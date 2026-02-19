Украина начала международный розыск похищенных из музеев ценностей, - Нацполиция
В Украине начался практический этап международного розыска культурных ценностей, похищенных российскими военными из музеев во время оккупации.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, которую цитирует Цензор.НЕТ.
После длительных консультаций и правового анализа Генеральный секретариат Интерпола предоставил украинскому Национальному центральному бюро возможность самостоятельно вносить данные об похищенных объектах в международные учетные документы. Речь идет о культурных ценностях, незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий, в частности из музеев Херсона осенью 2022 года.
Украинская сторона более двух лет обращалась в Генеральный секретариат Интерпола с просьбой дать правовую оценку внесения похищенных экспонатов в международную базу данных с учетом требований устава организации. В течение 2023–2025 годов правоохранители передали материалы по сотням объектов культурного наследия.
Украина получила технический доступ к базе INTERPOL
В Нацполиции сообщили, что решение о предоставлении технического доступа стало результатом системной работы украинских правоохранителей.
"Результатом этой системной работы стало решение, которым Украине предоставлен технический доступ для самостоятельного внесения культурных ценностей в учетные документы Генерального секретариата INTERPOL. По состоянию на середину февраля 2026 года в международную базу уже внесены сотни объектов", – отметили в ведомстве.
По данным полиции, значительная часть внесенных экспонатов была похищена из Херсонского областного краеведческого музея во время оккупации города.
В международной базе уже зафиксировано, в частности, похищение картины Ивана Шульги "Песня запорожцев", которая исчезла в период с 20 октября по 10 ноября 2022 года. Также в розыске находится полотно Кириака Костанди "Родина художника", похищенное при аналогичных обстоятельствах.
Механизм международного розыска культурных ценностей
Международная база похищенных произведений искусства INTERPOL создана для помощи правоохранительным органам в установлении местонахождения культурных ценностей. Она также позволяет информировать общественность и привлекать ее к поиску.
Проверить, находится ли то или иное произведение искусства в международном розыске, можно с помощью официального мобильного приложения INTERPOL ID-Art.
В Нацполиции отмечают, что получение прямого доступа к внесению данных является важным шагом в защите национального культурного наследия. Это решение усиливает международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту художественных объектов и повышает шансы на возвращение похищенных экспонатов в Украину.
