Путин расширяет присутствие РФ в Африке на фоне других кризисов

Российский диктатор Владимир Путин использует отвлечение внимания Запада на другие конфликты для укрепления влияния РФ в Африке, в частности на Мадагаскаре.

Bloomberg

Новое руководство островного государства во главе с полковником Майклом Рандриариной, пришедшим к власти в результате переворота, официально провозгласило курс на укрепление отношений с Москвой. Россия уже передала Мадагаскару боевые вертолеты, бронетехнику и продовольствие, а также отправила военных специалистов для обеспечения безопасности нового режима. В отличие от многолетней традиции, свой первый зарубежный визит Рандриарина совершил именно к Путину, а не во Францию, бывшую метрополию и основного торгового партнера острова.

Геостратегическое значение Мадагаскара для Кремля обусловлено его расположением вдоль Мозамбикского пролива, через который проходит почти треть мирового объема нефти. Контроль над этим маршрутом и потенциальное возрождение военно-морской базы Анциранана дают России значительные рычаги влияния в Индийском океане. Помимо логистики, Москву привлекают богатые месторождения кобальта, графита и редкоземельных металлов, необходимых для современных технологий. Российские государственные банки и энергетические компании уже начали переговоры о пересмотре действующих контрактов на добычу ресурсов в свою пользу.

Для президента Рандриарины союз с Россией стал способом защититься от давления Евросоюза и Франции, которые требуют скорейшего возвращения к демократии. Москва, в свою очередь, умело использует моменты, когда внимание Запада отвлекается на другие глобальные кризисы, предлагая военную поддержку в обмен на геополитическую лояльность и доступ к стратегическим полезным ископаемым. Таким образом, Мадагаскар становится очередным звеном в расширении российского влияния на африканском континенте, создавая новые вызовы для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что предшествовало?

Россия увеличивает объемы поставок вооружения и военной техники в Мадагаскар, где у власти находится военное руководство. В страну поступила очередная партия военной помощи, включающая бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и униформу.

"Совок" теж багато куди свого носа пхав, прагнучи "геополітичного впливу". Та в якийсь момент надірвався. Відрижку "совка" чекає така ж доля.
09.04.2026 06:31 Ответить
Значить, скоро кацапи знайдуть якісь докази про те, що предками мальгашів були вихідці з верхів'їв Оки та Волги, і прамовою лемурів, була російська... Писали ж подібне, про мову жителів чи-то Еквторіальної Африки, чи-то Сахари, з Ефіопією...
09.04.2026 06:31 Ответить
09.04.2026 06:36 Ответить
цікаво, і скільки ж це кац удав буде в мадагаскарських попугаях...
09.04.2026 07:02 Ответить
0.7 літра.
09.04.2026 07:13 Ответить
Нехай нагородять Путіна почесним орденом Мадагаскару безхвостого.
09.04.2026 07:48 Ответить
 
 