РФ вывозит архивы "Азовстали" в музеи оккупированного Донецка, - СМИ. ФОТО
Во временно оккупированном Донецке россияне продемонстрировали архивы и документы с мариупольского комбината "Азовсталь", которые планируют передать музеям группировки "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут журналисты 0629.
Какие архивы вывезли оккупанты
Материалы в оккупированный Донецк привез представитель администрации президента РФ и Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
Среди архивов – советские грамоты, комсомольские альбомы, воспоминания ветеранов Второй мировой войны и более 500 фотографий работников завода 1950–1960-х годов.
Сначала документы планируют передать в Донецкий краеведческий музей, а позже – распределить между тремя музеями так называемой "ДНР".
Что известно об "Азовстали"
Фактически Россия пытается присвоить не только украинские территории, но и историю одного из крупнейших предприятий Мариуполя.
Напомним, с марта по май 2022 года армия РФ массированно бомбардировала территорию "Азовстали".
Во время обороны комбината украинские военные удерживали позиции в подземных укрытиях, где также находились гражданские лица.
Последние защитники покинули территорию завода 20 мая 2022 года после приказа командования сохранить жизнь личного состава.
После выхода из "Азовстали" украинские военные попали в российский плен, часть из них погибла во время теракта в Оленовке.
фу, від одних цих слів вже вивертає🤢🤢🤮🤮🤮
- Ми пастроім свєтлає будущєє! (потом, кагда-нибуть, єслі захатім)
- Проста нада патєрпєть і нємнога пажить в настоящєм дє*мє. (пака ваша жізнь нє закончіцца)"
Головні парадигми каtsапської пропаганди.