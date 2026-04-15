РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Россияне воруют культурные ценности Украины
311 5

Сообщено о подозрении предателю Мальгину, организовавшему похищение рашистами 11 тыс. экспонатов из Херсонского музея, - СБУ

Андрей Мальгин

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении коллаборациониста Андрея Мальгина - так называемого директора Центрального музея Тавриды во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вывоз экспонатов из Херсонского музея

Как установило расследование, в течение 1–2 ноября 2022 года фигурант организовал незаконный вывоз экспонатов из захваченного на тот момент "Херсонского областного художественного музея им. А.А. Шовкуненко".

Ограбление культурного учреждения произошло во время бегства рашистов из областного центра в связи с контрнаступлением Сил обороны Украины.

По материалам дела, под руководством Мальгина рашистами и их пособниками было похищено и вывезено грузовым транспортом 10 тысяч 785 ценных предметов музея портового города.

После этого награбленное имущество сначала переправили на левобережье Херсонщины, а затем - на территорию Крыма.

Что уже установлено?

По данным СБУ, Мальгин еще в 2014 году поддержал вооруженную агрессию РФ и захват украинского полуострова. Уже тогда, возглавляя Центральный музей Тавриды в Крыму, он инициировал и всячески способствовал "перерегистрации" государственного учреждения по российскому "законодательству".

После начала полномасштабной войны злоумышленник принял участие в ограблении захваченных рашистами культурных учреждений на временно оккупированной части территории Украины.

Подозрение

  • На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
  • В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.
  • Продолжаются комплексные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности его сообщников.

Что предшествовало?

Автор: 

Крым (25852) музей (715) похищение (1669) Херсон (3256) Херсонская область (5580) Херсонский район (813)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
