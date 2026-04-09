Путін розширює вплив РФ в Африці через Мадагаскар, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін використовує відволікання Заходу на інші конфлікти для зміцнення впливу РФ в Африці, зокрема на Мадагаскарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Нове керівництво острівної держави на чолі з полковником Майклом Рандріаріною, який прийшов до влади внаслідок перевороту, офіційно проголосило курс на зміцнення відносин із Москвою. Росія вже передала Мадагаскару бойові гелікоптери, бронетехніку та продовольство, а також відправила військових фахівців для забезпечення безпеки нового режиму. На відміну від багаторічної традиції, свій перший закордонний візит Рандріаріна здійснив саме до Путіна, а не до Франції, колишньої метрополії та основного торговельного партнера острова.

Геостратегічне значення Мадагаскару для Кремля зумовлене його розташуванням уздовж Мозамбікської протоки, через яку проходить майже третина світового обсягу нафти. Контроль над цим маршрутом та потенційне відродження військово-морської бази Анціранана дають Росії значні важелі впливу в Індійському океані. Окрім логістики, Москву приваблюють багаті родовища кобальту, графіту та рідкісноземельних металів, необхідних для сучасних технологій. Російські державні банки та енергетичні компанії вже почали переговори про перегляд чинних контрактів на видобуток ресурсів на свою користь.

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Для президента Рандріаріни союз із Росією став способом захиститися від тиску Євросоюзу та Франції, які вимагають швидкого повернення до демократії. Москва, своєю чергою, вміло використовує моменти, коли увага Заходу відволікається на інші глобальні кризи, пропонуючи військову підтримку в обмін на геополітичну лояльність та доступ до стратегічних копалин. Таким чином, Мадагаскар стає черговою ланкою у розширенні російського впливу на африканському континенті, створюючи нові виклики для стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Що передувало?

Росія збільшує обсяги постачання озброєння та військової техніки до Мадагаскару, де при владі перебуває військове керівництво. До країни надійшла чергова партія військової допомоги, яка включає бронетехніку, стрілецьку зброю, боєприпаси та уніформу.

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