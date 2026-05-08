РФ везе африканських блогерів до Москви для просування пропаганди, - ЦПД

Кремлівські структури організовують поїздку до Москви для блогерів і медійників із країн Африки на святкування Дня перемоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, до Росії планують привезти представників Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії.

Хто організовує поїздку

Одним із організаторів заходу називають підсанкційне пропагандистське видання "Африканська ініціатива", яке пов’язують із російськими спецслужбами.

Програма візиту передбачає не лише участь у заходах до 9 травня, а й навчання у так званій "медіашколі" в Калінінграді.

Там африканських блогерів та медійників навчатимуть "верифікації контенту" та "боротьби з фейками".

У ЦПД зазначають, що фактично йдеться про поширення російських пропагандистських методик.

Крім того, іноземні гості мають відвідати низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у Москві.

Для чого це Росії

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що подібні заходи є частиною системної стратегії РФ із посилення впливу на Африканському континенті.

Під виглядом культурних та освітніх програм Москва формує мережу лояльних інфлюенсерів, які у майбутньому можуть просувати російські наративи у своїх країнах.

