РФ вивозить архіви "Азовсталі" до музеїв окупованого Донецька, - ЗМІ. ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни показали архіви та документи з маріупольського комбінату "Азовсталь", які планують передати музеям угруповання "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть журналісти 0629.

Які архіви вивезли окупанти

Матеріали до окупованого Донецька привіз представник адміністрації президента РФ та Російського військово-історичного товариства Микола Овсієнко.

Серед архівів – радянські грамоти, комсомольські альбоми, спогади ветеранів Другої світової війни та понад 500 фотографій працівників заводу 1950–1960-х років.

Спочатку документи планують передати до Донецького краєзнавчого музею, а пізніше – розподілити між трьома музеями так званої "ДНР".

Що відомо про "Азовсталь"

Фактично Росія намагається привласнити не лише українські території, а й історію одного з найбільших підприємств Маріуполя.

Нагадаємо, з березня по травень 2022 року армія РФ масовано бомбардувала територію "Азовсталі".

Під час оборони комбінату українські військові тримали позиції в підземних укриттях, де також перебували цивільні.

Останні захисники залишили територію заводу 20 травня 2022 року після наказу командування зберегти життя особового складу.

Після виходу з "Азовсталі" українські військові потрапили в російський полон, частина з них загинула під час теракту в Оленівці.

