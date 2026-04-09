Российский диктатор Владимир Путин использует отвлечение внимания Запада на другие конфликты для укрепления влияния РФ в Африке, в частности на Мадагаскаре.

Об этом пишет Bloomberg.

Новое руководство островного государства во главе с полковником Майклом Рандриариной, пришедшим к власти в результате переворота, официально провозгласило курс на укрепление отношений с Москвой. Россия уже передала Мадагаскару боевые вертолеты, бронетехнику и продовольствие, а также отправила военных специалистов для обеспечения безопасности нового режима. В отличие от многолетней традиции, свой первый зарубежный визит Рандриарина совершил именно к Путину, а не во Францию, бывшую метрополию и основного торгового партнера острова.

Геостратегическое значение Мадагаскара для Кремля обусловлено его расположением вдоль Мозамбикского пролива, через который проходит почти треть мирового объема нефти. Контроль над этим маршрутом и потенциальное возрождение военно-морской базы Анциранана дают России значительные рычаги влияния в Индийском океане. Помимо логистики, Москву привлекают богатые месторождения кобальта, графита и редкоземельных металлов, необходимых для современных технологий. Российские государственные банки и энергетические компании уже начали переговоры о пересмотре действующих контрактов на добычу ресурсов в свою пользу.

Для президента Рандриарины союз с Россией стал способом защититься от давления Евросоюза и Франции, которые требуют скорейшего возвращения к демократии. Москва, в свою очередь, умело использует моменты, когда внимание Запада отвлекается на другие глобальные кризисы, предлагая военную поддержку в обмен на геополитическую лояльность и доступ к стратегическим полезным ископаемым. Таким образом, Мадагаскар становится очередным звеном в расширении российского влияния на африканском континенте, создавая новые вызовы для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что предшествовало?

Россия увеличивает объемы поставок вооружения и военной техники в Мадагаскар, где у власти находится военное руководство. В страну поступила очередная партия военной помощи, включающая бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и униформу.

