Україна розпочала міжнародний розшук викрадених з музеїв цінностей, - Нацполіція

В Україні розпочався практичний етап міжнародного розшуку культурних цінностей, викрадених російськими військовими з музеїв під час окупації.

Про це повідомляє Національна поліція України, яку цитує Цензор.НЕТ.

Після тривалих консультацій і правового аналізу Генеральний секретаріат Інтерполу надав українському Національному центральному бюро можливість самостійно вносити дані про викрадені об’єкти до міжнародних обліків. Йдеться про культурні цінності, незаконно вивезені з тимчасово окупованих територій, зокрема з музеїв Херсона восени 2022 року.

Українська сторона понад два роки зверталася до Генерального секретаріату Інтерполу з проханням надати правову оцінку щодо внесення викрадених експонатів до міжнародної бази даних з урахуванням вимог статуту організації. Упродовж 2023–2025 років правоохоронці передали матеріали щодо сотень об’єктів культурної спадщини.

Україна отримала технічний доступ до бази INTERPOL

У Нацполіції повідомили, що рішення про надання технічного доступу стало результатом системної роботи українських правоохоронців.

"Результатом цієї системної роботи стало рішення, яким Україні надано технічний доступ для самостійного внесення культурних цінностей до обліків Генерального секретаріату INTERPOL. Станом на середину лютого 2026 року до міжнародної бази вже внесено сотні об’єктів", – зазначили у відомстві.

За даними поліції, значна частина внесених експонатів була викрадена з Херсонського обласного краєзнавчого музею під час окупації міста.

У міжнародній базі вже зафіксовано, зокрема, викрадення картини Івана Шульги "Пісня запорожців", яка зникла в період з 20 жовтня по 10 листопада 2022 року. Також у розшуку перебуває полотно Кіріака Костанді "Батьківщина художника", викрадене за аналогічних обставин.

Механізм міжнародного розшуку культурних цінностей

Міжнародна база викрадених творів мистецтва INTERPOL створена для допомоги правоохоронним органам у встановленні місцезнаходження культурних цінностей. Вона також дозволяє інформувати громадськість та залучати її до пошуку.

Перевірити, чи перебуває той чи інший витвір мистецтва в міжнародному розшуку, можна за допомогою офіційного мобільного застосунку INTERPOL ID-Art.

У Нацполіції наголошують, що отримання прямого доступу до внесення даних є важливим кроком у захисті національної культурної спадщини. Це рішення посилює міжнародну співпрацю у протидії незаконному обігу мистецьких об’єктів та підвищує шанси на повернення викрадених експонатів в Україну.

Раніше ми писали, що під час тимчасової окупації Херсону російські військові вивезли понад 1233 твори мистецтва.

