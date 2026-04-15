Повідомлено про підозру зраднику Мальгіну, який організував викрадення рашистами 11 тис. експонатів з Херсонського музею, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Андрія Мальгіна - так званого директора Центрального музею Тавриди у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Вивезення експонатів з Херсонського музею

Як встановило розслідування, впродовж 1 - 2 листопада 2022 року фігурант організував незаконне вивезення експонатів із захопленого на той час "Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка".

Пограбування культурної установи відбулося під час втечі рашистів з обласного центру через контрнаступ Сил оборони України.

За матеріалами справи, під керівництвом Мальгіна рашистами та їхніми поплічниками було викрадено та вивезено вантажним транспортом 10 тисяч 785 цінних предметів музею портового міста.

Після цього награбоване майно спочатку переправили на лівобережжя Херсонщини, а далі - на територію Криму.

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Що вже встановлено?

За даними СБУ, Мальгін ще у 2014 році підтримав збройну агресію РФ та захоплення українського півострова. Вже тоді, очолюючи Центральний музей Тавриди в Криму, він ініціював та всіляко сприяв "перереєстрації" державної установи за російським "законодавством".

Після початку повномасштабної війни зловмисник взяв участь у пограбуванні захоплених рашистами культурних установ на тимчасово окупованій частині території України.

Підозра

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Тривають комплексні заходи, щоб встановити і притягнути до відповідальності його спільників.

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Що передувало?