РФ вывозит архивы "Азовстали" в музеи оккупированного Донецка, - СМИ. ФОТО

Во временно оккупированном Донецке россияне продемонстрировали архивы и документы с мариупольского комбината "Азовсталь", которые планируют передать музеям группировки "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут журналисты 0629.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие архивы вывезли оккупанты

Материалы в оккупированный Донецк привез представитель администрации президента РФ и Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Среди архивов – советские грамоты, комсомольские альбомы, воспоминания ветеранов Второй мировой войны и более 500 фотографий работников завода 1950–1960-х годов.

Сначала документы планируют передать в Донецкий краеведческий музей, а позже – распределить между тремя музеями так называемой "ДНР".

Читайте: Россияне вывезли экспонаты Бахмутского музея в Донецк — что именно забрали

Что известно об "Азовстали"

Фактически Россия пытается присвоить не только украинские территории, но и историю одного из крупнейших предприятий Мариуполя.

Напомним, с марта по май 2022 года армия РФ массированно бомбардировала территорию "Азовстали".

Во время обороны комбината украинские военные удерживали позиции в подземных укрытиях, где также находились гражданские лица.

Последние защитники покинули территорию завода 20 мая 2022 года после приказа командования сохранить жизнь личного состава.

После выхода из "Азовстали" украинские военные попали в российский плен, часть из них погибла во время теракта в Оленовке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении предателю Мальгину, организовавшему похищение рашистами 11 тыс. экспонатов из Херсонского музея, — СБУ