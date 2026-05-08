РФ везе африканських блогерів до Москви для просування пропаганди, - ЦПД

Кремль організував поїздку медійників з Африки на 9 травня

Кремлівські структури організовують поїздку до Москви для блогерів і медійників із країн Африки на святкування Дня перемоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, до Росії планують привезти представників Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії.

Хто організовує поїздку

Одним із організаторів заходу називають підсанкційне пропагандистське видання "Африканська ініціатива", яке пов’язують із російськими спецслужбами.

Програма візиту передбачає не лише участь у заходах до 9 травня, а й навчання у так званій "медіашколі" в Калінінграді.

Там африканських блогерів та медійників навчатимуть "верифікації контенту" та "боротьби з фейками".

У ЦПД зазначають, що фактично йдеться про поширення російських пропагандистських методик.

Крім того, іноземні гості мають відвідати низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у Москві.

Для чого це Росії

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що подібні заходи є частиною системної стратегії РФ із посилення впливу на Африканському континенті.

Під виглядом культурних та освітніх програм Москва формує мережу лояльних інфлюенсерів, які у майбутньому можуть просувати російські наративи у своїх країнах.

Успєх інформаціонной політікі россіі.
Як там Бієнале проходить? Підкорили вже Європу своїми "перформансами"?
08.05.2026 10:59 Відповісти
Ну це рівень,хулє
08.05.2026 11:14 Відповісти
Та чого ж так, пропаганда російська ефективна, в Європі рейтинги проросійських партій попіднімаються, що для адекватних людей не зрозуміло, а навіть взяти наших українців зазомбованих роспропагандою, на початку війни сиділи тихенько, а зараз роблять своє діло, а навіть сектанти з московського пархату, то прямо жах, виявляється, що це не путін винен у війні, а наша влада (безумовно, що некомпетентність Зе вплинула), а пропаганда щодо виинних Żydzi, які заселяються в Україні, а навіть чув, що вони гроші платять росіянам щоб не бомбили . Ось так. Народ наш та взагалі у світі люди мають схильність до маніпуляцій, в людей не розвинуте критичне мислення. А ще біда, що гіпноз то діє на велику кількість народу і росіянці цим користуються.
08.05.2026 11:14 Відповісти
08.05.2026 10:59 Відповісти
08.05.2026 11:14 Відповісти
Чому ж тоді ми не бачимо повністю "чорних" армій замість глибинних ваньок, і ЄС нам таки виділяє ті 90 мільярдів, одразу після поразки кОрбана, а у нас досі немає гражданской вайни?
Якби було все так ефективно, йшли б зараз іноземці замість русні, наводити порядок в хаосі "всє хохли протів всєх хохлов", а ЄС з США нам не допомагали взагалі ніяк, натомість росії - допомагали іскорєніть укрофашістскую нєчість.
Масштаб інформаційних успіхів русні явно не той, який вони собі малюють.
08.05.2026 11:23 Відповісти
В більшості народ у всіх країнах однаковий - люди схильні діяти «на автопілоті» або під впливом пропаганди. Критично мислящих до 20% і не тільки в Україні, а і навіть в США. Рейтинги проросійських партій ростуть за фінансування їх лідерів кривавими грошима, які ворог вкрав в Україні. Я також спостерігаю, що на початку війни люди обєдналися, почали забувати все російське і йти до українського. А сьогодні молодь в містах все гучніше вмикає музику і пісні кацапських виконаквців, танцюють під неї і виставляють в інтернет. "Какая разница" в дії. Немає коли владі вихохувати наше майбутнє в дусі патріотизму. На зауваження відразу прибігають любітєлі всього русского і починають вчити, що на фронті Україну захищають руссскочзічниє.
08.05.2026 11:44 Відповісти
про це https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17939 заявили у Центрі протидії дезінформації.

цпд, це підрозділ 95 кварталу для початківців?
от, ****, хто генерує цю маячню?
які, нахєр, африканські блогери?
для якої пропаганди?
для малі?
08.05.2026 11:02 Відповісти
Це вказує на те що ху....лостан здійснює пропаганду хоча якусь. Зате у нас на телебаченні тільки дебілів показують, одні воюють, а інші ідіотів з себе корчать, особливо у реклами потужного, все більше про шашлики знімають.
08.05.2026 11:22 Відповісти
А Зімбабве не запросили? 🤔🥱
08.05.2026 11:04 Відповісти
Вважаєте, там ще недостатньо "абізян"? 😂
08.05.2026 12:08 Відповісти
Таки добре було б направити десятки дронів з яким-небудь гівном чи фарбою, та розкидать над тим "парадом". Мабуть навіть краще, ніж обстріли
08.05.2026 11:08 Відповісти
В Калінінграді неспроста проводять рандеву. Там їм помпезно вручать буси з янтарю. На вибір. І бойові російські списи. А на останок запалять кострище і будуть бити в бубен -дружба на віки.
08.05.2026 11:13 Відповісти
08.05.2026 11:14 Відповісти
В нас теж завозять африканців, пакистанців, індійців, непальців, малазійців які крім як трущоб нічого не бачили, з тих що не вважають срати на вулиці і кидати сміття під.ноги, насилувати малолітніх чимось з ряда вон. Скоро вимагатимуть в стефанчука доброзвичпйності у вигляді одруження з дев'ятирічними і насилувати все що шевелиться.
08.05.2026 11:22 Відповісти
Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії--- їсти не давати , жодної гуманітарної допомоги , жодної зернини , най з голоду подихають, не жалко !
08.05.2026 11:26 Відповісти
ООН за копійки купить зерно у України і нагодує їх.
Це єдине, на що ця беззуба організація спроможна - дерибанити чужі гроші та підгодовувати терористів.
08.05.2026 12:12 Відповісти
На жаль ви праві .
08.05.2026 12:29 Відповісти
 
 