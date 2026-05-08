РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости Сохранение музейных ценностей
1 792 2

РФ вывозит архивы "Азовстали" в музеи оккупированного Донецка, - СМИ. ФОТО

Оккупанты распределят архивы мариупольского комбината между музеями "ДНР"

Во временно оккупированном Донецке россияне продемонстрировали архивы и документы с мариупольского комбината "Азовсталь", которые планируют передать музеям группировки "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут журналисты 0629.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие архивы вывезли оккупанты

Материалы в оккупированный Донецк привез представитель администрации президента РФ и Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Среди архивов – советские грамоты, комсомольские альбомы, воспоминания ветеранов Второй мировой войны и более 500 фотографий работников завода 1950–1960-х годов.

Сначала документы планируют передать в Донецкий краеведческий музей, а позже – распределить между тремя музеями так называемой "ДНР".

Читайте: Россияне вывезли экспонаты Бахмутского музея в Донецк — что именно забрали

Что известно об "Азовстали"

Фактически Россия пытается присвоить не только украинские территории, но и историю одного из крупнейших предприятий Мариуполя.

Напомним, с марта по май 2022 года армия РФ массированно бомбардировала территорию "Азовстали".

Во время обороны комбината украинские военные удерживали позиции в подземных укрытиях, где также находились гражданские лица.

Последние защитники покинули территорию завода 20 мая 2022 года после приказа командования сохранить жизнь личного состава.

После выхода из "Азовстали" украинские военные попали в российский плен, часть из них погибла во время теракта в Оленовке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении предателю Мальгину, организовавшему похищение рашистами 11 тыс. экспонатов из Херсонского музея, — СБУ

Автор: 

Донецьк (6156) музей (720) оккупация (10211)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Радянські грамоти, комсомольські…»
фу, від одних цих слів вже вивертає🤢🤢🤮🤮🤮
показать весь комментарий
08.05.2026 11:12 Ответить
"- У нас вєлікоє прошлоє!
- Ми пастроім свєтлає будущєє! (потом, кагда-нибуть, єслі захатім)
- Проста нада патєрпєть і нємнога пажить в настоящєм дє*мє. (пака ваша жізнь нє закончіцца)"
Головні парадигми каtsапської пропаганди.
показать весь комментарий
08.05.2026 11:53 Ответить
 
 